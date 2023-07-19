FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14347 постов • 1681 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Косатки: кровожадные дельфины, которых воспитывают бабушки

Косатки: кровожадные дельфины, которых воспитывают бабушки

Автор:
19 июля 2023 14:19
Сообщество : Животные
Метки: бабушки   дельфин   животные   интересное   кит   косатка   млекопитающие   океан   факты   фото   
1720
5

Косаток называют китами-убийцами, хотя фактически это дельфины. Очень кровожадные дельфины, которые сами выбирают свой путь.

Размеры косаток варьируются от 7 метров до 10. Весят эти махины до 8 тонн. Косаток узнают по чёрно-белой окраске и плавнику. Несмотря на то, что их называют "китами-убийцами", косатки относятся к виду китообразных из семейства дельфиновых. То есть это огромные умные дельфины, которые вооружены целой пастью зубов и неимоверной жестокостью.

×
×

Косатки делятся на два типа по манере поведения. Среди косаток есть настоящие отморозки. Косатки-одиночки объединяются в группы по 3-5 особей. Эта ОПГ терроризирует воды, в которых обитает. Они могут нападать на всех, кого увидят: киты, морские львы, акулы, дельфины, пингвины. Им плевать, насколько добыча большая, им важно где её взять.

Косатки очень умные млекопитающие, поэтому к каждой жертве они находят индивидуальный поход. Например, кита они будут атаковать группой, а вот морского котика загонят в угол.

Есть и другой тип поведения. Многие косатки выбирают спокойный образ жизни. Эти косатки обитают семьями, иногда по 15 млекопитающих. Питается эта группа исключительно рыбкой и некоторыми моллюсками. Они вылавливают косяки рыб и питаются ими. Интересно, что у косаток принято делиться любой добычей, даже самой скудной.

В семье царит матриархат. Самки организуют семьи и занимаются детьми. Самцы охотятся. Эти животные очень редко ссорятся между собой и сильно привязываются к своим родным. Именно поэтому в семьях есть "жёны", "мужья", "детки" и даже "бабушки".

Да-да! Вы не ошиблись. Косатки являются одним из немногих видов млекопитающих (включая человека), у которых женские особи проходят через период менопаузы. Косатки живут около 70-80 лет. К 40-50 годам у самок косатки наступает менопауза. То есть с этого момента она не может иметь потомство. Но в семье очень сильные родственные узы, поэтому престарелые косатки следят за детёнышами.

Другими словами, бабульки делают все возможное, чтобы вбить в голову своих бестолковых внуков максимум информации о правильных тактиках охоты, маршрутах миграции и прочих сложных моделях поведения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: бабушки   дельфин   животные   интересное   кит   косатка   млекопитающие   океан   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
sedoisever 2 часа назад
Если косатка охотится на тюленя, то она кровожадная, если на рыбу, то "ведёт спокойный образ жизни и питается рыбкой".
Понятно. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
33
Батыр Баев 14 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Тоша Час назад
Мда... большего бреда я давно не читал....Афффтор к вашему сведению, семейные косатки охотятся на все что могут догнать и сожрать! Есть семьи с узкой специализацией, например скаты хвостоколы... но даже те кто спец по скатам, тюленя или морского льва не упустят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
337219



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Как я почти 24 часа играл в культовые мобильные игры
Как я почти 24 часа играл в культовые мобильные игры
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#люди#забавно#факты#история#драка#ДТП#США#Китай
#животные#интересно#Юмор#кино#удивительно#Россия#фильм#Еда#подборка#позитив
#в мире#Прикол#дети#новости#Ynews#машина#красота#милота#природа#Жизнь
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться