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Владимир Путин отпустил шутку в адрес поскользнувшегося журналиста

Владимир Путин отпустил шутку в адрес поскользнувшегося журналиста

Автор:
02 июля 2023 10:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Дербент   Президент   владимир путин   зарубин   падение   фейл   
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Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин поскользнулся, когда сопровождал президента России во время его поездки в Дербент. Владимир Путин заметил это и не смог удержаться от комментария.

Инцидент произошёл, когда президент и сопровождающие его люди проходили недалеко от коньячного завода в Дербенте (Дагестан). Отрывок из программы «Москва. Кремль. Путин» журналист опубликовал в сети.

Российский лидер пошутил, что Зарубин уже надышался запахом коньяка.

«Паша, а Паша! До коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное».

Источник:

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Метки: Дербент   Президент   владимир путин   зарубин   падение   фейл   
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16  комментариев
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7k
rutt 2 часа назад
Я думал он скажет : "Хватит пародировать заокеанских президентов"
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2k
Alex 6 минут назад
Владимир Путин - то, Владимиру Путин - сё! Вы серьезно? Скоро будут новости типа: Путин завязал левый шнурок у ботика быстрее, чем правый! Это уже реально попахивает культом личности.
P.S. А шутка, кстати, уровня школьника старшего возраста.
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2k
Alex 7 минут назад
Владимир Путин - то, Владимиру Путин - сё! Вы серьезно? Скоро будут новости типа: Путин завязал левый шнурок у ботика быстрее, чем правый! Это уже реально попахивает культом личности.
P.S. А шутка, кстати, уровня школьника старшего возраста.
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1k
Граф Андрий 16 минут назад
В.В. ещё и юморист ... обожаю наше время
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2k
Владимир Полчаса назад
Под#ебнуть - святое дело!
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62k
doker 46 минут назад
А кто эти люди?
Кстати, тот что в магазинах продают коньяк - дерьмо полное.
Может на заводе...
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400
KUKUMBUR Час назад
щьорт побьери!
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1k
КАКАнгел Час назад
офигеть какая новость. прям бомба. Мы каждый его шаг обсуждать теперь будим ?
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462
Александр КАКАнгел Полчаса назад
Будем. Почему нет?
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