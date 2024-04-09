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Николай Яковченко: что скрывалось за беззаботным образом клоуна с грустным взглядом?

Николай Яковченко: что скрывалось за беззаботным образом клоуна с грустным взглядом?

Автор:
09 апреля 2024 10:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Жизнь   Николай Яковченко   известность   кино   роль   слава   судьба   театр   фильм   
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Харизма, яркость, какой-то безудержный искрящийся позитив. Так можно охарактеризовать этого артиста.

Между тем как за беззаботным образом располагающего доброго дядьки скрывалась тонкая душа и множество горестей, которые артист предпочитал держать в себе.

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Николая Яковченко родился в городе Прилуки Черниговской области 20 апреля 1900 года. Отсутствие образования не помешало принимать участие в самодеятельности – выступать на сцене местного любительского театра.

Сменив несколько мест работы, он попал  в Киевский академтеатр им. Ивана Франко. И оказался востребован не только в профессиональном плане. Здесь же Яковченко встретил свою судьбу – начинающую актрису Татьяну Евсеенко. Пара поженилась в 1931 году. У Николая и Татьяны родились две дочери – Ирина и Юнона. Детей артист обожал, но семье пришлось расстаться: в 1939 году в соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности Яковченко отправился в армию, став участником Советско-финской войны. Затем началась Великая Отечественная…

Артист не остался в стороне. Отправив семью в эвакуацию, он стал участником фронтовой бригады. Впоследствии был отмечен наградами и получил медали «За оборону Сталинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны Николай Фёдорович начинает активно сниматься в кино. Среди его ролей не было главных. Но второстепенные он смог сыграть так убедительно и проникновенно, что они навсегда остались в копилке советских киношедевров. В числе наиболее выдающихся Кондрат Перепелица («Максим Перепелица»), отец Прони Прокоп Серко («За двумя зайцами»), Пацюк («Вечера на хуторе близ Диканьки»), Спирид («Вий»), дед Максим («Меж высоких хлебов»), товарищ Лопата («Королева бензоколонки») и не только.

Война закончилась. Жизнь, кажется, начала налаживаться. Но у артиста произошла личная трагедия: жена, которой было всего 36 лет, скончалась от онкологии.

Николай Фёдорович потерял смысл жизнь, забыл о детях, стал топить горе в бутылке. Несмотря на женское внимание, он так и не женился больше – не мог забыть свою Танечку. По воспоминаниям коллег, глаза Яковченко после этого потускнели навсегда и потеряли тот особый внутренний свет.

Подросшие дочери заботились об отце. Но скоро забота понадобилась и им самим. Обе девушки, как оказалось, унаследовали болезнь матери. Ирины не стало в 1970 году. Юнона продержалась на 10 лет дольше. Известно, что у артиста был внук – сын Юноны, названный в честь деда. Но парень связался с плохой компанией ещё в школе и пропал без вести. Предположительно убит.

Одиночество мужчине скрашивала такса по кличке Фанфан, с которой он бродил по улице и брал на все съёмки. В 1970 году в честь юбилея Яковченко присвоили звание народного артиста.

Спустя четыре года Николай Фёдорович почувствовал себя плохо. Оказалось, что причиной стал банальный приступ аппендицита. Но машина скорой несколько часов колесила по городу в поисках свободного места в больнице. В результате стало слишком поздно, и даже операция не помогла.

Николай Фёдорович скончался 11 сентября 1974 года и был похоронен на Байковом кладбище Киева.

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Метки: artist   Жизнь   Николай Яковченко   известность   кино   роль   слава   судьба   театр   фильм   
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