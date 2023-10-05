Кусачего пса Байдена выселили из Белого дома

Собака президента Соединённых Штатов Джо Байдена по кличке Коммандер, сообщает телевизионный канал Fox News. Такое решение президент принял из-за того, что его пёс кусает сотрудников Службы безопасности.

Президенту и первой леди глубоко небезразлична безопасность тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день. Они благодарны за терпение и поддержку со стороны Секретной службы. Коммандер в настоящее время не находится на территории Белого дома, - рассказали в пресс-службе.