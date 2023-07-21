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Жителя Сингапура оштрафовали на крупную сумму за кормление голубей

Жителя Сингапура оштрафовали на крупную сумму за кормление голубей

Автор:
21 июля 2023 14:16
Сообщество : Животные
Метки: голуби   запрет   кормление   сингапур   суд   штраф   
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Сумма внушительная, потому что мужчина оказался "серийным" кормителем птиц.

Суд Сингапура оштрафовал сердобольного жителя города, который постоянно на улице кормил голубей. В ходе разбирательств выяснилось, что 67-летний мужчина с августа по декабрь 2022 года 16 раз нарушил запрет на кормление птиц. Он одаривал голубей рисом или хлебом, игнорируя стражей порядка, которые просили его остановиться.

В свете его предыдущих заслуг (его уже штрафовали в 2018 и 2020 годах) любителю птиц выписали штраф в 3700 долларов. В суд ответчик пришёл без адвоката и на все вопросы отвечал, что ему нечего сказать. Штраф мужчина оплатил сразу же, не отходя от кассы, поскольку ему грозил арест на 16 суток.

Сингапурский закон о запрете кормления голубей может показаться кому-то странным, но власти считают, что именно граждане страны, отказавшись от кормления птиц, должны помочь в уменьшении популяции голубей. Причём штрафы для нарушителей выписываются весьма ощутимые для любого кошелька.

Зоологи согласны с тем, что не стоит кормить уличных птиц и животных. По мнению российского учёного Михаила Кречмара, отношения с ними должны быть, как с соседями по коммунальной квартире — лучше не замечать.

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Метки: голуби   запрет   кормление   сингапур   суд   штраф   
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Б.Касторский 2 часа назад
Не понимаю зачем кормить птиц или бездомных животных в городе. Прикармливая, мы позволяем им адаптироваться и жить в городе. В итоге они только становятся зависимыми от человека и без него не выживут. А раз кормят и опасности почти нет, можно бесконтрольно плодиться. Но город явно не среда обитания для животных.
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Андрей 59 минут назад
Судя по знаку там кормящим ещё и по рукам стреляют)))
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