FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14844 поста • 1691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Кусачего пса Байдена выселили из Белого дома

Кусачего пса Байдена выселили из Белого дома

Автор:
05 октября 2023 14:35
Сообщество : Животные
Метки: байден   белый дом   интересное   овчарка   служба безопасности   собака   фото   
1114
2

Овчарка президента США покусала уже 11 человек.

Собака президента Соединённых Штатов Джо Байдена по кличке Коммандер, сообщает телевизионный канал Fox News. Такое решение президент принял из-за того, что его пёс кусает сотрудников Службы безопасности.

Президенту и первой леди глубоко небезразлична безопасность тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день. Они благодарны за терпение и поддержку со стороны Секретной службы. Коммандер в настоящее время не находится на территории Белого дома, - рассказали в пресс-службе.

Это уже вторая собака, которая покидает Белый дом из-за агрессии. Предыдущий пёс по кличке Мейджор также нападал на сотрудников Службы безопасности и его увезли в штат Делавэр.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: байден   белый дом   интересное   овчарка   служба безопасности   собака   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
pynh 2 часа назад
собаки обычно на хозяев похожи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
ivandike 40 секунд назад
Дизлайки тут походу хохлы понаставили, папаньку своего защищают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Слепой Пью Полчаса назад
Ждем сообщений, что Джо Бидон лично покусал охрану...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Прораб Полчаса назад
А вот интересно, у собак бывает маразм, деменция и прочие Альцгеймеры?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Arioch 52 минуты назад
надо было выселить всех, кроме умнейшего пёса...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кира 54 минуты назад
Заголовок очаровательный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Григорий Бабкин Час назад
Пропустили знак препинания.
"Кусачего пса - Байдена".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Артур Котовой Час назад
Это же было еще летом новость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Сибиряк Час назад
усыпить вместе с хозяином!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
БамбарбияКиргуду Час назад
Сначала не понял заголовок.Показалось пёс байден кусачий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КолдурасЪ 2 часа назад
Хватит уже врать! Понятно же , что всё это обкакаиненый Бидон вытворял! Валя всё на сына и пса!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75215



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Такими мы их не видели: 20 малоизвестных фото знаменитостей
Такими мы их не видели: 20 малоизвестных фото знаменитостей
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 октября
Набирающие популярность в сообществах
Как бы выглядели знаменитости, будь они другого пола
Как бы выглядели знаменитости, будь они другого пола
Самая отвратительная еда в мире
Самая отвратительная еда в мире
Кэшбэк рублями. За все
Кэшбэк рублями. За все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор в ресторане

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#животные#факты#история#кино#позитив#Китай#забавно
#в мире#машина#Юмор#Прикол#аварии#Автовсячина#фильм#США#собака#истории
#автомобили#автомир#интересное#ДТП#авто аварии#дети#полиция#подборка#конфликт#новости
Одна из пражских улиц уже не будет прежней Одна из пражских улиц уже не будет прежней Охрана кортежа Байдена сбила доставщика еды, который пытался проехать перед автомобилями Охрана кортежа Байдена сбила доставщика еды, который пытался проехать перед автомобилями Байден дал Леди Гаге должность в Белом доме США Байден дал Леди Гаге должность в Белом доме США В Приморье женщина выбросила на дороге хромую собачку В Приморье женщина выбросила на дороге хромую собачку Овчарка Байдена покусала семь агентов Секретной службы Овчарка Байдена покусала семь агентов Секретной службы Хантер Байден находился в Белом доме до того, как там обнаружили белый порошок Хантер Байден находился в Белом доме до того, как там обнаружили белый порошок

На что жалуетесь?

Вернуться