В Ярославской области ввели штраф за плевки в общественных местах

Ярославская область первая в России и третья в мире сказала свое решительное "нет" плевкам в общественных местах. Отныне нарушителей ждёт штраф — 1500 рублей. За повторное «хтьфу» — 3000 рублей.
О радикальных мерах борьбы с бескультурьем сообщил губернатор Михаил Евраев:
Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки. Всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность — Сингапур и Казахстан.
В правительстве Ярославской области уточнили, что за плевок в общественном месте теперь предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения — три тысячи рублей. По данным Ярославской облдумы, новая форма ответственности появилась в региональном законе "Об административных правонарушениях".
В своем телеграм-канале губернатор отметил, что региональный закон "Об административных правонарушениях" не обновлялся уже 16 лет и морально устарел, поэтому в него внесен пакет изменений.
Глядишь, вслед за Ярославской областью и другие регионы подтянутся. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
может стоит ввести штрафы для чинуш всех мастей, за их выкрутасы на публике, некоторые из которых почище чем плевки в общественном месте будут? или это совсем другое?
https://www.rbc.ru/society/28/06/2023/649c73e09a7947d47f7534c7https://www.rbc.ru/society/28/06/2023/649c73e09a7947d47f7534c7