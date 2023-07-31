Муха Гейтса и жук ДиКаприо: 16 животных, которые были названы в честь знаменитых людей

Ежегодно в мире обнаруживается более 17 тысяч новых видов животных. И ученые, которые их находят, несут ответственность за присваивание им имён. Они должны быть содержательными, желательно запоминающимися и ещё уникальными. Вот именно с последним пунктом и могут быть проблемки.
Попробуй каждому из новичков дать имя и при этом ни разу не повториться. Особенно важно, чтобы оно было хорошо обосновано и отражало уникальные характеристики нового вида.
Придумывание названий — это сложный и ответственный, но крайне увлекательный процесс. Если в голову не приходит ничего подходящего, можно пойти более простым путём и позаимствовать у кого-нибудь уже готовое имя. Знаменитые люди, кстати, отлично подходят для этой задачи. Предлагаем вам взглянуть на животных, которые получили свои имена в честь известных личностей.
Арнольд Шварценеггер — Agra schwarzeneggeri
Учёные назвали один из видов жужелицы в честь известного актёра. Им показалось, что насекомое имеет схожее с Арнольдом телосложение — мускулистые лапки и увеличенные бёдра.
Бейонсе — Plinthina beyonceae
Именем певицы названа лошадиная муха, обнаруженная в Квинсленде, Австралия.
Билл Гейтс — Eristalis gatesi
Билл Гейтс подарил своё имя забавной мухе-журчалке.
Оззи Осборн — Dendropsophus ozzyi
Бразильская лягушка носит имя популярного рок-музыканта. Сходство очевидно, разве нет?
Стив Ирвин — Elseya irwini
Редкий вид пресноводных черепах назван в честь известного австралийского журналиста и натуралиста.
Барак Обама — Aptostichus barackobamai
В честь Барака Обамы назван обворожительный паучок, обитающий в штате Калифорния. Его размеры не превышают 5 миллиметров.
Хью Хефнер — Sylvilagus palustris hefneri
Это вымирающий вид болотного кролика с архипелага Флорида-Кис.
Боб Марли — Gnathia marleyi
Маленькое ракообразное, названное в честь регги-музыканта, обитает в Карибском море.
Джон Леннон — Bumba lennoni
Bumba lennoni — разновидность пауков-птицеедов. С ними лучше лишний раз не связываться.
Эдвард Сноуден — Cherax snowden
Красочная разновидность раков, которая была обнаружена в Индонезии.
Анджелина Джоли — Aptostichus angelinajolieae
Новый вид мигаломорфных пауков, которые охотятся на свою добычу, выпрыгивая на неё из норы, был обнаружен в 2008 год. Учёные решили назвать своё открытие в честь актрисы за её работу послом доброй воли ООН по делам беженцев.
Карл III — Hyloscirtus princecharlesi
Эта очаровательная, но невероятная редкая лягушка относится к семейству квакш. Обитает только на севере Эквадора.
Грета Тунберг — Craspedotropis gretathunbergae
Когда учёные обнаружили новый вид улитки, который отличается повышенной чувствительностью к перепадам температур и засухе, они сразу же вспомнили о Грете и решили назвать моллюска в её честь.
Леонардо ДиКаприо — Grouvellinus leonardodicaprioi
В 2018 году исследователи обнаружили новый вид водных жуков. Назвать насекомое в честь Лео они решили за его вклад в борьбу с проблемами экологии.
Фредди Меркьюри — Cirolana mercuryi
Существо, названное в честь великого музыканта — это маленький рачок, обитающий на африканских коралловых рифах.
Дональд Трамп — Neopalpa donaldtrumpi
Назвать мотылька в честь Трампа учёные решили из-за смешного сходства светлых чешуек на его голове со знаменитой причёской политика.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь