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Красавица Эшли Джадд и ее роли

Красавица Эшли Джадд и ее роли

Автор:
01 августа 2023 14:08
Сообщество : Кино
Метки: актриса   голливуд   кино   роль   фильм   эшли джадд   
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Эшли Джадд покорила зрителей своим талантом и внешностью, закрепив за собой статус одной из самых красивых женщин Голливуда. Она получила признание критиков и была номинирована на самые престижные награды в области актерского мастерства. Актриса не только пополняет свою фильмографию новыми проектами, но и занимается благотворительностью, выступает за социальную справедливость и защиту окружающей среды. Предлагаем вспомнить самые запоминающиеся работы Эшли.

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Один из самых популярных фильмов Джадд. В леденящей душу экранизации бестселлера Джеймса Паттерсона она играет роль доктора Кейт Мактирнан, которая сбегает от своего похитителя. Детектив и судебный психолог Алекс Кросс (Морган Фримен) пускается в погоню за серийным убийцей, а героиня Джадд помогает ему. Талантливую игру Эшли оценили критики, что также способствовало кассовому успеху фильма. Криминальный триллер с запутанными поворотами сюжета обязателен к просмотру любителям данного жанра и поклонникам Эшли Джадд.


Роль Руби стала второй в карьере Джадд. Она изобразила девушку, которая ищет возможность начать новую жизнь в солнечном городке Флориды. Своей искренней игрой Джадд пленила зрителей. Этот фильм сделал ее восходящей звездой и принес ей несколько наград, в том числе Национального общества кинокритиков США.


О жизни легендарной Мэрилин Монро снято немало картин, и этот байопик не исключение. Эшли сыграла Норму Джин с ее очаровательным и проникновенным образом. Актриса так удачно перевоплотилась в одну из самых загадочных женщин мира, что ее номинировали на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме".


В фильме "Двойная угроза" Эшли Джадд играет роль Элизабет Пэрсонс, которую подставил муж. Оказавшись в тюрьме, она узнает, что может убить своего неблаговерного и избежать наказания. Неожиданные повороты сюжета в сочетании с выдающейся игрой Эшли Джадд превращают триллер в настоящий шедевр.


Роль Линды Ли Томас, жены музыканта Коула Портера, принесла Джадд еще одну номинацию на "Золотой глобус". В этом гламурном мюзикле химия между Джадд и Кевином Клайном (Коул Портер) буквально одурманивает зрителя. Актриса безупречно раскрывает всю сложность характера Линды Ли, ее необыкновенное изящество и мужество.


Талант Эшли Джадд не знает границ, и в психологическом триллере "Глюки" она доказывает это. Актриса играет несчастную женщину, которая вступает в отношения с душевнобольным. Постепенно она сама начинает разделять его одержимость, разрушая собственную жизнь. Фильм мало кого оставит равнодушным. Зрителю остается лишь гадать, что реально, а что нет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актриса   голливуд   кино   роль   фильм   эшли джадд   
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2  комментария
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10k
Мафусаил 40 минут назад
А я её по фильму "Схватка" помню....
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heta 3 минуты назад
Эшли - хороша!
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