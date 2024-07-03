Археологи нашли раннехристианскую реликвию с изображением Моисея, получающего 10 заповедей

В ходе раскопок древней церкви в австрийской деревне Иршен археологи обнаружили ценный артефакт с изображением библейских сцен — в том числе, Моисея, получающего десять заповедей от Бога на горе Синай. Последний раз что-то подобное находили сто лет назад!
Археологи считают эту реликвию значительной находкой, поскольку священные предметы раннего христианства встречаются крайне редко. Исследователи отметили, что в мире было сделано всего 40 подобных находок, причем последняя была обнаружена во время раскопок около 100 лет назад.
«Мы знаем, что такое случается только раз в жизни археолога и ученого», — говорит Джеральд Грабхерр, ведущий археолог.
Римский император Константин Великий принял христианство, издав Миланский эдикт в 313 году нашей эры, который легализовал религию и способствовал терпимости к иудеям. Затем, в 380 году нашей эры, император Феодосий издал Фессалоникийский эдикт, который сделал христианство официальной религией Римской империи.
Открытие было сделано исследователями из Университета Инсбрука, которые проводили раскопки раннехристианской церкви, некогда стоявшей на вершине горы Бургбихль в коммуне Иршен на юге Австрии. Когда-то этот регион принадлежал Римской империи, и церковь, скорее всего, была языческим святилищем до принятия императорского закона более 1600 лет назад.
Ученые обнаружили запечатывающий камень в углублении, похожем на яму, где когда-то стоял алтарь, и, вынув его, достали белый мраморный ящик. Самое удивительное, что он оказался не пустым!
Предмет, находившийся в ящике, сделан из слоновой кости и похож на шкатулку. Эта шкатулка украшена сложными резными фигурками. Ей 1500 лет. Она была найдена расколотой на части, но после сборки представляет собой круг диаметром около 10 сантиметров.
Судя по всему, это не что иное, как дароносица — сосуд, который священники используют для причащения вне храма (например, для причащения больных на дому). По мнению исследователей, она была надежно спрятана еще до того, как церковь забросили, и почему-то ее никто не забрал.
На одной стороне артефакта, по мнению исследователей, изображена сцена получения Моисеем десяти заповедей от Бога на горе Синай. На второй — сцена вознесения Иисуса или пророка Илии.
«Голова повернута в другую сторону, и при таком изображении мы можем представить Бога, передающего закон Моисею, — говорит доктор Барбара Кайнрат, участвовавшая в исследовании. — Вторая сцена, которую мы можем хорошо рассмотреть, — это фигура, которую поднимает вверх рука, выходящая из облака, — рука Бога. И здесь мы имеем дело с вознесением. Помимо руки Божьей, здесь также показана упряжка лошадей. Две лошади и колесо от повозки».
В Библии есть несколько отрывков с двумя конями, в том числе Откровение 19:11, где говорится «И я увидел раскрытое небо — и вот белый конь и Всадник на нем. Его называют Верный и Истинный, Он судит и воюет по справедливости». В Книге Исход также говорится о том, что египтяне, преследуя Моисея и израильтян, ехали на лошадях и колесницах.
Однако исследователи отметили, что это может быть и изображение вознесения пророка Илии на небеса. Вторая книга Царств гласит: «Когда они продолжали идти и разговаривать, огненная колесница и огненные кони разделили их, и Илия вознесся в вихре на небо».
Несмотря на то, что дароносица найдена на юге Австрии, она вряд ли была сделана там. Высокое качество изготовления и изысканность изделия предполагают, что его создали в крупном городском центре, таком как Александрия, Равенна или Аквилея.
Возможно, священный сосуд уже был разбит до того, как его поместили в большой мраморный ящик, найденный под святилищем древней церкви. Исследователи также отметили, что некоторые части дароносицы, такие как фурнитура и фрагменты рельефа на внешней стенке, отсутствуют.
Эта находка дает ценную информацию о раннем христианстве и истории южной Австрии. Это также редкая возможность увидеть священные предметы, которые использовались ранними христианами.
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Церковь, в которой была найдена дароносица, имела внушительные размеры — около 18 метров в длину. У входа в нее был мраморный порог, а на юге и западе располагались могилы.
Археологи обнаружили там останки людей, которые когда-то жили в этом регионе и, по их мнению, относились к высшему социальному классу.
Исследователи полагают, что в поздней античности, в период с III по VII век нашей эры, в этом районе проживало от 200 до 300 человек. Останки трех взрослых, подростка и четырех детей были извлечены и будут изучены в Музее естественной истории в Вене. Ученые подчеркивают, что люди умерли не одновременно и были похоронены один за другим.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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