17 абсурдных и забавных изобретений, которые иногда просто необходимы

Каждый день в мире появляются сотни изобретений, больших и маленьких, необходимых и не очень. Производятся десятки продуктов, которые облегчают жизнь. В этом посте вы увидите разработки настоящих гениев, возможно, не самые великие, но которые могут очень даже пригодится в определённых ситуациях. Взгляните!