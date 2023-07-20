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В Испании любителя громкой музыки отправили в тюрьму

В Испании любителя громкой музыки отправили в тюрьму

Автор:
20 июля 2023 09:33
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   громкость   закон   запрет   истории   нарушитель   
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Более 5 лет житель Барселоны терроризировал соседей громкой электронной музыкой. Несмотря на неоднократные просьбы убавить звук, а также визиты полиции, мужчина отказывался подчиняться. Как утверждают потерпевшие, постоянный грохот музыки вызвал у них физические и психические расстройства. Суд города Матаро, Испания, приговорил нарушителя к одному году и трем месяцам лишения свободы.

Музыка была настолько громкой, что у людей вибрировала мебель в квартирах. Замеры звука показали, что в дневные и вечерние часы громкость электронной музыки превышала 57 децибел, а ночью достигала 56 децибел, что значительно превышает разрешенные законом 35 децибел.

Один из жильцов начал страдать бессонницей, а у другого обострилась болезнь Альцгеймера. Суд постановил, что обвиняемый продолжал включать музыку, прекрасно зная о последствиях для его соседей.


"Подсудимый осознавал, что его поведение может сказаться на психической стабильности соседей, поскольку даже при минимальных социальных навыках этого невозможно не знать", - прокомментировал судья.

Поклонника электронной музыки приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы. Он также должен выплатить пострадавшим компенсацию в размере 18000 евро и штраф в размере 2160 евро. Более того, теперь ему запрещена любая работа, связанная с электронной музыкой.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Музыка   громкость   закон   запрет   истории   нарушитель   
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3  комментария
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75k
Viktor 56 минут назад
Ну если чувак не понимает, проблема решается народными средствами - машину (если есть) на диски выставить, Дверь в квартире заблокировать и провода в счётчике перекусить, ой да много "доброго" можно хорошему человеку предложить!
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Фиг с ним, что повтор. Этот пост можно читать бесконечно и мечтать, мечтать, мечтать...
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4
Ясен Пень Час назад
Ну что я могу сказать? Мало дали.
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