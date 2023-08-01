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Ужасный случай с домашним питомцем, заставивший изменить законодательство страны

Ужасный случай с домашним питомцем, заставивший изменить законодательство страны

Автор:
01 августа 2023 13:59
Сообщество : Криминал
Метки: Трэвис   Чарла Нэш   Шимпанзе   закон   запрет   зверь   нападение   обезьяна   семья Герольд   
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Домашние питомцы дарят массу позитива, радости, учат заботе и состраданию. Но важно чётко определять ту границу, которую не стоит переступать при выборе животного.

В 1995 году семейная пара из Миссури Сандра и Джером Герольд взяли под опеку маленького шимпанзе, мать которого застрелили. Обезьянке было всего несколько дней, и супруги воспитывали Трэвиса, как назвали малыша, как собственного ребёнка.

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Трэвис оказался очень умным. Пользовался столовыми приборами, научился открывать замки, ухаживать за садом. Даже сидел за рулём автомобиля. Несколько раз принимал участие в телевизионных шоу и снялся в рекламе Pepsi, после чего стал знаменитостью уже общегосударственного масштаба.

В 2004 году жизнь Джерома оборвала онкология. Немного раньше погиб в ДТП сын Герольдов. Сандра осталась одна. И единственным утешением для неё стал примат, которого она баловала, закармливала вкусностями и даже спала с Трэвисом в одной постели.

Наступил момент, когда  шимпанзе перестал подчиняться женщине. Видимо, сказывалась провоцируемая половым инстинктом агрессия. Сандра испугалась и стала давать питомцу транквилизаторы. Которые, как впоследствии выяснилось, во многом и спровоцировали агрессию животного.

16 февраля 2009 года 90-килограммовый самец удрал из дома. Растерянная Сандра позвала на помощь давнюю подругу Чарлу Нэш, надеясь, что та поможет поймать капризное животное. Чарлу Трэвис отлично знал с детства.

Как раз в тот день, разделивший её жизнь на до и после, 55-летняя женщина сходила в парикмахерскую и сменила причёску. Она отозвалась на просьбу подруги заманить обезьяну в дом. Но Трэвис не узнал женщину и набросился на несчастную, буквально разорвав на части.

Сандра попыталась ударить Трэвиса ножом, но для агрессивного гиганта это было равносильно уколу булавкой. Тогда женщина спряталась в машине и позвонила в службу спасения.

Поразительно, но Чарла выжила. Но обезумевший шимпанзе буквально содрал с женщины лицо, лишив носа, губ и глаз. Оторвал нижнюю челюсть и отгрыз кисти рук. Прибывшие полицейские застрелили обезьяну.

А для несчастной жертвы обезумевшего животного началась череда мучительных операций. В общей сложности она перенесла их более 30. Женщина получила новое лицо стараниями медиков. Но спасти зрение они не смогли. Безуспешной оказалась и попытка пересадки кистей: организм отторгал трансплантаты, и их пришлось удалить.

В ходе долгого судебного разбирательства, которое осложнилось смертью хозяйки обезьяны в 2010 году, суд постановил продать дом, машину и остальное имущество Сандры для компенсации ущерба в размере 4 млн долларов.

После ужасающего резонансного случая Конгресс США приняла закон, запрещающий содержать приматов в домашних условиях. Конечно, он не помог вернуть Чарле глаза и руки, но защитил потенциальных жертв агрессивных зверей.

Место диких животных в дикой природе. Очень важно внимательно  следить за любым домашним питомцем и в полной мере принимать ответственность за его жизнь и поведение во избежание таких трагических случаев.

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Метки: Трэвис   Чарла Нэш   Шимпанзе   закон   запрет   зверь   нападение   обезьяна   семья Герольд   
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15  комментариев
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112k
parallax Час назад
Неспроста даже в цирке содержат исключительно самок шимпанзе.
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32k
Ego sum qui sum 5 минут назад
жуть
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11k
Трив 14 минут назад
Она б ещё гориллу или насорога взяла в питомцы. Вот прав был дядя Миша. Ни в коем случае нельзя брать домой дикое или не одомашненное животное (исключения есть, но их мало), если оно превышает размеры 3-х летнего ребёнка. А приматов вообще нельзя. Там даже капуцины (маленькие) обладают такой силой, что при желании могут сильно навредить здоровью.
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521
Дмитрий Базурин 23 минуты назад
Планета Обезьян НАЧАЛО!
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4k
Chev Chelios 24 минуты назад
и даже спала с Трэвисом в одной постели
Фу мля
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24k
Bar0 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
=
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5k
Terminator Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Наталья 37 минут назад
Приматы - самые опасные, потому, что люди пытаются их сравнивать с собой.
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28k
Lehoia 50 минут назад
Знаю, как минимум три случая, когда собака долго живущая в семье погрызла кого-то из домочадцев, а тут целая обезьяна!
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14k
Kostick 50 минут назад
опомнились мериканьци, дык с 1865 года вроде тех приматов запретили иметь в собственности.
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10k
Борис Карабанов 55 минут назад
"Он не кусается - понюхает и отойдёт". Понюхал, но не отошёл...
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2k
max 57 минут назад
Спасибо
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19k
Bill Час назад
В СССР был аналогичный случай. Семья Берберовых держала льва и пуму.
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