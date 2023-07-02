Владимир Путин отпустил шутку в адрес поскользнувшегося журналиста

Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин поскользнулся, когда сопровождал президента России во время его поездки в Дербент. Владимир Путин заметил это и не смог удержаться от комментария.
Инцидент произошёл, когда президент и сопровождающие его люди проходили недалеко от коньячного завода в Дербенте (Дагестан). Отрывок из программы «Москва. Кремль. Путин» журналист опубликовал в сети.
Российский лидер пошутил, что Зарубин уже надышался запахом коньяка.
«Паша, а Паша! До коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное».
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P.S. А шутка, кстати, уровня школьника старшего возраста.
P.S. А шутка, кстати, уровня школьника старшего возраста.
Кстати, тот что в магазинах продают коньяк - дерьмо полное.
Может на заводе...