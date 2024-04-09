Николай Яковченко: что скрывалось за беззаботным образом клоуна с грустным взглядом?

Война закончилась. Жизнь, кажется, начала налаживаться. Но у артиста произошла личная трагедия: жена, которой было всего 36 лет, скончалась от онкологии.

Николай Фёдорович потерял смысл жизнь, забыл о детях, стал топить горе в бутылке. Несмотря на женское внимание, он так и не женился больше – не мог забыть свою Танечку. По воспоминаниям коллег, глаза Яковченко после этого потускнели навсегда и потеряли тот особый внутренний свет.