Красавица Эшли Джадд и ее роли

Талант Эшли Джадд не знает границ, и в психологическом триллере "Глюки" она доказывает это. Актриса играет несчастную женщину, которая вступает в отношения с душевнобольным. Постепенно она сама начинает разделять его одержимость, разрушая собственную жизнь. Фильм мало кого оставит равнодушным. Зрителю остается лишь гадать, что реально, а что нет.