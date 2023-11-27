"А где живот?": Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

Звезда решила не тянуть с расширением семейства. 24 ноября на своей странице в Instagram* Хилтон опубликовала фотографию детского розового костюмчика с надписью "Лондон".

"Спасибо за мою малышку", — лаконично сообщила Пэрис.

Как оказалось, девочку зовут Лондон. Около десяти лет назад Пэрис рассказывала, что очень хочет иметь дочь с именем Лондон. Её мечта сбылась.