Гость форума "Россия — Африка" пришёл в футболке с президентом России

Мужчина пришёл на форум «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге в футболке с изображением президента России Владимира Путина.
Гвинейский дипломат пришёл на форум «Россия — Африка» в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина. Гость саммита назвал главу России «своей душой» и понадеялся увидеть его вживую.
В Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля проходит второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка». Один из костей мероприятия пришёл в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина. В РИА Новости модника представили как сотрудника посольства Гвинеи и взяли у него комментарий. На видео гвинейский дипломат называет главу России своей душой.
Этот человек, чья фотография здесь, это моя душа.
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По словам героя видео, он живёт в России уже 35 лет, работает в посольстве Гвинеи и очень любит нашу страну. «Президентскую» футболку он купил в магазине у метро «Тёплый стан» в Москве. За желанную кофту ему пришлось побороться — её хотела купить другая посетительница, а у мужчины не работала банковская карточка. Пришлось договариваться и ждать помощи от дочери.
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Как сообщает издание «Известия», гвинейский дипломат — большой поклонник Владимира Путина, он надеется увидеть на саммите президента вживую.
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А в местном петербургском издании «Петербургский дневник» фаната Путина представили президентом фонда Cewoba Groupe по имени Жак Лама (Лама Жак Севоба). Жак Лама рассказал корреспонденту «Петербургского дневника», что его бабушка 15 лет работала в Кремле и там познакомилась с президентом РФ.
Если ввести имя Жака Лама в поисковике, то появится ссылка на портал «Кино-Театр». На сайте Жака Лама называют актёром, который сыграл эпизодическую роль в сериале «Моя прекрасная няня» — жениха бабы Нади в серии «Погода в доме» 2005 года. Герой кадра внешне напоминает гвинейского дипломата с форума «Россия — Африка».
Возможно, в «Моей прекрасной няне» сыграл тёзка гвинейского дипломата.
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