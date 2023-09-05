15 очаровательных кошек с уникальным окрасом

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В основном кошки похожи друг на друга своей расцветкой. Однако бывает так, что на свет появляются животные с уникальным рисунком. Сегодняшние герои как раз из их числа.
Кот, которого зовут Китлер
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Очаровательная кошечка в маске, достойная стать суперкошкой
У этого красавца есть сердечко
Котик с восклицательным знаком: у него всегда есть, что сказать
Кошка с символом кошки на спине
Галантный джентельмен
Кот-хипстер
Котенок, который напоминает о том, что все кошки любят нас
Двуликая Венера
У этого котенка сердечко на носу
Его зовут Сэм, и он всегда чем-то обеспокоен
Котенок с лисьим хвостом
Еще один кот в маске
У этой кошки на спине обезьянка
Красавец в костюме супергероя
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