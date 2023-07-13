«Беги, Форрест, беги!»: препятствия и сложности, с которыми столкнулись создатели фильма «Форрест Гамп»

В одном из эпизодов, который Земекис при монтаже убрал, Форрест сталкивается с доктором Мартином Лютером Кингом-младшим и его сторонниками. По задумке, Форрест отвлекает стаю собак, нападающих на Кинга и его сторонников, играя с ними в мяч.

Была удалена и сцена, в которой юная Дженни убивает своего отца, отпуская ручной тормоз трактора, чтобы тот переехал мужчину. Земекис опасался, что, каким бы злым ни был её отец, зрители не простят Дженни.