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Сообщество Без кота и жизнь не та 1655 постов • 473 подписчика подписаться
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15 фотографий кошек и котов, которым срочно захотелось высказаться

15 фотографий кошек и котов, которым срочно захотелось высказаться

Автор:
09 июля 2023 12:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Юмор   в мире   животные   коты   крик   подборка   
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Подборка котиков, которые явно что-то хотят от своих хозяев.

У кошек есть свой особый язык, который всегда понимает хозяин. Иногда это нежное мяуканье, которым наш маленький друг благодарит за угощение, иногда это мурлыканье на коленях и выражение любви и нежности, а иногда это настоящий крик безумца. Но чаще всего наши четвероногие друзья просто громко мяукают. Они делают это с такими чувствами, что их эмоции можно понять даже без звука. Этими снимками поделились пользователи сети: их усатые питомцы запечатлены во время крика.

Когда на тебя наорали в туалете котокафе

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Крик из темноты

Кажется, кошке не нравится попутчица

Эта красотка ругается на ветеринара

Кот кричит на снег

Он считает себя волком

Два крикуна

Поездка под кошачью песню

Котенок принял стойку, чтобы кричать максимально громко

Когда нарушили комфортный дневной сон в любимом комоде

Маленький спасатель, который каждый раз переживает, когда хозяйка принимает ванну

Кошка просит освободить место

Наверняка мужчина заслужил этот сердитый крик

Когда тебя подрезали на дороге

Он учится у лучших


Источник: https://travelask.ru/blog/posts/42935-15-ocharovatelnyh-kotov-kotorye-chto-to-hotyat-ot-svoego-hoz



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Метки: Прикол   Юмор   в мире   животные   коты   крик   подборка   
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Slonyash 2 часа назад
15 фотографий кошек и котов, которым срочно захотелось высказатьсяПосмотреть
15 фотографий кошек и котов, которым срочно захотелось высказаться
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