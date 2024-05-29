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20 курьёзных ситуаций, которые подкинула жизнь

20 курьёзных ситуаций, которые подкинула жизнь

Автор:
29 мая 2024 22:32
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Особые   Подкинула   курьезные   моменты   свидетели   ситуации   
1671
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Иногда люди становятся свидетелями совершенно особенных моментов. Они не кажутся сверхъестественными или экстремальными, но в голове множатся вопросы “Как?” и ”Почему?”. В этом посте вы увидите жизненные курьезы, которым должно быть какое-то объяснение.

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Метки: Жизнь   Особые   Подкинула   курьезные   моменты   свидетели   ситуации   
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DarSie
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