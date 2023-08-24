18 фотографий, доказывающих, что животные могут быть более заботливыми, чем люди

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Многие считают, что только люди способны на сочувствие и любовь. Но жизнь показывает, что братья наши меньшие тоже могут проявлять все эти искренние чувства, и нам даже есть чему у них поучиться. В этом посте вы увидите кадры, демонстрирующие сопереживание всех форм и размеров.
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