15 фотографий кошек и котов, которым срочно захотелось высказаться

У кошек есть свой особый язык, который всегда понимает хозяин. Иногда это нежное мяуканье, которым наш маленький друг благодарит за угощение, иногда это мурлыканье на коленях и выражение любви и нежности, а иногда это настоящий крик безумца. Но чаще всего наши четвероногие друзья просто громко мяукают. Они делают это с такими чувствами, что их эмоции можно понять даже без звука. Этими снимками поделились пользователи сети: их усатые питомцы запечатлены во время крика.

Когда на тебя наорали в туалете котокафе