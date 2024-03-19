«Мой жанр не терпит дряхлости»: Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены

Валерий Леонтьев появился на свет в селе Усть-Уса в Республике Коми. Как он потом шутил:

Отец шёл за оленями, мать шла за отцом, и где-то там по дороге родился я.

Полезных знакомств и влиятельных родственников не было, поэтому парень долго и мучительно пробивался на сцену. Участвовал во множестве конкурсов, цеплялся за любую возможность. В 1979 году ему крупно повезло - на Леонтьева обратили внимание на всесоюзном конкурсе в Ялте. Это и можно считать официальным стартом его карьеры. Получается, что на большой сцене он уже 45 лет.