Муха Гейтса и жук ДиКаприо: 16 животных, которые были названы в честь знаменитых людей

Попробуй каждому из новичков дать имя и при этом ни разу не повториться. Особенно важно, чтобы оно было хорошо обосновано и отражало уникальные характеристики нового вида.

Придумывание названий — это сложный и ответственный, но крайне увлекательный процесс. Если в голову не приходит ничего подходящего, можно пойти более простым путём и позаимствовать у кого-нибудь уже готовое имя. Знаменитые люди, кстати, отлично подходят для этой задачи. Предлагаем вам взглянуть на животных, которые получили свои имена в честь известных личностей.

Арнольд Шварценеггер — Agra schwarzeneggeri