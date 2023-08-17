Владимир Путин и Сергей Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

“Иволга” последней модели сможет преодолевать этот путь чуть больше, чем за час. На маршруте 38 остановок, еще три построят за два следующих года. Больше половины станций МЦД-3 — 21 из 41 — находится в Подмосковье, отметил губернатор Московской области. В пределах Москвы почти с каждой станции можно пересесть на метро, центральное кольцо или другой диаметр.

Дорога пролегает в обход Ленинградского и Казанского вокзала, что значительно снижает нагрузку на станцию метрополитена «Комсомольская».