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В Ярославской области ввели штраф за плевки в общественных местах

В Ярославской области ввели штраф за плевки в общественных местах

Автор:
28 июня 2023 21:59
Сообщество : Жить в России
Метки: закон   запрет   общественные места   плевки   штраф   ярославская область   
944
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Ярославская область первая в России и третья в мире сказала свое решительное "нет" плевкам в общественных местах. Отныне нарушителей ждёт штраф — 1500 рублей. За повторное «хтьфу» — 3000 рублей.

О радикальных мерах борьбы с бескультурьем сообщил губернатор Михаил Евраев:


Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки. Всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность — Сингапур и Казахстан.

В правительстве Ярославской области уточнили, что за плевок в общественном месте теперь предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения — три тысячи рублей. По данным Ярославской облдумы, новая форма ответственности появилась в региональном законе "Об административных правонарушениях".

В своем телеграм-канале губернатор отметил, что региональный закон "Об административных правонарушениях" не обновлялся уже 16 лет и морально устарел, поэтому в него внесен пакет изменений.

Глядишь, вслед за Ярославской областью и другие регионы подтянутся. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!

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Метки: закон   запрет   общественные места   плевки   штраф   ярославская область   
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11  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Заметьте, ни один из регионов не ужесточил наказание за коррупцию. Пусть и на местном, региональном уровне, хоть как-то. А вот за плевки - да! Отчитались. Прославились.
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1k
Веселый Пук 20 секунд назад
МОЛОДЦЫ
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62k
doker 4 минуты назад
А как же с этими турЫстами поступать? У них плеваться - традиция.
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13k
Социум 18 минут назад
Ну, че сказать? Странно, что за плевки штраф, а не за окурки или собачье дерьмо.
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9k
Борис Карабанов 23 минуты назад
В этой приятной новости печально только одно - этот благой запрет заведомо обречён на полное отсутствие контроля и, соответственно, исполнения. Также, как и с матерщиной, также, как и с мусором, также, также, также... Сейчас начнется поиск того, к чьей компетенции отнести контроль за исполнением. Полиции, как всегда, не до мелочей, т.к. она постоянно занята чем-то архиважным. И помрёт сей почин едва родившись.
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14k
Shtoppi Час назад
типичное для местечковый царьков самодурство и желание делать деньги на чем угодно во всей красе.
может стоит ввести штрафы для чинуш всех мастей, за их выкрутасы на публике, некоторые из которых почище чем плевки в общественном месте будут? или это совсем другое?
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8k
Дмитрий Час назад
Наконец то!!! Слава богу хоть в одной области нашей страны, решены все проблемы и можно перейти к решению действительно важнейших задач!!! Браво!!!
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14k
Kucher Час назад
А где надпись "Панорама"?

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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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