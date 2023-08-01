Ужасный случай с домашним питомцем, заставивший изменить законодательство страны

Домашние питомцы дарят массу позитива, радости, учат заботе и состраданию. Но важно чётко определять ту границу, которую не стоит переступать при выборе животного.
В 1995 году семейная пара из Миссури Сандра и Джером Герольд взяли под опеку маленького шимпанзе, мать которого застрелили. Обезьянке было всего несколько дней, и супруги воспитывали Трэвиса, как назвали малыша, как собственного ребёнка.
Трэвис оказался очень умным. Пользовался столовыми приборами, научился открывать замки, ухаживать за садом. Даже сидел за рулём автомобиля. Несколько раз принимал участие в телевизионных шоу и снялся в рекламе Pepsi, после чего стал знаменитостью уже общегосударственного масштаба.
В 2004 году жизнь Джерома оборвала онкология. Немного раньше погиб в ДТП сын Герольдов. Сандра осталась одна. И единственным утешением для неё стал примат, которого она баловала, закармливала вкусностями и даже спала с Трэвисом в одной постели.
Наступил момент, когда шимпанзе перестал подчиняться женщине. Видимо, сказывалась провоцируемая половым инстинктом агрессия. Сандра испугалась и стала давать питомцу транквилизаторы. Которые, как впоследствии выяснилось, во многом и спровоцировали агрессию животного.
16 февраля 2009 года 90-килограммовый самец удрал из дома. Растерянная Сандра позвала на помощь давнюю подругу Чарлу Нэш, надеясь, что та поможет поймать капризное животное. Чарлу Трэвис отлично знал с детства.
Как раз в тот день, разделивший её жизнь на до и после, 55-летняя женщина сходила в парикмахерскую и сменила причёску. Она отозвалась на просьбу подруги заманить обезьяну в дом. Но Трэвис не узнал женщину и набросился на несчастную, буквально разорвав на части.
Сандра попыталась ударить Трэвиса ножом, но для агрессивного гиганта это было равносильно уколу булавкой. Тогда женщина спряталась в машине и позвонила в службу спасения.
Поразительно, но Чарла выжила. Но обезумевший шимпанзе буквально содрал с женщины лицо, лишив носа, губ и глаз. Оторвал нижнюю челюсть и отгрыз кисти рук. Прибывшие полицейские застрелили обезьяну.
А для несчастной жертвы обезумевшего животного началась череда мучительных операций. В общей сложности она перенесла их более 30. Женщина получила новое лицо стараниями медиков. Но спасти зрение они не смогли. Безуспешной оказалась и попытка пересадки кистей: организм отторгал трансплантаты, и их пришлось удалить.
В ходе долгого судебного разбирательства, которое осложнилось смертью хозяйки обезьяны в 2010 году, суд постановил продать дом, машину и остальное имущество Сандры для компенсации ущерба в размере 4 млн долларов.
После ужасающего резонансного случая Конгресс США приняла закон, запрещающий содержать приматов в домашних условиях. Конечно, он не помог вернуть Чарле глаза и руки, но защитил потенциальных жертв агрессивных зверей.
Место диких животных в дикой природе. Очень важно внимательно следить за любым домашним питомцем и в полной мере принимать ответственность за его жизнь и поведение во избежание таких трагических случаев.
Источник:
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