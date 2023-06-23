10 лучших фильмов Мэрил Стрип — актрисы с 21-й номинацией на «Оскар»

Смотрите сами, в фильмографии актрисы не зафиксировано новых ролей лишь в 1980, 2000 и 2022 годах. В остальных что-то да выходило, а иногда и сразу несколько! Даже в 2023 году она уже засветилась в сериале «Экстраполяции».

Оно и не удивительно, что у Мэрил 21 номинация на «Оскар» — это мировой рекорд среди актёров и актрис. Ближайшие её преследователи, Кэтрин Хепбёрн и Джек Николсон, имеют по 12 номинаций. Кстати, побед на «Оскаре» у Мэрил Стрип всего три (у той же Кэтрин Хепбёрн четыре), но при этом Стрип может спокойно продолжать играть в кино ещё лет десять.

Конечно, дело не в наградах, а в ролях Мэрил, которых у неё уйма. Давайте попробуем выделить десятку лучших фильмов одной из самых успешных и плодотворных актрис всех времён, учитывая зрительские оценки и отзывы критиков.

Дьявол носит Prada (2006)