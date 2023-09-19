30 фотографий, которые одновременно вызывают и умиление, и тревогу

Нет ничего лучше, чем очаровательные фотографии котят, щенков или других милых созданий природы. Но некоторые снимки могут вызвать двойственные чувства — и именно им посвящён сабреддит Awwwtf. Это идеальное место для того, чтобы испытать смешанные эмоции!