Римский додекаэдр обнаружен археологами-любителями в Великобритании

Археологи-любители в Англии обнаружили металлический додекаэдр римских времён. На северо-западе Европы найдено уже более 100 таких предметов, но археологи до сих пор не знают, для чего они использовались.
Додекаэдр — 12-гранный металлический предмет размером с грейпфрут — был найден этим летом во время раскопок на фермерском поле возле линкольнширской деревни Нортон-Дисней, расположенной примерно в 56 километра к юго-востоку от Шеффилда.
По словам Ричарда Паркера, секретаря группы историков и археологов Нортон-Диснея, ранее проведенное геофизическое исследование обнаружило на поле то, что выглядело как зарытая яма. С помощью металлоискателей там уже находили римские монеты и другие металлические предметы.
Раскопки шли две недели, и в предпоследний день доброволец обнаружил в одной из траншей додекаэдр. Все были очень удивлены — в тот день металлодетекторы подавали довольно мало сигналов, и вдруг такая находка откуда ни возьмись!
В отличие от многих других додекаэдров этого типа, найденный абсолютно цел и не имеет повреждений. Есть еще одно отличие: размеры этого додекаэдра превосходят размеры предыдущих находок — те были примерно с мяч для гольфа.
Сейчас удивительный артефакт выставлен в музее. Недавно его показали в программе «Раскопки в Британии», археологическом телешоу на канале BBC.
За последние 200 лет на территории северо-западной Европы было найдено более 100 додекаэдров.
Эти предметы датируются I-III веками нашей эры и были найдены только на бывших северных территориях Римской империи. Иногда их называют «галло-римскими» додекаэдрами, в честь галлов (или кельтов), живших в этих местах.
Каждый додекаэдр представляет собой 12-гранную полую оболочку из металла, обычно бронзы, с отверстиями разного размера на каждой грани; эти отверстия часто окружены концентрическими кольцами, впечатанными в металл, а в каждом углу, где встречаются 12 граней, есть шип.
Но на них нет никаких надписей, и ни одного описания додекаэдров не было найдено в римских источниках. В результате современные археологи не могут объяснить, для чего эти предметы могли использоваться. Некоторые предполагают, что это могли быть игрушки, игральные кости, головки булав, камни для пращи или дальномеры для римской артиллерии. В Интернете можно найти и другие теории: от того, что эти додекаэдры служили для вычисления дат по звездам, до того, что они служили узорами для вязания римских перчаток.
Но предметы слишком замысловаты, чтобы быть оружием, и ни одно из других объяснений также не отвечает на все вопросы. Многие археологи считают, что додекаэдры имели религиозное или культовое назначение в галло-римских регионах, где они были найдены, — например, они могли использоваться для гадания или колдовства. Некоторые из них были найдены в могилах, что укрепляет идею о том, что они должны были быть магическими предметами; римский закон запрещал большую часть магии, возможно, именно поэтому о них не сохранилось записей.
По словам Ричарда Паркера, недавняя находка в Нортон-Дисней — один из немногих случаев, когда римский додекаэдр был найден в археологическом контексте. Многие другие были найдены металлоискателями и сданы позже, далеко от места их обнаружения.
Хотя на следующий день после обнаружения додекаэдра раскопки пришлось закрыть на сезон, группа надеется получить дополнительное финансирование и вернуться на место предстоящим летом, сказал он. К настоящему времени археологи нашли в окрестностях деревни артефакты железного века, относящиеся к периоду до римского владычества, и сотни осколков римской керамики второго и третьего веков нашей эры; кроме того, рядом с деревней были обнаружены остатки римской виллы.
Вся Англия и Уэльс стали римскими провинциями после 43 года н. э., когда в страну вторглись легионы императора Клавдия. Римское правление продолжалось примерно до 410 года н. э. В это время большинство легионов ушло защищать континентальную Европу от нашествий варваров, и британцы остались сами по себе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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