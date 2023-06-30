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“Уникальный актёр. Второго такого нет и не скоро будет”: жизнь и карьера советского Чарли Чаплина - Сергея Мартинсона

“Уникальный актёр. Второго такого нет и не скоро будет”: жизнь и карьера советского Чарли Чаплина - Сергея Мартинсона

Автор:
30 июня 2023 01:11
Сообщество : RealFishki
Метки: artist   Сергей Мартинсон   Яков Протазанов   актер   всеволод мейерхольд   карьера   кино   роль   судьба   театр   
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Одного из самых популярных комедийных артистов театра и кино.

Сергей родился в Петербурге в 1899 году. Родители были богатыми и уважаемыми людьми: отец торговал бриллиантами, мама происходила из дворянского сословия. В доме собиралась городская элита: поэты, писатели, музыканты и актёры. Так что Мартинсон с детства вращался в “нужных кругах”.

Затем случилась революция и все эти полезные связи прекратились или перестали играть значение. Ну а Сергей после школы решил поступать в Технологический институт. То ли это было решение родителей, то ли ошибка самого Мартинсона, но учёба давалась очень сложно. Через год юноша окончательно созрел для актёрской карьеры и поступил в Петроградский институт сценических искусств. Он закончил его в 1923 году и вскоре уехал в Москву - работать в театре Мейерхольда.

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Через год Мартинсон стал сниматься в кино. Его дебют - роль Кулиджа Керзоновича Пуанкаре в фильме “Похождения Октябрины”.

Работать в кино Мартинсону понравилось, он стал набирать популярность и участвовать в проектах великих режиссёров: Протазанова, Пудовкина и Рошаля. Его часто сравнивали с Чарли Чаплиным - по харизме и таланту он точно ему не уступал. В 1941 году Мартинсон исполнил роль композитора Керосинова в комедии А.Ивановского “Антон Иванович сердится”.

Затем снялся в фильме “Новые похождения Швейка”, “Свадьба”, “Идиот”.

Также у него были роли в “Вечерах на хуторе близ Диканьки” и “Дядюшкином сне” и множестве других картин. За всю карьеру Мартинсон участвовал в 140 проектах. Последней ролью стал персонаж Егошкина в фильме Губенко “И жизнь, и слезы, и любовь”.

На момент съёмок, Мартинсон уже плохо ходил и не мог запомнить текст. Но Губенко не видел в своём фильме никого другого, поэтому специально для Мартинсона придумали несложный трюк: его персонаж стал носить слуховой аппарат, в который второй режиссёр наговаривал слова. Так и снимали. К Сожалению, премьеры Сергей Мартинсон уже не дождался - он ушёл из жизни в 1984 году.

За свою долгую жизнь он был трижды женат, от каждого брака родилось по ребёнку. Но случилось так, что Мартинсон ни с кем из них тесно не общался, лишь обеспечивал деньгами. Поэтому умер в полном одиночестве в своей московской квартире.

Как метко сказал тогда Василий Лановой:

Уникальный актер. Второго Мартинсона нет и вряд ли скоро будет.

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Метки: artist   Сергей Мартинсон   Яков Протазанов   актер   всеволод мейерхольд   карьера   кино   роль   судьба   театр   
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1  комментарий
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Злобный Полчаса назад
СССР фигню не делали. Уж если АКТЁР попал на экран, то это был ИТМЕННО АКТЁР, а не ПОСРЕДСТВЕНОСТЬ!!!
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