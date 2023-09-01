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Популярная блогерша из Кореи вводит в ступор и пугает своим внешним видом

Популярная блогерша из Кореи вводит в ступор и пугает своим внешним видом

Автор:
01 сентября 2023 15:27
Сообщество : Юмор
Метки: КОРЕЯНКА   Корея   интересно   корейский блогер   прикольно   фото   
1840
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В соцсетях много популярных блогеров с кучей подписчиков. Сегодня поговорим про корейских. Пользователей озадачивает девушка, которая вроде бы и выглядит нормально, но что-то с ней не так...


Это Шашайле. В её блоге почти 300 тыс. подписчиков. Она регулярно постит фото в соцсетях, но они необычные. И озадачивает всех внешний вид. Только посмотрите!



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И ведь дело в том, что в Корее и правда тренд на узкие подбородки, большую грудь, худые и стройные ноги. Потому девушка в целом соответствует всем стандартам, да только выглядит непропорционально. У неё маленькая голова и длинное тело.


Пользователи гадают: на самом деле она так выглядит, пряча свою реальную внешность, или же она фотошопит фото до неузнаваемости, чтобы её не узнали на публике.

В любом случае выглядит максимально странно, а тем временем в комментариях корейцы оставляют много положительных слов о внешности девушки. Такой идеал красоты там?


Причём у блогера собственный бизнес, она продаёт различные вещи, да и в целом часто путешествует и живёт красивую жизнь.


До сих пор Шашаиле не дала никаких объяснений о своём внешнем виде, потому люди гадают, что же она за загадочный персонаж с армией поклонников.

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Метки: КОРЕЯНКА   Корея   интересно   корейский блогер   прикольно   фото   
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16  комментариев
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5k
Hugo_RnD 53 минуты назад
ей в фильмах сниматься надо...

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Dobry vojak Svejk 5 минут назад
Корейцам может и нормально, но я, слава богу не кореец. Пусть себе живёт с миром в своей Корее...
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4k
Владимир 10 минут назад
если есть 3,14...а и рот-значит баба не урод!
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877
Vas_26 11 минут назад
Кто, бл, эти все подписчики? Ну глянул раз, поплевался... Подписываться то зачем?
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1k
LisA 12 минут назад
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7k
Станислав 14 минут назад
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3k
Хачик 15 минут назад
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493
Человек Разумный Полчаса назад
Немного аксессуаров и будет отлично.
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11k
Мафусаил 43 минуты назад
Да чёт, как-то , да ну нафиг...
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17k
Shtoppi 53 минуты назад
это че, подружка слэндера что ли? ваще пздц!
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33k
Fat Lynx 53 минуты назад
Эльфийка...
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55k
dima423 55 минут назад
Так че она микроцефалка какая то или это фотошопом она балуется?)
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Спелая кукурузинка

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