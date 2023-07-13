«Беги, Форрест, беги!»: препятствия и сложности, с которыми столкнулись создатели фильма «Форрест Гамп»

Перед тем как стать классикой, практически каждый проект сталкивается на всех стадиях разработки и создания со множеством сложностей. Так было и с этим фильмом.
Фильм «Форрест Гамп», снятый по роману писателя Уинстона Грума 1986 года, вышел на экраны в 1994 году. Задолго до этого началась тендерная война между студиями. Победу одержали продюсеры Венди Файнерман и Стив Тиш, которые и получили право на экранизацию. Компания Warner Bros. запустила проект в работу, а Грум написал сценарий.
В 1988 году стал хитом «Человек дождя». И «Ворнеры» поняли, что в категорию «добрых фильмов об умственно отсталых людях» теперь лучше не соваться, и компания отказалась от участия в проекте. Файнерман нанял сценариста Эрика Рота для переделки сценария и отнес его в Paramount. Они выкупили права у WB в обмен на права на «Приказано уничтожить».
Режиссёры Айвен Рейтман ("Охотники за привидениями"), Пенни Маршалл ("Большой") и Терри Гиллиам ("Бразилия") отказались от участия в проекте. Барри Зонненфельд поначалу согласился, но затем передумал и стал снимать «Семейку Аддамс».
Первые наброски сценария Эрика Рота содержали элементы анимации (у Дженни были ангельские крылья, а у лейтенанта Дэна над головой постоянно висело грозовое облако). В связи с этим Paramount обратилась к режиссёру «Кролика Роджера» Роберту Земекису. Тот согласился, но поставил условие - всю анимацию из фильма убрать.
В романе Форрест был ростом 180 см и весом 110 кг, и Грум представлял себе в этой роли Джона Гудмана (это сейчас он похудел, а раньше был просто огромным). Первым выбором Земекиса был Билл Пэкстон. Однако студия посчитала, что Пэкстону не хватает известности и обаяния. Билл Мюррей, Чеви Чейз и Джон Траволта отказались (последний позже сказал, что очень сожалеет об отказе). Пробовался на роль и Шон Пенн (он потом сыграет похожего персонажа в не самом удачном фильм "Я - Сэм").
Земекис отправил сценарий Тому Хэнксу. Ему он понравился, и актёр сразу же согласился на роль. Но при условии, что фильм будет снят с соблюдением исторической достоверности. При этом Хэнкс отказался от гонорара за фильм в обмен на проценты. Решение оказалось верным и принесло ему 40 млн долларов!
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Знаменитый акцент Форреста Хэнкс скопировал у Майкла Коннера Хамфриса, который играл молодого Форреста и действительно так говорил.
Робин Райт была утверждена на роль лучшей подруги Форреста Дженни, после того как предложение отклонили Джоди Фостер, Николь Кидман и Деми Мур.
На роль матери Форреста Земекис выбрал двукратную обладательницу премии «Оскар» Салли Филд. Филд пришлось сильно гримировать, так как она старше Хэнкса всего на 10 лет. В комедии «Изюминка» 1988 года актриса даже изображала объект страсти героя Хэнкса.
На роль лейтенанта Дэна Тейлора рассматривалась кандидатура Джо Пеши, но в итоге был выбран Гэри Синиз. На съёмках Синиз носил настоящую награду, принадлежавшую шурину Джеку Тризу, служившему во Вьетнаме.
После выхода фильма Гэри Синиз основал фонд для помощи раненым ветеранам войны, который собирает до 30 млн долларов в год. Фонд располагает 12 частными самолётами, на которых ветераны, а также больные дети летают на отдых по всему миру.
Дэвид Алан Гриер, Айс Кьюб и Дэйв Шаппелл отказались от роли Буббы. Кьюб сказал, что «не хочет играть идиота», а Шапелл позже признался, что жалеет о своем решении. Земекис выбрал на эту роль Майкелти Уильямсона.
Выступающая нижняя губа Буббы - это протез. После съёмок актёру было трудно найти работу, поскольку продюсеры считали, что у него реально такая губа.
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Хейли Джоэл Осмент играл сына Форреста. В фильм он попал по приглашению кастинг-директора Эллен Льюис, увидевшей его в рекламе пиццы. Через 5 лет он стал самым известным актером-ребёнком в Голливуде. На его счету такие хиты, как "Шестое чувство" и "Искусственный интеллект".
В фильме очень удачно использована компьютерная графика. Нижние ноги Синиза были удалены с помощью цифровых технологий. А в сценах игры в настольный теннис мяч всегда добавлялся с помощью CGI. Фокусник Рикки Джей сконструировал для Синиза специальное инвалидное кресло, в котором его ноги были спрятаны на скрытой под ним платформе. Сидеть в таком кресле актёр мог лишь не больше 10 минут - ноги быстро отекали.
В одном из эпизодов, который Земекис при монтаже убрал, Форрест сталкивается с доктором Мартином Лютером Кингом-младшим и его сторонниками. По задумке, Форрест отвлекает стаю собак, нападающих на Кинга и его сторонников, играя с ними в мяч.
Была удалена и сцена, в которой юная Дженни убивает своего отца, отпуская ручной тормоз трактора, чтобы тот переехал мужчину. Земекис опасался, что, каким бы злым ни был её отец, зрители не простят Дженни.
Из-за ограниченности бюджета съёмки фильма проходили в Бофорте, штат Южная Каролина. Там был построен дом Форреста в Алабаме, а также дом Дженни. Все военные сцены снимались в нескольких десятках метров от дома Дженни, где было посажено 20 пальм для создания вьетнамского пейзажа.
Создавая родной город Форреста и Дженни, Земекис вдохновлялся картинами Нормана Роквелла. Сцена, где Форрест сидит в коридоре школы, а его мать разговаривает с директором, является точной копией картины Роквелла «Девочка с синяком под глазом».
Эрик Рот написал несколько вариантов речи Форреста, но Земекис их забраковал и сказал: «Нужно смешнее и внушительнее». Рот обратился за помощью к Билли Кристаллу и Робину Уильямсу, но Земекис всё равно не проникся и придумал остроумный ход - микрофон Форреста в самый неподходящий момент отключается.
На съёмки сцены бега вдохновили реальные события. В 1982 году 16-летний Луис Майкл Фигероа пробежал от Нью-Джерси до Сан-Франциско в поддержку Американского онкологического общества. Он тогда сказал: «Я просто ставил одну ногу перед другой». Форрест примерно так же объяснил свой забег «Мне просто захотелось бежать».
Скамейка в парке, на которой Форрест сидит большую часть фильма, находится в Саванне, штат Джорджия, на площади Чиппева. Впоследствии скамейка была помещена в Музей истории Саванны.
Фильм получил 6 премий «Оскар», в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую мужскую роль для Хэнкса, который стал первым человеком, получившим «Оскар» два раза подряд со времён Спенсера Трейси (до "Гампа" Хэнкс получил статуэтку за "Филадельфию"). При бюджете в 55 млн долларов фильм собрал 678,2 млн долларов, что более чем в 12 раз превысило затраты. Картина стала настоящим хитом и жемчужиной мирового кинематографа.
Грум написал продолжение романа в 1995 году. Книга "Гамп и компания" рассказывает о том, как фильм повлиял на якобы реального Форреста Гампа. Студия хотела выпустить продолжение фильма, однако Том Хэнкс не так давно рассказал в интервью, что режиссёр, продюсеры и сам Хэнкс однажды собрались обсудить сиквел, все дружно согласились, что никакое продолжение делать не надо, и больше к этой теме не возвращались.
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