«Мой жанр не терпит дряхлости»: Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены

Сегодня артисту исполнилось 75 лет.
Валерий Леонтьев появился на свет в селе Усть-Уса в Республике Коми. Как он потом шутил:
Отец шёл за оленями, мать шла за отцом, и где-то там по дороге родился я.
Полезных знакомств и влиятельных родственников не было, поэтому парень долго и мучительно пробивался на сцену. Участвовал во множестве конкурсов, цеплялся за любую возможность. В 1979 году ему крупно повезло - на Леонтьева обратили внимание на всесоюзном конкурсе в Ялте. Это и можно считать официальным стартом его карьеры. Получается, что на большой сцене он уже 45 лет.
Хотя всё могло закончится ещё в 1982 году - у певца обнаружили доброкачественную опухоль на голосовых связках. Однако вылечился и продолжил записывать новые песни.
Пик его популярности пришёлся на конец 1980-х и 1990-е годы. В то время он любил эпатажные костюмы и к нему приклеился ярлык Казановы из его же песни. Но за сценой был совсем другим:
Оставаясь наедине с собой, делаюсь тихим, стеснительным человеком. На самом деле я всегда стеснялся пристального внимания к себе, проявления бурных эмоций - как своих, так и чужих. Люди, организующие мои концерты, шутят: «У Леонтьева в райдере три Т: тихо, темно, тепло».
Несколько раз он порывался закончить карьеру, одно время много пил.
Иногда мне хотелось отгородиться от всего внешнего мира лет на пять-семь! Я ложился, поворачивался лицом к стене, но через пару часов вскакивал и работал дальше. Было время, когда я пытался лечиться от депрессии алкоголем. К счастью, быстро сообразил, что до добра это не доведет, и, чтобы заставить себя остановиться, четыре года отказывался даже от глотка шампанского.
Последние годы певец редко выступал и жил в США. В Россию приезжал, чтобы навестить друзей и поучаствовать в записи передач на ТВ. Сейчас он снова в Москве - прилетел отметить 75-летний юбилей. Когда у него стали спрашивать по поводу концертов, он официально объявил о завершении карьеры. Никаких прощальных туров по стране не будет.
Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушёл без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слёз.
С тех пор он дал несколько частных концертов, но теперь не будет и их. На прощанье певец сказал:
Я хочу только поблагодарить тех людей, которые поздравляют меня сегодня в Интернете, и всё.
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Не поклонник творчества Леонтьева, но поступок достойный уважения. А то помнится тысяча девяносто седьмой прощальный концерт Пугачевой, например.