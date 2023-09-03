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Президент Кыргызстана открыл в себе дар предвидения

Президент Кыргызстана открыл в себе дар предвидения

Автор:
03 сентября 2023 08:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Кыргызстан   Президент   Садыр Жапаров   будущее   дар   лицей   
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В полку провидцев прибавление.

Президент соседней страны на открытии президентского лицея "Акылман" в Чолпон-Ате сделал весьма неожиданное заявление.


Садыр Жапаров сообщил присутствующим, что обладает особым даром и может предвидеть, то что произойдет лет так через 30, но не во всем мире, а строго в Кыргызстане.


" Пусть это не выглядит так, будто я хвастаюсь. У меня есть такая сторона - предвидеть на 20-30 лет, что будет с нашей страной и по какому пути она пойдет. Мои прогнозы всегда сбываются. Должно быть это чувство было дано мне Богом".


Заявление, конечно, сильное, хотя в контексте открытия лицея весьма реалистичное. По словам президента, идея создания учебных заведений в стране не спонтанная, она позволит вырастить поколение кадров, способных развивать будущее страны.


"Моя главная цель – собрать талантливых, умных, сообразительных мальчиков и девочек со всей страны, обучить их с 7 класса до окончания школы, отправить в вузы, а после окончания вузов я стремлюсь их привлечь в государственные дела. Мы забыли о подготовке кадров с момента обретения независимости. Мы потянулись в сторону знакомых, родственников и земляков.
Помните старые советские времена? Готовили кадры с первого уровня. А мы собираемся готовить с фундамента".



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Метки: Кыргызстан   Президент   Садыр Жапаров   будущее   дар   лицей   
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2  комментария
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Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
уникальный президент.
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skorpin 9 минут назад
Не много на себя берёшь )))))
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