30 фотографий, которые одновременно вызывают и умиление, и тревогу

1996
31
Нет ничего лучше, чем очаровательные фотографии котят, щенков или других милых созданий природы. Но некоторые снимки могут вызвать двойственные чувства — и именно им посвящён сабреддит Awwwtf. Это идеальное место для того, чтобы испытать смешанные эмоции!
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11. Пакистанская коза гулаби — маленькая очень мила, а потом вырастает вот в такое губастое чудище
Источник: — переведено специально для fishki.net
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