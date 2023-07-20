В Испании любителя громкой музыки отправили в тюрьму

Музыка была настолько громкой, что у людей вибрировала мебель в квартирах. Замеры звука показали, что в дневные и вечерние часы громкость электронной музыки превышала 57 децибел, а ночью достигала 56 децибел, что значительно превышает разрешенные законом 35 децибел.

Один из жильцов начал страдать бессонницей, а у другого обострилась болезнь Альцгеймера. Суд постановил, что обвиняемый продолжал включать музыку, прекрасно зная о последствиях для его соседей.