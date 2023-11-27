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"А где живот?": Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

"А где живот?": Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

Автор:
27 ноября 2023 15:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: беременность   дети   интересное   малыши   милота   пэрис хилтон   фото   шоу бизнес   
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Сложно представить, но светской львице Пэрис Хилтон уже 42 года и у неё двое детей. О рождении дочки Лондон она рассказала недавно.

Пэрис Хилтон долго не могла устроить личную жизнь, но в то же время давно мечтала о материнстве. Три года назад звезда рассекретила своего бойфренда бизнесмен Картер Реум. В ноябре 2023 года пара сыграла шикарную свадьбу.

В январе 2023 года Пэрис с радостью сообщила, что впервые стала матерью У пары родился сын, которого назвали Феникс. Пэрис выходила в свет довольно часто и журналисты ни разу не заметили у неё даже намёк на живот беременной женщины. Всем было ясно, что Феникс появился благодаря суррогатной матери. Позже Пэрис это подтвердила.

Звезда решила не тянуть с расширением семейства. 24 ноября на своей странице в Instagram* Хилтон опубликовала фотографию детского розового костюмчика с надписью "Лондон".

"Спасибо за мою малышку", — лаконично сообщила Пэрис.

Как оказалось, девочку зовут Лондон. Около десяти лет назад Пэрис рассказывала, что очень хочет иметь дочь с именем Лондон. Её мечта сбылась.

Как и следовало ожидать, не все подписчики звезды оказались рады рождению девочки. Многие обвинили Пэрис в том, что она "покупает детей". Также в комментариях отметились и русскоязычные подписчики, которые вспомнили песню "Лондон-Париж".

* Запрещены в РФ

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Метки: беременность   дети   интересное   малыши   милота   пэрис хилтон   фото   шоу бизнес   
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Lopasin 56 минут назад
Я смотрю как была ТП без фантазии, так и осталась. Какое, блин, оригинальное имя.
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93
Артем Игоревич 16 минут назад
что-то на фото у мужа вид как у дауна, только соплей из носа не хватает....
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607
Maxc 44 минуты назад
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