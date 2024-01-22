Римский додекаэдр обнаружен археологами-любителями в Великобритании

Додекаэдр — 12-гранный металлический предмет размером с грейпфрут — был найден этим летом во время раскопок на фермерском поле возле линкольнширской деревни Нортон-Дисней, расположенной примерно в 56 километра к юго-востоку от Шеффилда.

По словам Ричарда Паркера, секретаря группы историков и археологов Нортон-Диснея, ранее проведенное геофизическое исследование обнаружило на поле то, что выглядело как зарытая яма. С помощью металлоискателей там уже находили римские монеты и другие металлические предметы.

Раскопки шли две недели, и в предпоследний день доброволец обнаружил в одной из траншей додекаэдр. Все были очень удивлены — в тот день металлодетекторы подавали довольно мало сигналов, и вдруг такая находка откуда ни возьмись!

В отличие от многих других додекаэдров этого типа, найденный абсолютно цел и не имеет повреждений. Есть еще одно отличие: размеры этого додекаэдра превосходят размеры предыдущих находок — те были примерно с мяч для гольфа.

Сейчас удивительный артефакт выставлен в музее. Недавно его показали в программе «Раскопки в Британии», археологическом телешоу на канале BBC.