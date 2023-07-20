В Испании любителя громкой музыки отправили в тюрьму

Более 5 лет житель Барселоны терроризировал соседей громкой электронной музыкой. Несмотря на неоднократные просьбы убавить звук, а также визиты полиции, мужчина отказывался подчиняться. Как утверждают потерпевшие, постоянный грохот музыки вызвал у них физические и психические расстройства. Суд города Матаро, Испания, приговорил нарушителя к одному году и трем месяцам лишения свободы.
Музыка была настолько громкой, что у людей вибрировала мебель в квартирах. Замеры звука показали, что в дневные и вечерние часы громкость электронной музыки превышала 57 децибел, а ночью достигала 56 децибел, что значительно превышает разрешенные законом 35 децибел.
Один из жильцов начал страдать бессонницей, а у другого обострилась болезнь Альцгеймера. Суд постановил, что обвиняемый продолжал включать музыку, прекрасно зная о последствиях для его соседей.
"Подсудимый осознавал, что его поведение может сказаться на психической стабильности соседей, поскольку даже при минимальных социальных навыках этого невозможно не знать", - прокомментировал судья.
Поклонника электронной музыки приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы. Он также должен выплатить пострадавшим компенсацию в размере 18000 евро и штраф в размере 2160 евро. Более того, теперь ему запрещена любая работа, связанная с электронной музыкой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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