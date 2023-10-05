Кусачего пса Байдена выселили из Белого дома

Овчарка президента США покусала уже 11 человек.
Собака президента Соединённых Штатов Джо Байдена по кличке Коммандер, сообщает телевизионный канал Fox News. Такое решение президент принял из-за того, что его пёс кусает сотрудников Службы безопасности.
Президенту и первой леди глубоко небезразлична безопасность тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день. Они благодарны за терпение и поддержку со стороны Секретной службы. Коммандер в настоящее время не находится на территории Белого дома, - рассказали в пресс-службе.
Это уже вторая собака, которая покидает Белый дом из-за агрессии. Предыдущий пёс по кличке Мейджор также нападал на сотрудников Службы безопасности и его увезли в штат Делавэр.
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"Кусачего пса - Байдена".