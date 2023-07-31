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Муха Гейтса и жук ДиКаприо: 16 животных, которые были названы в честь знаменитых людей

Муха Гейтса и жук ДиКаприо: 16 животных, которые были названы в честь знаменитых людей

Автор:
31 июля 2023 09:42
Сообщество : Животные
Метки: в честь знаменитых людей   в честь человека   животные   знаменистоти   имя   факты   фото   
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Ежегодно в мире обнаруживается более 17 тысяч новых видов животных. И ученые, которые их находят, несут ответственность за присваивание им имён. Они должны быть содержательными, желательно запоминающимися и ещё уникальными. Вот именно с последним пунктом и могут быть проблемки.

Попробуй каждому из новичков дать имя и при этом ни разу не повториться. Особенно важно, чтобы оно было хорошо обосновано и отражало уникальные характеристики нового вида.

Придумывание названий — это сложный и ответственный, но крайне увлекательный процесс. Если в голову не приходит ничего подходящего, можно пойти более простым путём и позаимствовать у кого-нибудь уже готовое имя. Знаменитые люди, кстати, отлично подходят для этой задачи. Предлагаем вам взглянуть на животных, которые получили свои имена в честь известных личностей.


Арнольд Шварценеггер — Agra schwarzeneggeri

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Учёные назвали один из видов жужелицы в честь известного актёра. Им показалось, что насекомое имеет схожее с Арнольдом телосложение — мускулистые лапки и увеличенные бёдра.


Бейонсе — Plinthina beyonceae

Именем певицы названа лошадиная муха, обнаруженная в Квинсленде, Австралия.


Билл Гейтс — Eristalis gatesi

Билл Гейтс подарил своё имя забавной мухе-журчалке.


Оззи Осборн — Dendropsophus ozzyi

Бразильская лягушка носит имя популярного рок-музыканта. Сходство очевидно, разве нет?


Стив Ирвин — Elseya irwini

Редкий вид пресноводных черепах назван в честь известного австралийского журналиста и натуралиста.


Барак Обама — Aptostichus barackobamai

В честь Барака Обамы назван обворожительный паучок, обитающий в штате Калифорния. Его размеры не превышают 5 миллиметров.


Хью Хефнер — Sylvilagus palustris hefneri

Это вымирающий вид болотного кролика с архипелага Флорида-Кис.


Боб Марли — Gnathia marleyi

Маленькое ракообразное, названное в честь регги-музыканта, обитает в Карибском море.


Джон Леннон — Bumba lennoni

Bumba lennoni — разновидность пауков-птицеедов. С ними лучше лишний раз не связываться.


Эдвард Сноуден — Cherax snowden

Красочная разновидность раков, которая была обнаружена в Индонезии.


Анджелина Джоли — Aptostichus angelinajolieae

Новый вид мигаломорфных пауков, которые охотятся на свою добычу, выпрыгивая на неё из норы, был обнаружен в 2008 год. Учёные решили назвать своё открытие в честь актрисы за её работу послом доброй воли ООН по делам беженцев.


Карл III — Hyloscirtus princecharlesi

Эта очаровательная, но невероятная редкая лягушка относится к семейству квакш. Обитает только на севере Эквадора.


Грета Тунберг — Craspedotropis gretathunbergae

Когда учёные обнаружили новый вид улитки, который отличается повышенной чувствительностью к перепадам температур и засухе, они сразу же вспомнили о Грете и решили назвать моллюска в её честь.


Леонардо ДиКаприо — Grouvellinus leonardodicaprioi

В 2018 году исследователи обнаружили новый вид водных жуков. Назвать насекомое в честь Лео они решили за его вклад в борьбу с проблемами экологии.


Фредди Меркьюри — Cirolana mercuryi

Существо, названное в честь великого музыканта — это маленький рачок, обитающий на африканских коралловых рифах.


Дональд Трамп — Neopalpa donaldtrumpi

Назвать мотылька в честь Трампа учёные решили из-за смешного сходства светлых чешуек на его голове со знаменитой причёской политика.



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Метки: в честь знаменитых людей   в честь человека   животные   знаменистоти   имя   факты   фото   
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1  комментарий
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Lehoia 2 часа назад
Грете Тунберг конечно польстили. В ее честь назвать можно только одноклеточный организм.
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