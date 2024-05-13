Кто не работает - тот не ест: в Бельгии намерены штрафовать проституток за отказ от секса

Эти нововведения не распространяются на вебкам-моделей, порноактёров и стриптизёрш - только на работниц публичных домов, которым, кстати, теперь не нужно торчать в витринах, как это было раньше. Т.е. если женщина хочет, она может постоять в подсвеченном окне, но те, кто беспокоятся о своей безопасности, вполне могут обойтись без этой демонстрации.





Закон также обязывает сутенеров легализоваться. Они должны будут иметь зарегистрированный офис в Бельгии и подать заявку на одобрение - эти формальности нужно уладить до момент привлечения к контракту проститутки. Заявку, кстати, могут не одобрить, если у сутенёра в анамнезе криминальное прошлое, включающее судимости по тяжелым преступлениям: убийство, жестокое обращение с секс-работницами, насилие, вуайеризм. Сутенёр, помимо контракта, будет обязан предоставить проститутке тревожную кнопку (она должна быть переносной, если женщина едет к клиенту).





Этот закон был одобрен бельгийским парламентом в минувшую пятницу . Теперь последует доработка нюансов о размере помещений, в которых осуществляется приём клиентов, о правилах гигиены на рабочем месте, максимальном количестве секс-работниц, приписанных к одной комнате и всего, что касается посреднической службы между борделем в лице сутенера и государством.