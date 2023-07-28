А в местном петербургском издании «Петербургский дневник» фаната Путина представили президентом фонда Cewoba Groupe по имени Жак Лама (Лама Жак Севоба). Жак Лама рассказал корреспонденту «Петербургского дневника», что его бабушка 15 лет работала в Кремле и там познакомилась с президентом РФ.

Если ввести имя Жака Лама в поисковике, то появится ссылка на портал «Кино-Театр». На сайте Жака Лама называют актёром, который сыграл эпизодическую роль в сериале «Моя прекрасная няня» — жениха бабы Нади в серии «Погода в доме» 2005 года. Герой кадра внешне напоминает гвинейского дипломата с форума «Россия — Африка».