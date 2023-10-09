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Очаровательные кадры дружбы котёнка с выдрой

Очаровательные кадры дружбы котёнка с выдрой

Автор:
09 октября 2023 16:54
Сообщество : Животные
Метки: выдра   дружба   животные   интересное   котёнок   милота   фото   
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В дикой природе эти двое никак не могли бы встретиться, но в квартире они стали лучшими друзьями!

Выдра по кличке Сакура обожает воду и каждый день принимает ванну, а вот кот Моти терпеть не может воду. Но, несмотря на это животные дружат с самого детства.

Животные настолько разные, что не понимают, как играть вместе. Например, кот обожает бегать за игрушкой, а выдра не понимает, зачем он это делает. Зато выдра с радостью резвится в ванной, а кот за ней следит с недоумением.

Но, как только приходит время сна или отдыха, Сакура ищет Моти, чтобы свернуться с ним в клубок. Животные всегда спят вместе, рассказывает хозяйка милой парочки.

Кажется, в этой парочке Сакура — та, кто любит, а Моти — тот, кто позволяет себя любить. Впрочем, все кошки такие.

Содержать выдру дома очень непросто. Первое, самое главное, условие - выдра должна много плавать. Каждый день. К тому же, им требуется около килограмма корма каждый день: свежей неочищенной рыбы, лягушек и белого мяса. Ко всему прочему выдрам нужны витамины и водоросли.

А главная проблема выдр - очень пахучий стул из-за рыбной диеты. Сложно сказать, как хозяйка Сакуры справляется с этими, но на YouTube она рассказывала, что содержать выдру - то ещё приключение.

Эти животные занесены в Красную книгу как исчезающий вид. Разводят этих выдр только в специальных питомниках. Выведенные в питомнике куньи чувствуют себя в качестве домашнего животного не хуже большинства кошек.

Это самая милая парочка за сегодняшний день!

Источник:

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Метки: выдра   дружба   животные   интересное   котёнок   милота   фото   
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