Жителя Сингапура оштрафовали на крупную сумму за кормление голубей

Сумма внушительная, потому что мужчина оказался "серийным" кормителем птиц.
Суд Сингапура оштрафовал сердобольного жителя города, который постоянно на улице кормил голубей. В ходе разбирательств выяснилось, что 67-летний мужчина с августа по декабрь 2022 года 16 раз нарушил запрет на кормление птиц. Он одаривал голубей рисом или хлебом, игнорируя стражей порядка, которые просили его остановиться.
В свете его предыдущих заслуг (его уже штрафовали в 2018 и 2020 годах) любителю птиц выписали штраф в 3700 долларов. В суд ответчик пришёл без адвоката и на все вопросы отвечал, что ему нечего сказать. Штраф мужчина оплатил сразу же, не отходя от кассы, поскольку ему грозил арест на 16 суток.
Сингапурский закон о запрете кормления голубей может показаться кому-то странным, но власти считают, что именно граждане страны, отказавшись от кормления птиц, должны помочь в уменьшении популяции голубей. Причём штрафы для нарушителей выписываются весьма ощутимые для любого кошелька.
Зоологи согласны с тем, что не стоит кормить уличных птиц и животных. По мнению российского учёного Михаила Кречмара, отношения с ними должны быть, как с соседями по коммунальной квартире — лучше не замечать.
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Как же меня доставала соседка сверху, что с балкона голубей кормила!
Сидишь на балконе, а тут на тебя сверху сыпется. Ветром всё это на тебя.
Ну и загажено этими летучими крысами всё вокруг.
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Вот, сидят, ждут...