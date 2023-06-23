Летний настрой: 20 милых животных, которые любят купаться

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Лето — пора солнца, прогулок, и конечно же, купания. Некоторые животные тоже обожают водные процедуры, и резвятся в воде, как маленькие! Взглянем на этих забавных пушистиков, которые обязательно зарядят вас летним настроением.
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4. "Моей девочке осталось жить пару месяцев из-за болезни. Принесла её на прогулку у ручья"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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