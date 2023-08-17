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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Автор:
17 августа 2023 22:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Владимир Путин   МЦД-3   Сергей Собянин   зеленоград   открытие   раменское   
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Свершилось. В четверг 17 августа состоялось торжественное открытие МЦД-3. Линия связала более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья, где проживает порядка 3,5 млн человек.

Команду на запуск движения дал президент:

Хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и всеми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живет в ближайшем пригороде. Да что говорить, это, казалось бы, не такой протяженный маршрут, но востребованный, безусловно, сотнями тысяч людей. Я думаю, что счет пойдет в конце концов на миллион.

Протяженность МЦД-3 составила 85 км. Линия связала между собой такие далёкие раньше Ленинградское и Казанское направления МЖД.

“Иволга” последней модели сможет преодолевать этот путь чуть больше, чем за час. На маршруте 38 остановок, еще три построят за два следующих года. Больше половины станций МЦД-3 — 21 из 41 — находится в Подмосковье, отметил губернатор Московской области. В пределах Москвы почти с каждой станции можно пересесть на метро, центральное кольцо или другой диаметр.

Дорога пролегает в обход Ленинградского и Казанского вокзала, что значительно снижает нагрузку на станцию метрополитена «Комсомольская».


В Крюкове (Зеленоград) построили целый пересадочный хаб: прямо с перрона можно попасть к остановкам автобуса. Чуть позже сделают выход еще и на эстакаду – там тоже ходят автобусы – получится большой пересадочный узел.

МЦД-3 уже добавили в Яндекс Карты.
Теперь маршруты будут строиться с учетом нового Казанско-Ленинградского диаметра. Станции со всеми выходами и расписание поездов уже появились в мобильной и веб-версии.

Путь до Москвы и в область значительно ускорится, интервалы ожидания поездов сократятся буквально до нескольких минут: в часы пик — с 15 до шести минут. Проезд в электричках будет стоить вдвое дешевле, чем раньше.

"Переход с МЦД на метро, МЦК и другие диаметры будет бесплатным», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

МЦД-3 будет работать с 05:30 до 01:00 ежедневно.

Четвертый диаметр мегаполиса будет запущен уже через месяц.

Источник:

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Метки: Владимир Путин   МЦД-3   Сергей Собянин   зеленоград   открытие   раменское   
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7  комментариев
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rutt 49 минут назад
Крюкове.... уюкове. Не склоняется название в Крюково, в Быково
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Александр Сергеев rutt 41 минуту назад
К большому сожалению,теперь разрешается такое склонение. Хотя самого эти новые правила бесят. В Строгино,в Строгине!
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foggen2 17 минут назад
Сколько можно нудеть на тему-"Лучше бы пенсионерам раздали!".....
Они и метро сделали-и пенсионерам раздают.
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Василич Час назад
Основной вред онанизма заключается в его отрицательном влиянии на состояние и функции высшей нервной системы.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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