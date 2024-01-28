17 абсурдных и забавных изобретений, которые иногда просто необходимы

4255
18
Каждый день в мире появляются сотни изобретений, больших и маленьких, необходимых и не очень. Производятся десятки продуктов, которые облегчают жизнь. В этом посте вы увидите разработки настоящих гениев, возможно, не самые великие, но которые могут очень даже пригодится в определённых ситуациях. Взгляните!
×
×
4. Защитное стекло с блестками. В выключенном состоянии экран вашего телефона порадует вас имитацией звездного неба
Источник:
Ссылки по теме:
- 16 ситуаций, в которые вряд ли бы поверили, если бы не засняли на камеру
- 25 фотографий, доказывающих, что мир создан не для высоких людей
- 15 чудных ситуаций, которые не встретишь каждый день
- 15 чудных ситуаций, которые отлично характеризуют жизнь в Канаде
- 18 забавных доказательств того, что Япония - самая диковинная страна на свете
Новости партнёров
реклама
...и глазки добрые, добрые)
Очень функциональная вещь.