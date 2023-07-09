15 фотографий кошек и котов, которым срочно захотелось высказаться

Подборка котиков, которые явно что-то хотят от своих хозяев.
У кошек есть свой особый язык, который всегда понимает хозяин. Иногда это нежное мяуканье, которым наш маленький друг благодарит за угощение, иногда это мурлыканье на коленях и выражение любви и нежности, а иногда это настоящий крик безумца. Но чаще всего наши четвероногие друзья просто громко мяукают. Они делают это с такими чувствами, что их эмоции можно понять даже без звука. Этими снимками поделились пользователи сети: их усатые питомцы запечатлены во время крика.
Когда на тебя наорали в туалете котокафе
Крик из темноты
Кажется, кошке не нравится попутчица
Эта красотка ругается на ветеринара
Кот кричит на снег
Он считает себя волком
Два крикуна
Поездка под кошачью песню
Котенок принял стойку, чтобы кричать максимально громко
Когда нарушили комфортный дневной сон в любимом комоде
Маленький спасатель, который каждый раз переживает, когда хозяйка принимает ванну
Кошка просит освободить место
Наверняка мужчина заслужил этот сердитый крик
Когда тебя подрезали на дороге
Он учится у лучших
Источник: https://travelask.ru/blog/posts/42935-15-ocharovatelnyh-kotov-kotorye-chto-to-hotyat-ot-svoego-hoz
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь