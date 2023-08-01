Красавица Эшли Джадд и ее роли

Эшли Джадд покорила зрителей своим талантом и внешностью, закрепив за собой статус одной из самых красивых женщин Голливуда. Она получила признание критиков и была номинирована на самые престижные награды в области актерского мастерства. Актриса не только пополняет свою фильмографию новыми проектами, но и занимается благотворительностью, выступает за социальную справедливость и защиту окружающей среды. Предлагаем вспомнить самые запоминающиеся работы Эшли.
Один из самых популярных фильмов Джадд. В леденящей душу экранизации бестселлера Джеймса Паттерсона она играет роль доктора Кейт Мактирнан, которая сбегает от своего похитителя. Детектив и судебный психолог Алекс Кросс (Морган Фримен) пускается в погоню за серийным убийцей, а героиня Джадд помогает ему. Талантливую игру Эшли оценили критики, что также способствовало кассовому успеху фильма. Криминальный триллер с запутанными поворотами сюжета обязателен к просмотру любителям данного жанра и поклонникам Эшли Джадд.
Роль Руби стала второй в карьере Джадд. Она изобразила девушку, которая ищет возможность начать новую жизнь в солнечном городке Флориды. Своей искренней игрой Джадд пленила зрителей. Этот фильм сделал ее восходящей звездой и принес ей несколько наград, в том числе Национального общества кинокритиков США.
О жизни легендарной Мэрилин Монро снято немало картин, и этот байопик не исключение. Эшли сыграла Норму Джин с ее очаровательным и проникновенным образом. Актриса так удачно перевоплотилась в одну из самых загадочных женщин мира, что ее номинировали на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме".
В фильме "Двойная угроза" Эшли Джадд играет роль Элизабет Пэрсонс, которую подставил муж. Оказавшись в тюрьме, она узнает, что может убить своего неблаговерного и избежать наказания. Неожиданные повороты сюжета в сочетании с выдающейся игрой Эшли Джадд превращают триллер в настоящий шедевр.
Роль Линды Ли Томас, жены музыканта Коула Портера, принесла Джадд еще одну номинацию на "Золотой глобус". В этом гламурном мюзикле химия между Джадд и Кевином Клайном (Коул Портер) буквально одурманивает зрителя. Актриса безупречно раскрывает всю сложность характера Линды Ли, ее необыкновенное изящество и мужество.
Талант Эшли Джадд не знает границ, и в психологическом триллере "Глюки" она доказывает это. Актриса играет несчастную женщину, которая вступает в отношения с душевнобольным. Постепенно она сама начинает разделять его одержимость, разрушая собственную жизнь. Фильм мало кого оставит равнодушным. Зрителю остается лишь гадать, что реально, а что нет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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