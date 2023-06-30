Мамы-дельфины сюсюкают со своими детёнышами, совсем как люди

Многие учёные считают, что "сюскание" - не просто блажь родителей. Когда малыш рождается, его окружает множество неизвестных звуков и разговоров. "Спецголос" помогает ребенку разобраться в монотонном потоке окружающих звуков и понять, что обращаются именно к нему. Так налаживается связь малыша с тем, кто о нем заботится. Кроме того, мозг малыша лучше всего реагирует на звуки именно в такой тональности. Другим словами, "сюсюканье" на ранней стадии развития может даже способствовать развитию.

Может быть, дельфины тоже об этом знают? Может быть, они умнее, чем мы думаем. На фоне этого исследования жестокое обращение с дельфинами в океанариуме кажется ещё более вопиющим!