20 курьёзных ситуаций, которые подкинула жизнь

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Иногда люди становятся свидетелями совершенно особенных моментов. Они не кажутся сверхъестественными или экстремальными, но в голове множатся вопросы “Как?” и ”Почему?”. В этом посте вы увидите жизненные курьезы, которым должно быть какое-то объяснение.
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2. Моя младшая дочь сломала ногу за неделю до нашего отпуска. И вчера то же самое случилось со мной, когда мы уже были на прогулке
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