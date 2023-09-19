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30 фотографий, которые одновременно вызывают и умиление, и тревогу

30 фотографий, которые одновременно вызывают и умиление, и тревогу

Автор:
19 сентября 2023 15:16
Сообщество : Животные
Метки: Забавные фото   двойственность   животные   забавные животные   мимими   смешанные чувства   странные животные   тревожно   
1996
31

Нет ничего лучше, чем очаровательные фотографии котят, щенков или других милых созданий природы. Но некоторые снимки могут вызвать двойственные чувства — и именно им посвящён сабреддит Awwwtf. Это идеальное место для того, чтобы испытать смешанные эмоции!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фото   двойственность   животные   забавные животные   мимими   смешанные чувства   странные животные   тревожно   
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12  комментариев
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17k
Сергей Час назад
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624
София Полчаса назад
Лошадь-сфинкс. За что им такое ?
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10k
Сатанеев 46 минут назад
Комментарий к фото
Полагаю, тут без фотошопа не обошлось
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349
Сергей 54 минуты назад
Комментарий к фото
Не мешайте, котик какает.
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1k
Мария Коненкова Час назад
Бесшёрстный попугайчик? Всё-таки, наверно, беспёрый)))
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17k
Сергей Час назад
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5k
Трям Час назад
Комментарий к фото
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24k
SolomonA 2 часа назад
"Летучая мышь обнимает плюшевого кролика"

Это не летучая мышь. Это летучая лисица. Она же крылан.
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