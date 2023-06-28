В Ярославской области ввели штраф за плевки в общественных местах

В правительстве Ярославской области уточнили, что за плевок в общественном месте теперь предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения — три тысячи рублей. По данным Ярославской облдумы, новая форма ответственности появилась в региональном законе "Об административных правонарушениях".

В своем телеграм-канале губернатор отметил, что региональный закон "Об административных правонарушениях" не обновлялся уже 16 лет и морально устарел, поэтому в него внесен пакет изменений.

Глядишь, вслед за Ярославской областью и другие регионы подтянутся. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!