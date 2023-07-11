В России запретят вылов китообразных для морских цирков и дельфинариев

Закон вступит в силу со следующего года.
С 1 сентября 2024 года вылов (добыча) морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях будет осуществляться только по решению специальной правительственной комиссии. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Напомним, в начале января нынешнего года Госдума приняла закон о запрете промышленного и прибрежного вылова китообразных, включая китов, дельфинов, косаток, морских свиней и белух. Однако эти поправки не решили всех проблем. На заседании депутаты вспомнили вопиющий случай с так называемой "китовой тюрьмой" в Приморском крае, где в неприемлемых условиях содержались 90 белух и 11 косаток. Поэтому депутаты решили добавить в поправки ещё одну важную деталь, регулирующую вылов морских млекопитающих с целью получения выгоды от дельфинариев и прочих морских цирков.
Как говорится в пояснительной записке к поправкам в закон о "Добыче (вылове) морских млекопитающих", отлов китообразных в культурно-просветительских фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях.
Запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков, и т.д. животными, отловленными в природной среде, но не запрещает пополнение рожденными в неволе особями
Отмечается, что решения специальной комиссии по отлову китообразных в научных или культурно-просветительских будет прозрачным, постановления будут публиковаться на сайте федерального органа исполнительной власти в области рыболовства в пятидневный срок со дня его поступления.
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