В сети опубликовали фотографии Хантера Байдена, на которых он едет со скоростью 277 км/ч в Лас-Вегас на оргию

В 2018 году Хантер Байден устроил загул в Лас-Вегасе. В 2019 году к сотрудникам ФБР попал ноутбук Хантера, на котором оказался полный фотоотчёт о похождениях молодого человека.
Ноутбук Хантера Байдена попал к агентам ФБР ещё в 2019 году. Тогда владелец ремонтной мастерской принёс жёсткий диск с данными Хантера. На жёстком диске обнаружили интимные фото сына президента США с оружием, наркотиками и девушками, а также переписки с несовершеннолетними.
Теперь в сети иногда всплывают фотографии со скандального ноутбука. Есть даже сайт Marco Polo. По данным New York Post, это некоммерческая фирма, возглавляемая бывшим помощником Дональда Трампа Гарреттом Зиглером. Всего на сайте более восьми тысяч фотографий. Среди них есть откровенные фотографии Хантера, интимные фотографии сотни девушек и целые серии снимков с тусовок.
Журналистов заинтересовали фотографии 12 июня 2018 года. Тогда Хантер нёсся с большой скоростью на вечеринку в Лас-Вегас, где его ждали проститутки.
На одном из фото Хантер держит в руках что-то похожее на наркотическое вещество, после чего принимает его прямо за рулём автомобиля. На втором фото он показывает приборную панель своего автомобиля Porshe, где показано, что автомобиль едет со скоростью 172 мили в час (277 км/ч).
Судя по всему, эти фотографии сделаны во время недельного загула. В это же время Байден случайно заснял свой откровенный разговор с проституткой. Кроме этого Хантера обвиняли в денежных махинациях, в налоговых преступлениях и в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.
Источник:
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Сколько ему, 53?..
А он когда из "молодого человека" уже мужчиной станет? Тогда, наверное, и остепенится
ну, создали видимость демократии, пошумели для протокола и на этом пожалуй все и закончится. пока преступный папа-маразматик у руля, все деяния клана будут замететь под ковер.
Лично меня радует тот факт, что не педераст, а правильный мужик с правильной ориентацией.
Такая золотая и уже не молодёжь