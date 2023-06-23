10 лучших фильмов Мэрил Стрип — актрисы с 21-й номинацией на «Оскар»

Выбрать 10 лучших фильмов Мэрил Стрип — задача невыполнимая! Американская актриса и сегодняшняя именинница практически каждый год с 1977 стабильно появляется в новом проекте, будь то сериал или полнометражный фильм.
Смотрите сами, в фильмографии актрисы не зафиксировано новых ролей лишь в 1980, 2000 и 2022 годах. В остальных что-то да выходило, а иногда и сразу несколько! Даже в 2023 году она уже засветилась в сериале «Экстраполяции».
Оно и не удивительно, что у Мэрил 21 номинация на «Оскар» — это мировой рекорд среди актёров и актрис. Ближайшие её преследователи, Кэтрин Хепбёрн и Джек Николсон, имеют по 12 номинаций. Кстати, побед на «Оскаре» у Мэрил Стрип всего три (у той же Кэтрин Хепбёрн четыре), но при этом Стрип может спокойно продолжать играть в кино ещё лет десять.
Конечно, дело не в наградах, а в ролях Мэрил, которых у неё уйма. Давайте попробуем выделить десятку лучших фильмов одной из самых успешных и плодотворных актрис всех времён, учитывая зрительские оценки и отзывы критиков.
Дьявол носит Prada (2006)
Мэрил играет роль суровой Миранды Пристли — главного редактора журнала мод Подиум. Актриса признавалась, что манеру говорить своей героини она позаимствовала у Клинта Иствуда.
Мосты округа Мэдисон (1995)
А вот где Мэрил Стрип познакомилась с Иствудом. Её героиня Франческа Джонсон знакомится с путешествующим фотографом Робертом Кинкейдом, пока её муж и дети были в отъезде. Спустя много лет сын и дочь Франчески узнают из её дневника, что тогда случились лучшие четыре дня её жизни.
Крамер против Крамера (1979)
В один прекрасный день Джоанна Крамер решает уйти от карьериста Теда Крамера, оставив их с сыном вдвоём. В планы мужчины это никак не входило, однако он находит общий язык с ребёнком и вообще оказывается первоклассным отцом. Но спустя несколько месяцев Джоанна возвращается. И хочет забрать ребёнка себе.
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту (2009)
Начинающая писательница заводит блог, ставя перед собой цель — приготовить 524 блюда из кулинарной книги знаменитой телеведущей Джулии Чайлд. Параллельно нам показывают жизнь самой Джулии в послевоенные десятилетия, и мы видим, насколько неожиданно похожи жизни двух женщин из разных эпох.
Выбор Софи (1982)
Софи Завистовски — полячка, прошедшая нацистский лагерь, и теперь живущая в Америке в послевоенные годы. У неё специфические отношения с нынешним любовником Натаном, которому она не рассказывает самые страшные тайны своего прошлого. Однако она делится ими с подружившимся с ними соседом по имени Стинго — и там действительно есть о чём рассказать.
Часы (2002)
В фильме показан один день из жизни трёх разных женщин: писательницы Вирджинии Вулф в 1923-м, домохозяйки Лоры Браун в 1951-м и редакторши издательства Клариссы Вон в 2001-м. Мэрил Стрип играет последнюю. В фильме, как и в «Джули и Джулия», показывается схожесть разных и незнакомых друг с другом героинь.
Охотник на оленей (1978)
В драме Майкла Чимино демонстрируются ужасы Войны во Вьетнаме и её последствий на примере трёх друзей, прошедших её, и их близких.
Сомнение (2008)
И снова героиня Мэрил Стрип вынуждена делать выбор. Она директор католической школы, и под её подозрение попадает один из священников, который, по всей видимости, развращает учеников. Что делать в такой ситуации, неясно, ведь внутри их закрытой от всего мира церковной организации такие вопросы решаются непросто.
Адаптация (2002)
Сценарист фильма Чарли Кауфман, находясь в творческом кризисе, буквально начинает писать о том, как он пишет сценарий, основанный на книге Сьюзан Орлеан (она тоже появляется, и её играет Мэрил Стрип) под названием «Похититель орхидей». Кауфмана и его вымышленного брата-близнеца играет Николас Кейдж, а сам фильм имеет удивительный своим новаторством сюжет.
Не смотрите наверх (2021)
Мэрил Стрип — президент США! Вот только такую должность она занимает не в самые лучшие времена. К Земле приближается комета, которая, скорее всего, уничтожит на ней всё живое, что, конечно, мешает героине Стрип вести свои политические дела во имя выгоды собственной карьеры.
Какие ещё роли Мэрил Стрип вам нравятся? Может, её небольшое появление в фильме «Манхэттен»? Или оскароносная роль в фильме «Железная леди»? Пишите!
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