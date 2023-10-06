Парень, сфотографировавшийся в костюме в болоте, повторил свой снимок

Мем «Школьник на болоте» повторили спустя семь лет. Герой фото Игорь Назаров снова снялся в костюме на болоте. На снимке он возмужал и отрастил бородку.

Мем появился в 2016 году. Тогда парень сделал фотосессию для конкурса в довольно необычном месте. На снимке он сидит в костюме за столом посреди болота в Челябинской области и безучастно смотрит в камеру. Также мем известен как «Менеджер на болоте», потому что школьник на снимке выглядит довольно взросло.

Мем развирусился и прославил своего автора — Игоря Назарова. В 2021 году он выучился на менеджера по туризму в Урал ГУФК, однако работать по профессии не пошёл. Пробовал себя в разных специальностях и в итоге стал татуировщиком. В октябре 2023 года Игорь Назаров повторил легендарный снимок. Он в шутку хвастается карьерным ростом и называет себя СЕО болота.