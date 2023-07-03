В сети опубликовали фотографии Хантера Байдена, на которых он едет со скоростью 277 км/ч в Лас-Вегас на оргию

Теперь в сети иногда всплывают фотографии со скандального ноутбука. Есть даже сайт Marco Polo. По данным New York Post, это некоммерческая фирма, возглавляемая бывшим помощником Дональда Трампа Гарреттом Зиглером. Всего на сайте более восьми тысяч фотографий. Среди них есть откровенные фотографии Хантера, интимные фотографии сотни девушек и целые серии снимков с тусовок.

Журналистов заинтересовали фотографии 12 июня 2018 года. Тогда Хантер нёсся с большой скоростью на вечеринку в Лас-Вегас, где его ждали проститутки.