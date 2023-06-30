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Мамы-дельфины сюсюкают со своими детёнышами, совсем как люди

Мамы-дельфины сюсюкают со своими детёнышами, совсем как люди

Автор:
30 июня 2023 09:01
Сообщество : Животные
Метки: дельфины   детёныши   животные   интересное   милота   сюсюкание   факты   фото   
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Учёные давно знают, что дельфины обладают высоким интеллектом. Они умеют чувствовать, грустить и имеют свой собственный язык для общения. Учёные пока не могут его расшифровать, но ясно одно — язык достаточной сложный и имеет множество "слов".

Недавно морские биологи выяснили, что дельфины, так же как люди, по-особому общаются со своими детёнышами. Другими словами — сюсюкают. Родители знают, как это происходит. Когда вы смотрите на малыша и начинаете говорить странным голосом уменьшительно ласкательные слова: "А кто тут такой маленький? Уси-пусик крошечный!". Дельфины конечно говорят не так. Они используют для общения комбинации щелчков, скрипов, писков и свистов.

Лаэла Сайиг, зоолог из Океанографического института Вудс-Хоул (США) вот уже более 30 лет изучает язык дельфинов. За 34 года исследований было сделано 19 записей “бесед” мамочек со своими детенышами. Сотрудница лаборатории Николь Эль Хаддад проанализировала эти беседы и пришла к необычному выводу. Оказалось, самки дельфинов изменяют звуковой диапазон в общении со своими детьми.

Мы были поражены тем, насколько последовательным был эффект, — призналась Лаэла Сайиг. - Мы привыкли искать слабые закономерности среди беспорядочных данных. Но в этом исследовании каждая мама без исключения обращаясь к своему детенышу изменила свой характерный свист.

Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Многие учёные считают, что "сюскание" - не просто блажь родителей. Когда малыш рождается, его окружает множество неизвестных звуков и разговоров. "Спецголос" помогает ребенку разобраться в монотонном потоке окружающих звуков и понять, что обращаются именно к нему. Так налаживается связь малыша с тем, кто о нем заботится. Кроме того, мозг малыша лучше всего реагирует на звуки именно в такой тональности. Другим словами, "сюсюканье" на ранней стадии развития может даже способствовать развитию.

Может быть, дельфины тоже об этом знают? Может быть, они умнее, чем мы думаем. На фоне этого исследования жестокое обращение с дельфинами в океанариуме кажется ещё более вопиющим!

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Метки: дельфины   детёныши   животные   интересное   милота   сюсюкание   факты   фото   
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