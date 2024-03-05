В петербургской многоэтажке рухнул лифт с пассажирами

К счастью, никто серьёзно не пострадал.
Лифт с 15 пассажирами рухнул сегодня утром в многоэтажном доме в петербургских Шушарах. По предварительным данным, из-за перегрузки кабина лифта резко устремилась с восьмого этажа вниз. В итоге лифт рухнул ниже первого этажа — на специальный буфер.
"Мощности двигателя не хватило, чтобы остановиться на первом этаже, лифт ушел ниже", — со ссылкой на управляющую компанию "Единый город" пишут РИА Новости.
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Всего в лифте находилось 15 человек — 10 взрослых и 5 детей. Максимальная грузоподъёмность лифта и количество пассажиров — 630 килограмм и 8 человек соответственно. В управляющей компании сообщили, что датчик перегрузки исправен. Однако там затруднились ответить сработал ли он, когда в лифт зашли сразу 15 человек.
Сообщается, что пострадали четыре человека. Двоих мужчин и 8-летнего ребёнка госпитализировали с ушибами ног, коленей и грудной клетки. Их состояние оценивается как средней тяжести. Ещё одному дошкольнику помощь оказали на месте.
Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту случившегося и даст оценку деятельности управляющей компании по соблюдению требований безопасности безопасного использования лифтов.
Отмечается, что дом 10 лит. А по Новгородскому проспекту построили в 2015 году. Это огромное 24-этажное здание. В нём 15 парадных и 1774 квартир, которые обслуживает 41 лифт. Условный износ лифтов — 5%, срок их службы составляет 25 лет.
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2. При чём здесь мощность движка, он на падение никак не влияет.
3. Датчик тоже неисправен, либо неисправно контрольное устройство. Лифт при таком перегрузе (да при любом) вообще никуда не должен ехать
Скорее всего было не падение, а скоростной спуск - то есть он ехал с гораздо большей скоростью и до буфера. Падение с 8 этажа в лифте на буфер (здоровенная пружина) - там гуляш бы был, а не пара сломанных ног. И кабину бы покорёжило в хлам
сука, дольоебка, молчи пока кровь из ушей не полилась
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не могу понять, они в лифт так набивались потому что место было или им было важно вместе держаться?
Но что заметил, так это после ухода некоторых западных компаний, ТСЖ моего дома заключило договор на обслуживание с другой конторой и вдруг магия! Срок службы лифта в информационной наклейке повысился на 7 лет. Не знаю, может другие критерии оценки или службы.
Но на лифт хочу посмотреть. 15 рыл - я такие только в западных фильмах видел.
Два дня пешком ходил. Так проще.
А на счет пересмотра. Не знаю. Дом конечно относительно новый, но повысить ресурс сразу на 7 лет многовато. Лифт штука такая, что лучше пусть чаще меняют и ремонтируют.