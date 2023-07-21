Жителя Сингапура оштрафовали на крупную сумму за кормление голубей

Суд Сингапура оштрафовал сердобольного жителя города, который постоянно на улице кормил голубей. В ходе разбирательств выяснилось, что 67-летний мужчина с августа по декабрь 2022 года 16 раз нарушил запрет на кормление птиц. Он одаривал голубей рисом или хлебом, игнорируя стражей порядка, которые просили его остановиться.



В свете его предыдущих заслуг (его уже штрафовали в 2018 и 2020 годах) любителю птиц выписали штраф в 3700 долларов. В суд ответчик пришёл без адвоката и на все вопросы отвечал, что ему нечего сказать. Штраф мужчина оплатил сразу же, не отходя от кассы, поскольку ему грозил арест на 16 суток.