Косатки: кровожадные дельфины, которых воспитывают бабушки

Косаток называют китами-убийцами, хотя фактически это дельфины. Очень кровожадные дельфины, которые сами выбирают свой путь.
Размеры косаток варьируются от 7 метров до 10. Весят эти махины до 8 тонн. Косаток узнают по чёрно-белой окраске и плавнику. Несмотря на то, что их называют "китами-убийцами", косатки относятся к виду китообразных из семейства дельфиновых. То есть это огромные умные дельфины, которые вооружены целой пастью зубов и неимоверной жестокостью.
Косатки делятся на два типа по манере поведения. Среди косаток есть настоящие отморозки. Косатки-одиночки объединяются в группы по 3-5 особей. Эта ОПГ терроризирует воды, в которых обитает. Они могут нападать на всех, кого увидят: киты, морские львы, акулы, дельфины, пингвины. Им плевать, насколько добыча большая, им важно где её взять.
Косатки очень умные млекопитающие, поэтому к каждой жертве они находят индивидуальный поход. Например, кита они будут атаковать группой, а вот морского котика загонят в угол.
Есть и другой тип поведения. Многие косатки выбирают спокойный образ жизни. Эти косатки обитают семьями, иногда по 15 млекопитающих. Питается эта группа исключительно рыбкой и некоторыми моллюсками. Они вылавливают косяки рыб и питаются ими. Интересно, что у косаток принято делиться любой добычей, даже самой скудной.
В семье царит матриархат. Самки организуют семьи и занимаются детьми. Самцы охотятся. Эти животные очень редко ссорятся между собой и сильно привязываются к своим родным. Именно поэтому в семьях есть "жёны", "мужья", "детки" и даже "бабушки".
Да-да! Вы не ошиблись. Косатки являются одним из немногих видов млекопитающих (включая человека), у которых женские особи проходят через период менопаузы. Косатки живут около 70-80 лет. К 40-50 годам у самок косатки наступает менопауза. То есть с этого момента она не может иметь потомство. Но в семье очень сильные родственные узы, поэтому престарелые косатки следят за детёнышами.
Другими словами, бабульки делают все возможное, чтобы вбить в голову своих бестолковых внуков максимум информации о правильных тактиках охоты, маршрутах миграции и прочих сложных моделях поведения.
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Понятно. )