Кто не работает - тот не ест: в Бельгии намерены штрафовать проституток за отказ от секса

Потому что выбрала эту стезю - будь добра не увиливать от своих обязанностей.
В Бельгии проституция легализована. Более того, недавно был принят«исторический и революционный» закон для секс-работников, права которых отныне будут регулироваться трудовым договором. Работница сферы интимных услуг будет получать ежегодный оплачиваемый отпуск, иметь право на декрет, пособие по безработице, медстраховку. За выслугу лет ей начисляется пенсия. Однако помимо прав у проституток будут и обязанности.
Согласно новым правилам, секс-работницы имеют право отказаться от оказания услуги по какой-либо причине. Дама сможет даже прервать половой акт, если ей что-то не понравится. Однако злоупотреблять этой свободой безгранично нельзя. Если в течение полугода проститутка откажет в сексе более 10 раз, сутенёр может обратиться к госпосреднику - и работницу накажут. Поведение дамы будет расценено как нарушение трудового договора, что повлечёт за собой штраф или что еще похуже.
Казалось бы, что может быть лучше: работай себе спокойно, заколачивай пенсию, однако не все остались довольными этими нововведениями. К примеру, Андреа Хайнц - бывшая проститутка - считает, что эти нововведения просто унижают женщину.
Однако многие рассматривают закон прогрессивным, т.к., во-первых, проститутки могут разорвать контракт когда угодно без потери прав на пособие по безработице. Кроме этого договор заключается с женщиной таким образом, что её личные данные не фигурируют в общей базе. Таким образом, если дама полусвета решится на окончание карьеры проститутки, она вполне может претендовать на любую другую работу, и новый работодатель не будет знать, чем ранее занималась его сотрудница.
Эти нововведения не распространяются на вебкам-моделей, порноактёров и стриптизёрш - только на работниц публичных домов, которым, кстати, теперь не нужно торчать в витринах, как это было раньше. Т.е. если женщина хочет, она может постоять в подсвеченном окне, но те, кто беспокоятся о своей безопасности, вполне могут обойтись без этой демонстрации.
Закон также обязывает сутенеров легализоваться. Они должны будут иметь зарегистрированный офис в Бельгии и подать заявку на одобрение - эти формальности нужно уладить до момент привлечения к контракту проститутки. Заявку, кстати, могут не одобрить, если у сутенёра в анамнезе криминальное прошлое, включающее судимости по тяжелым преступлениям: убийство, жестокое обращение с секс-работницами, насилие, вуайеризм. Сутенёр, помимо контракта, будет обязан предоставить проститутке тревожную кнопку (она должна быть переносной, если женщина едет к клиенту).
Этот закон был одобрен бельгийским парламентом в минувшую пятницу . Теперь последует доработка нюансов о размере помещений, в которых осуществляется приём клиентов, о правилах гигиены на рабочем месте, максимальном количестве секс-работниц, приписанных к одной комнате и всего, что касается посреднической службы между борделем в лице сутенера и государством.
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- спеpmу глотала?
-глотала
-значит уже сытая