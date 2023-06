Мамы-дельфины сюсюкают со своими детёнышами, совсем как люди

Лаэла Сайиг, зоолог из Океанографического института Вудс-Хоул (США) вот уже более 30 лет изучает язык дельфинов. За 34 года исследований было сделано 19 записей “бесед” мамочек со своими детенышами. Сотрудница лаборатории Николь Эль Хаддад проанализировала эти беседы и пришла к необычному выводу. Оказалось, самки дельфинов изменяют звуковой диапазон в общении со своими детьми.

Мы были поражены тем, насколько последовательным был эффект, — призналась Лаэла Сайиг. - Мы привыкли искать слабые закономерности среди беспорядочных данных. Но в этом исследовании каждая мама без исключения обращаясь к своему детенышу изменила свой характерный свист.

Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.