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17 абсурдных и забавных изобретений, которые иногда просто необходимы

17 абсурдных и забавных изобретений, которые иногда просто необходимы

Автор:
28 января 2024 22:05
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Абсурдные   Забавные   Пригодится   изобретения   необходимые   ситуации   
4255
18

Каждый день в мире появляются сотни изобретений, больших и маленьких, необходимых и не очень. Производятся десятки продуктов, которые облегчают жизнь. В этом посте вы увидите разработки настоящих гениев, возможно, не самые великие, но которые могут очень даже пригодится в определённых ситуациях. Взгляните!

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Метки: Абсурдные   Забавные   Пригодится   изобретения   необходимые   ситуации   
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13  комментариев
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
А тут то что не то , я бы сказал что очень даже удобная штука , я когда бреюсь вся раковина в бороде))) а так повесил и убирается почти не надо)
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37k
Андрей Иванов 3 минуты назад
Всё муть, кроме шампанского. Только оно должно быть российским, холодным, а рядом должны стоять аппараты по продаже роз, конфет, презервативов, виагры и крема для рук
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30k
Axel 21 минуту назад
Приспособление может и "удобное", но вряд-ли у котика, после окончания экзекуции, будет хорошее настроение и его будет легко вытереть.

...и глазки добрые, добрые)
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19k
Михаил Гривин Полчаса назад
Автор добился своего, я заказал фартук для бритья. Это же гениально!
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70k
doker 41 минуту назад
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5k
Шлагбаумэн Час назад
Носки с тапками вообше шикарно!
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277
BKV Час назад
А ч о забавного в фартуке для бритья бороды?
Очень функциональная вещь.
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359
iskra Час назад
Мдяя.. И покупает же кто-то.. Хотя,бутылка с отпечатком руки удобная. Только вино в ней было -говно. Возможно,мне просто не повезло,и есть такие бутылки с хорошими винами. Однако,замечал,что хорошие вина - в самых обычных бутылках,с неяркими этикетками..
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