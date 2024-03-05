В петербургской многоэтажке рухнул лифт с пассажирами

Всего в лифте находилось 15 человек — 10 взрослых и 5 детей. Максимальная грузоподъёмность лифта и количество пассажиров — 630 килограмм и 8 человек соответственно. В управляющей компании сообщили, что датчик перегрузки исправен. Однако там затруднились ответить сработал ли он, когда в лифт зашли сразу 15 человек.





Сообщается, что пострадали четыре человека. Двоих мужчин и 8-летнего ребёнка госпитализировали с ушибами ног, коленей и грудной клетки. Их состояние оценивается как средней тяжести. Ещё одному дошкольнику помощь оказали на месте.