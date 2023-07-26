В Австралии более 50 дельфинов выбросились на берег

25 июля стая гринд (круглоголовый или чёрный дельфин) из 60-70 особей выбросилась на берег. Местные жители, прохожие и спасатели пытаются спасти выживших.
В западной части Австралии в 150 метрах от пляжа заметили около сотни круглоголовых дельфинов, которых ещё называют гринда. Сначала дельфины плавали вдоль берега, а потом начали выбрасываться на сушу, сообщает ТАСС, ссылаясь на местную службу по охране парков и дикой природы.
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Ежегодно на берег выбрасывается около 2000 дельфинов. Иногда они делают это поодиночке, а иногда целыми группами. Учёные до сих пор не знают точной причины, почему это происходит. Александр Агафонов, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, рассказал о возможных причинах.
Выброс происходит с теми дельфинами, которые обитают в море, вдали от берегов. Ни разу не было случаев массовых выбросов видов, которые живут у береговой линии. Видимо, это как-то связано с их ориентацией в пространстве с помощью эхолокации. То есть они издают под водой ультразвуки и по отражаемому эху ориентируются, значит, какие предметы находятся — где берег, где рыбы и так далее. Для морских видов, возможно, это происходит вблизи берега, где мелководье, взмученный песок или ил. Их эхолокаторы не привыкли к таким условиям и плохо работают. Другая версия — что у них какие-то болезни происходят, связанные со слуховым аппаратом. Соответственно, животное становится, грубо говоря, слепым и глухим — в акустическом смысле.
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