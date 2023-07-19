Косатки: кровожадные дельфины, которых воспитывают бабушки

Косатки делятся на два типа по манере поведения. Среди косаток есть настоящие отморозки. Косатки-одиночки объединяются в группы по 3-5 особей. Эта ОПГ терроризирует воды, в которых обитает. Они могут нападать на всех, кого увидят: киты, морские львы, акулы, дельфины, пингвины. Им плевать, насколько добыча большая, им важно где её взять.

Косатки очень умные млекопитающие, поэтому к каждой жертве они находят индивидуальный поход. Например, кита они будут атаковать группой, а вот морского котика загонят в угол.