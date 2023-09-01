Популярная блогерша из Кореи вводит в ступор и пугает своим внешним видом

В соцсетях много популярных блогеров с кучей подписчиков. Сегодня поговорим про корейских. Пользователей озадачивает девушка, которая вроде бы и выглядит нормально, но что-то с ней не так...
Это Шашайле. В её блоге почти 300 тыс. подписчиков. Она регулярно постит фото в соцсетях, но они необычные. И озадачивает всех внешний вид. Только посмотрите!
И ведь дело в том, что в Корее и правда тренд на узкие подбородки, большую грудь, худые и стройные ноги. Потому девушка в целом соответствует всем стандартам, да только выглядит непропорционально. У неё маленькая голова и длинное тело.
Пользователи гадают: на самом деле она так выглядит, пряча свою реальную внешность, или же она фотошопит фото до неузнаваемости, чтобы её не узнали на публике.
В любом случае выглядит максимально странно, а тем временем в комментариях корейцы оставляют много положительных слов о внешности девушки. Такой идеал красоты там?
Причём у блогера собственный бизнес, она продаёт различные вещи, да и в целом часто путешествует и живёт красивую жизнь.
До сих пор Шашаиле не дала никаких объяснений о своём внешнем виде, потому люди гадают, что же она за загадочный персонаж с армией поклонников.
Источник:
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