Президент Кыргызстана открыл в себе дар предвидения

" Пусть это не выглядит так, будто я хвастаюсь. У меня есть такая сторона - предвидеть на 20-30 лет, что будет с нашей страной и по какому пути она пойдет. Мои прогнозы всегда сбываются. Должно быть это чувство было дано мне Богом".

Заявление, конечно, сильное, хотя в контексте открытия лицея весьма реалистичное. По словам президента, идея создания учебных заведений в стране не спонтанная, она позволит вырастить поколение кадров, способных развивать будущее страны.

"Моя главная цель – собрать талантливых, умных, сообразительных мальчиков и девочек со всей страны, обучить их с 7 класса до окончания школы, отправить в вузы, а после окончания вузов я стремлюсь их привлечь в государственные дела. Мы забыли о подготовке кадров с момента обретения независимости. Мы потянулись в сторону знакомых, родственников и земляков.

Помните старые советские времена? Готовили кадры с первого уровня. А мы собираемся готовить с фундамента".

