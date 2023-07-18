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Измученная панда Я Я, которую спасли из Америки, наконец чувствует себя хорошо

Измученная панда Я Я, которую спасли из Америки, наконец чувствует себя хорошо

Автор:
18 июля 2023 14:30
Сообщество : Животные
Метки: США   жвиотные   зоопарк   интересное   панда   пекин   фото   
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Самка большой панды по кличке Я Я успешно вернулась в Пекинский зоопарк из США. Из-за проблем со здоровьем власти КНР приняли решение забрать панду из Мемфиса. Большие панды считаются неофициальным символом Китая, и вид бедной Я Я вызывает только жалость.

Я Я родилась в Пекинском зоопарке в августе 2000 года. В 2003 году Я Я вместе с другой пандой Лэ Лэ отправилась в Мемфис как посланник дружбы. В конце 2022 года зоопарк Мемфиса заявил, что вернёт панду на родину. В то же время в сети появились тревожные фотографии панды. Партнер Я Я, большая панда Ле Ле умер в феврале 2023 года от истощения из-за некачественной еды и халатного отношения сотрудников зоопарка.

Бедная панда Я Я была истощена, шерсть вылазила клоками. Медведя в конце мая перевезли в Пекинский зоопарк, пока не стало слишком поздно.

Как только Я Я прибыла в Пекин, ветеринары принялись её обследовать. Спустя два месяца панда стала выглядеть намного лучше. Она активна и хорошо питается.

Совсем недавно Пекинский зоопарк опубликовал короткий ролик с пандой Я Я. В жаркий день для панды приготовили летние циновки и лёд. Есть также маленькие плетеные мячики, чтобы Яя могла наслаждаться летним временем.

Американский зоопарк Мемфиса обвинили в жестоком обращении, но руководство тут же пыталось опровергнуть эти обвинения. Сообщается, что Я Я подхватила кожное заболевание еще в 2006 году и до сих пор от него страдала в зоопарке Мемфиса.

Когда панда приземлилась в Пекине в конце мая 2023 года, в социальной сети Weibo тема @孟菲斯的丫丫乐乐("Я Я и Ле Ле из Мемфиса") снова вышла в топы. Китайцы радуются тому, что панда вернулась на родину и теперь её ждёт счастливая жизнь!

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Метки: США   жвиотные   зоопарк   интересное   панда   пекин   фото   
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9  комментариев
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2k
Andy Birkin 50 минут назад
Американским ублюдкам даже животных не жалко
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15k
Shtoppi Минуту назад
довести животное до такого состояния можно было только целенаправленно. видимо пиндосы морили панду из чувства мести, за свою беззубую внешнюю политику касательно Китая.
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Fiverknot 22 минуты назад
Насколько знаю, все панды передаваемые из Китая остаются собственностью страны. Т.е. по сути их отдают в аренду в другие зоопарки мира.
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5k
Elena Ki 23 минуты назад
Я Я. И зачем такие извращения? Типа, имя и фамилия и смотрите, не перепутайте? Писали бы уже Яя, чай, не обидится, а читать удобнее.
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121
cheque 37 минут назад
Как можно довести до такого животное
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49k
Андрей 38 минут назад
Амерам плевать кого убивать - индейцев, японцев, панд, 404лов.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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