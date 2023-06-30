“Уникальный актёр. Второго такого нет и не скоро будет”: жизнь и карьера советского Чарли Чаплина - Сергея Мартинсона

Сергей родился в Петербурге в 1899 году. Родители были богатыми и уважаемыми людьми: отец торговал бриллиантами, мама происходила из дворянского сословия. В доме собиралась городская элита: поэты, писатели, музыканты и актёры. Так что Мартинсон с детства вращался в “нужных кругах”.

Затем случилась революция и все эти полезные связи прекратились или перестали играть значение. Ну а Сергей после школы решил поступать в Технологический институт. То ли это было решение родителей, то ли ошибка самого Мартинсона, но учёба давалась очень сложно. Через год юноша окончательно созрел для актёрской карьеры и поступил в Петроградский институт сценических искусств. Он закончил его в 1923 году и вскоре уехал в Москву - работать в театре Мейерхольда.