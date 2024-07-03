Археологи нашли раннехристианскую реликвию с изображением Моисея, получающего 10 заповедей

Судя по всему, это не что иное, как дароносица — сосуд, который священники используют для причащения вне храма (например, для причащения больных на дому). По мнению исследователей, она была надежно спрятана еще до того, как церковь забросили, и почему-то ее никто не забрал.

На одной стороне артефакта, по мнению исследователей, изображена сцена получения Моисеем десяти заповедей от Бога на горе Синай. На второй — сцена вознесения Иисуса или пророка Илии.

«Голова повернута в другую сторону, и при таком изображении мы можем представить Бога, передающего закон Моисею, — говорит доктор Барбара Кайнрат, участвовавшая в исследовании. — Вторая сцена, которую мы можем хорошо рассмотреть, — это фигура, которую поднимает вверх рука, выходящая из облака, — рука Бога. И здесь мы имеем дело с вознесением. Помимо руки Божьей, здесь также показана упряжка лошадей. Две лошади и колесо от повозки».

В Библии есть несколько отрывков с двумя конями, в том числе Откровение 19:11, где говорится «И я увидел раскрытое небо — и вот белый конь и Всадник на нем. Его называют Верный и Истинный, Он судит и воюет по справедливости». В Книге Исход также говорится о том, что египтяне, преследуя Моисея и израильтян, ехали на лошадях и колесницах.

Однако исследователи отметили, что это может быть и изображение вознесения пророка Илии на небеса. Вторая книга Царств гласит: «Когда они продолжали идти и разговаривать, огненная колесница и огненные кони разделили их, и Илия вознесся в вихре на небо».