FISHKINET
Сообщество Юмор 17673 поста • 3616 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Парень, сфотографировавшийся в костюме в болоте, повторил свой снимок

Парень, сфотографировавшийся в костюме в болоте, повторил свой снимок

Автор:
06 октября 2023 08:17
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   болото   в мире   мем   фотосессия   челябинск   
1448
3

Автор мема «Школьник в болоте» Игорь Назаров спустя 7 лет вновь повторил свою самую известную фотографию.

Мем «Школьник на болоте» повторили спустя семь лет. Герой фото Игорь Назаров снова снялся в костюме на болоте. На снимке он возмужал и отрастил бородку.

Мем появился в 2016 году. Тогда парень сделал фотосессию для конкурса в довольно необычном месте. На снимке он сидит в костюме за столом посреди болота в Челябинской области и безучастно смотрит в камеру. Также мем известен как «Менеджер на болоте», потому что школьник на снимке выглядит довольно взросло.

Мем развирусился и прославил своего автора — Игоря Назарова. В 2021 году он выучился на менеджера по туризму в Урал ГУФК, однако работать по профессии не пошёл. Пробовал себя в разных специальностях и в итоге стал татуировщиком. В октябре 2023 года Игорь Назаров повторил легендарный снимок. Он в шутку хвастается карьерным ростом и называет себя СЕО болота.

Он в шутку хвастается карьерным ростом и называет себя СЕО болота. За семь лет бывший школьник возмужал, сменил причёску и отрастил небольшую бороду. Кажется, неизменным на фото остался чёрный органайзер.

Еще одно фото, предположительно, со своим коллегой, в не менее странной для работы локации.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   болото   в мире   мем   фотосессия   челябинск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Nigilist 46 минут назад
Менеджер по "татуризму" не возмужал, а разожрался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
russger 2 минуты назад
Ну прям фантастическая новость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 6 минут назад
Бурелом на заднем фоне исчез.

Слишком много изменений в компании.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юрий 44 минуты назад
Следующая - по пояс в навозе? Карьера, ля....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

650458



Другие посты автора
Популярное в сообществах
С флагом и гимном. Сборная ВС РФ заняла первое место на чемпионате по пулевой стрельбе в Бразилии
С флагом и гимном. Сборная ВС РФ заняла первое место на чемпионате по пулевой стрельбе...
Непростые 90-е: пост с атмосферными фотографиями того времени
Непростые 90-е: пост с атмосферными фотографиями того времени
Набирающие популярность в сообществах
Сотрудники СГМУ проводят апробацию «КардиоРобота»
Сотрудники СГМУ проводят апробацию «КардиоРобота»
Загадочный российский электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов
Загадочный российский электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов
Сколько титана можно извлечь из смартфона iPhone 15 Pro Max ? (2 фото + видео)
Сколько титана можно извлечь из смартфона iPhone 15 Pro Max ? (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный кот

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#Прикол#аварии#Автовсячина#полиция#подборка#Китай#Разное
#люди#автомобили#Юмор#животные#ДТП#США#кино#история#Жизнь#собака
#в мире#автомир#интересное#факты#авто аварии#фильм#позитив#дети#истории#конфликт
Сколько титана можно извлечь из смартфона iPhone 15 Pro Max ? (2 фото + видео) Сколько титана можно извлечь из смартфона iPhone 15 Pro Max ? (2 фото + видео) Костюм шаурмы продали на государственном аукционе за миллион рублей Костюм шаурмы продали на государственном аукционе за миллион рублей Эстетика домашних фотосессий, понять которую дано не всем Эстетика домашних фотосессий, понять которую дано не всем Пожалуй, хватит на сегодня интернета: подборка слишком странных фотографий Пожалуй, хватит на сегодня интернета: подборка слишком странных фотографий 15 фотографий кошек и котов, которым срочно захотелось высказаться 15 фотографий кошек и котов, которым срочно захотелось высказаться 15 странных моментов, которые увековечены на Google-картах 15 странных моментов, которые увековечены на Google-картах

На что жалуетесь?

Вернуться