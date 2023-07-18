Измученная панда Я Я, которую спасли из Америки, наконец чувствует себя хорошо

Я Я родилась в Пекинском зоопарке в августе 2000 года. В 2003 году Я Я вместе с другой пандой Лэ Лэ отправилась в Мемфис как посланник дружбы. В конце 2022 года зоопарк Мемфиса заявил, что вернёт панду на родину. В то же время в сети появились тревожные фотографии панды. Партнер Я Я, большая панда Ле Ле умер в феврале 2023 года от истощения из-за некачественной еды и халатного отношения сотрудников зоопарка.

Бедная панда Я Я была истощена, шерсть вылазила клоками. Медведя в конце мая перевезли в Пекинский зоопарк, пока не стало слишком поздно.