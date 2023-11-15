Бабуля исполнила в баре песню Rob Zombie и стала звездой сети

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Если старость, то только такая!
На сайте 9gag.com завирусилось видео, на котором пенсионерка очень душевно и эмоционально поёт песню Rob Zombie. Ролик набрал тысячи лайков и сотни комментариев.
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Пользователи восхитились бабулей.
Как выяснилось, бабуля каждую пятницу выступает в этом баре с этой песней.
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Метки: Rob Zombie Видео бабуля бар интересное старость фото
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