20 курьёзных ситуаций, которые подкинула жизнь

Иногда люди становятся свидетелями совершенно особенных моментов. Они не кажутся сверхъестественными или экстремальными, но в голове множатся вопросы “Как?” и ”Почему?”. В этом посте вы увидите жизненные курьезы, которым должно быть какое-то объяснение.