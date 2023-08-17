Владимир Путин и Сергей Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Свершилось. В четверг 17 августа состоялось торжественное открытие МЦД-3. Линия связала более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья, где проживает порядка 3,5 млн человек.
Команду на запуск движения дал президент:
Хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и всеми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живет в ближайшем пригороде. Да что говорить, это, казалось бы, не такой протяженный маршрут, но востребованный, безусловно, сотнями тысяч людей. Я думаю, что счет пойдет в конце концов на миллион.
Источник:
Протяженность МЦД-3 составила 85 км. Линия связала между собой такие далёкие раньше Ленинградское и Казанское направления МЖД.
Источник:
“Иволга” последней модели сможет преодолевать этот путь чуть больше, чем за час. На маршруте 38 остановок, еще три построят за два следующих года. Больше половины станций МЦД-3 — 21 из 41 — находится в Подмосковье, отметил губернатор Московской области. В пределах Москвы почти с каждой станции можно пересесть на метро, центральное кольцо или другой диаметр.
Дорога пролегает в обход Ленинградского и Казанского вокзала, что значительно снижает нагрузку на станцию метрополитена «Комсомольская».
В Крюкове (Зеленоград) построили целый пересадочный хаб: прямо с перрона можно попасть к остановкам автобуса. Чуть позже сделают выход еще и на эстакаду – там тоже ходят автобусы – получится большой пересадочный узел.
МЦД-3 уже добавили в Яндекс Карты.
Теперь маршруты будут строиться с учетом нового Казанско-Ленинградского диаметра. Станции со всеми выходами и расписание поездов уже появились в мобильной и веб-версии.
Путь до Москвы и в область значительно ускорится, интервалы ожидания поездов сократятся буквально до нескольких минут: в часы пик — с 15 до шести минут. Проезд в электричках будет стоить вдвое дешевле, чем раньше.
"Переход с МЦД на метро, МЦК и другие диаметры будет бесплатным», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
МЦД-3 будет работать с 05:30 до 01:00 ежедневно.
Четвертый диаметр мегаполиса будет запущен уже через месяц.
Источник:
- Владимир Путин отпустил шутку в адрес поскользнувшегося журналиста
- В России могут запретить термин «инфоцыгане»
- Неожиданное открытие второй по глубине голубой дыры в мире может открыть окно в историю Земли
- Замороженная загадка ледяного «Октавиуса»
- Биологи обнаружили вид лягушек, которые маскируются под птичий помёт
Они и метро сделали-и пенсионерам раздают.