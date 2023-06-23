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Летний настрой: 20 милых животных, которые любят купаться

Летний настрой: 20 милых животных, которые любят купаться

Автор:
23 июня 2023 18:58
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Фотографии   домашние животные   животные   забавные животные   любимцы   мило   позитив   смешные животные   фото   
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Лето — пора солнца, прогулок, и конечно же, купания. Некоторые животные тоже обожают водные процедуры, и резвятся в воде, как маленькие! Взглянем на этих забавных пушистиков, которые обязательно зарядят вас летним настроением.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   Фотографии   домашние животные   животные   забавные животные   любимцы   мило   позитив   смешные животные   фото   
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1  комментарий
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vfrcbvec Час назад
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