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Бабуля исполнила в баре песню Rob Zombie и стала звездой сети

Бабуля исполнила в баре песню Rob Zombie и стала звездой сети

Автор:
15 ноября 2023 11:56
Сообщество : Юмор
Метки: Rob Zombie   Видео   бабуля   бар   интересное   старость   фото   
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Если старость, то только такая!

На сайте 9gag.com завирусилось видео, на котором пенсионерка очень душевно и эмоционально поёт песню Rob Zombie. Ролик набрал тысячи лайков и сотни комментариев.

Пользователи восхитились бабулей.


Как выяснилось, бабуля каждую пятницу выступает в этом баре с этой песней.

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Метки: Rob Zombie   Видео   бабуля   бар   интересное   старость   фото   
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2  комментария
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1k
Лютый вам Бетховен 44 минуты назад
Dracula.
Ну, если действительно поёт одно и то же, то и реакция окружающих соответствующая.
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2k
andretry 9 минут назад
Нынешние 80-летние старички -- в свое время на Вудстоке-1969 круто оттягиватись!
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