"А где живот?": Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

Сложно представить, но светской львице Пэрис Хилтон уже 42 года и у неё двое детей. О рождении дочки Лондон она рассказала недавно.
Пэрис Хилтон долго не могла устроить личную жизнь, но в то же время давно мечтала о материнстве. Три года назад звезда рассекретила своего бойфренда бизнесмен Картер Реум. В ноябре 2023 года пара сыграла шикарную свадьбу.
В январе 2023 года Пэрис с радостью сообщила, что впервые стала матерью У пары родился сын, которого назвали Феникс. Пэрис выходила в свет довольно часто и журналисты ни разу не заметили у неё даже намёк на живот беременной женщины. Всем было ясно, что Феникс появился благодаря суррогатной матери. Позже Пэрис это подтвердила.
Звезда решила не тянуть с расширением семейства. 24 ноября на своей странице в Instagram* Хилтон опубликовала фотографию детского розового костюмчика с надписью "Лондон".
"Спасибо за мою малышку", — лаконично сообщила Пэрис.
Как оказалось, девочку зовут Лондон. Около десяти лет назад Пэрис рассказывала, что очень хочет иметь дочь с именем Лондон. Её мечта сбылась.
Как и следовало ожидать, не все подписчики звезды оказались рады рождению девочки. Многие обвинили Пэрис в том, что она "покупает детей". Также в комментариях отметились и русскоязычные подписчики, которые вспомнили песню "Лондон-Париж".
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