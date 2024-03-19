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«Мой жанр не терпит дряхлости»: Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены

«Мой жанр не терпит дряхлости»: Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены

Автор:
19 марта 2024 14:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Валерий Леонтьев   завершение   карьера   концерты   певец   
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Сегодня артисту исполнилось 75 лет.

Валерий Леонтьев появился на свет в селе Усть-Уса в Республике Коми. Как он потом шутил:

Отец шёл за оленями, мать шла за отцом, и где-то там по дороге родился я.

Полезных знакомств и влиятельных родственников не было, поэтому парень долго и мучительно пробивался на сцену. Участвовал во множестве конкурсов, цеплялся за любую возможность. В 1979 году ему крупно повезло - на Леонтьева обратили внимание на всесоюзном конкурсе в Ялте. Это и можно считать официальным стартом его карьеры. Получается, что на большой сцене он уже 45 лет.

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Хотя всё могло закончится ещё в 1982 году - у певца обнаружили доброкачественную опухоль на голосовых связках. Однако вылечился и продолжил записывать новые песни.

Пик его популярности пришёлся на конец 1980-х и 1990-е годы. В то время он любил эпатажные костюмы и к нему приклеился ярлык Казановы из его же песни. Но за сценой был совсем другим:

Оставаясь наедине с собой, делаюсь тихим, стеснительным человеком. На самом деле я всегда стеснялся пристального внимания к себе, проявления бурных эмоций - как своих, так и чужих. Люди, организующие мои концерты, шутят: «У Леонтьева в райдере три Т: тихо, темно, тепло».

Несколько раз он порывался закончить карьеру, одно время много пил.

Иногда мне хотелось отгородиться от всего внешнего мира лет на пять-семь! Я ложился, поворачивался лицом к стене, но через пару часов вскакивал и работал дальше. Было время, когда я пытался лечиться от депрессии алкоголем. К счастью, быстро сообразил, что до добра это не доведет, и, чтобы заставить себя остановиться, четыре года отказывался даже от глотка шампанского.

Последние годы певец редко выступал и жил в США. В Россию приезжал, чтобы навестить друзей и поучаствовать в записи передач на ТВ. Сейчас он снова в Москве - прилетел отметить 75-летний юбилей. Когда у него стали спрашивать по поводу концертов, он официально объявил о завершении карьеры. Никаких прощальных туров по стране не будет.

Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушёл без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слёз.

С тех пор он дал несколько частных концертов, но теперь не будет и их. На прощанье певец сказал:

Я хочу только поблагодарить тех людей, которые поздравляют меня сегодня в Интернете, и всё.

Источник:

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Метки: artist   Валерий Леонтьев   завершение   карьера   концерты   певец   
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16  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Иногда важно вовремя остановиться. Иной раз смотришь на исполнителя, а он уже не тянет. Зачем портить память о себе же?
Не поклонник творчества Леонтьева, но поступок достойный уважения. А то помнится тысяча девяносто седьмой прощальный концерт Пугачевой, например.
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17k
Alex 19 секунд назад
А как же недавнее "Валерий Леонтьев выдвинул условия для возвращения на большую сцену: только в России и после окончания СВО. " ?
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461
Andrei 4 минуты назад
"Оставаясь наедине с собой, делаюсь тихим, стеснительным человеком. На самом деле я всегда стеснялся пристального внимания к себе, проявления бурных эмоций - как своих, так и чужих." А вот тут должна была прилагаться фотография из его московской квартиры:
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609
sever84 18 минут назад
Ссылка coub.com
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568
Jimmy 23 минуты назад
-посмотрим... Кобзон лет 10 "уходил со сцены"
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33k
Slonyash 39 минут назад
Ну что же... Аплодисменты...

Ссылка www.youtube.com
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349
Кирилл Башков Slonyash Полчаса назад
крутой. чего уж там)
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468
ДедМаздай Час назад
Сеть рыболовную деду верни!
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16k
ron Час назад
Уважаю его за отсутствие сплетен и грязных сцен, за то, что послал нахер коррумпированное российское телевидение в 90-е и остался верен своему "посылу" до сих пор. Мне кажется, он - человек слова, поэтому верю его словам. Молодец, Валера! )
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1k
АртемШишков Час назад
Скучать не будем!
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