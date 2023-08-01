Ужасный случай с домашним питомцем, заставивший изменить законодательство страны

Трэвис оказался очень умным. Пользовался столовыми приборами, научился открывать замки, ухаживать за садом. Даже сидел за рулём автомобиля. Несколько раз принимал участие в телевизионных шоу и снялся в рекламе Pepsi, после чего стал знаменитостью уже общегосударственного масштаба.

В 2004 году жизнь Джерома оборвала онкология. Немного раньше погиб в ДТП сын Герольдов. Сандра осталась одна. И единственным утешением для неё стал примат, которого она баловала, закармливала вкусностями и даже спала с Трэвисом в одной постели.