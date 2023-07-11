В России запретят вылов китообразных для морских цирков и дельфинариев

С 1 сентября 2024 года вылов (добыча) морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях будет осуществляться только по решению специальной правительственной комиссии. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.





Напомним, в начале января нынешнего года Госдума приняла закон о запрете промышленного и прибрежного вылова китообразных, включая китов, дельфинов, косаток, морских свиней и белух. Однако эти поправки не решили всех проблем. На заседании депутаты вспомнили вопиющий случай с так называемой "китовой тюрьмой" в Приморском крае, где в неприемлемых условиях содержались 90 белух и 11 косаток. Поэтому депутаты решили добавить в поправки ещё одну важную деталь, регулирующую вылов морских млекопитающих с целью получения выгоды от дельфинариев и прочих морских цирков.