Главное, чтобы костюмчик сидел: животные – обладатели выдающейся кожи

Кожа – самый большой орган. И если нам, людям, дополнительную защиту обеспечивает одежда, то братьям нашим меньшим в процессе эволюции пришлось пойти на самые разные хитрости. И стать при этом особенными.
Обладателем поистине бронебойной кожи толщиной до 35 сантиметров является кашалот. Что объяснимо: по соседству у этого млекопитающего много всякой острозубой мелюзги, которая не прочь полакомиться мясом исполина.
Как ни странно, но шкурой, которая по восприимчивости более чувствительна, чем пальцы искусного хирурга, обладают крокодилы. По бокам тела и вокруг пасти хищников есть особые бугорки, способные улавливать малейшие колебания воды. Это делает крокодилов искусными охотниками и помогает клыкастым мамашам освобождать детёнышей из яиц, не нанося маленьким крокодильчикам ни малейшего вреда.
Практически кожицей из папиросной бумаги обладают обитатели Африки – иглистые мыши. Эти зверьки отличаются повышенной пушистостью по сравнению с прочими собратьями. А из-за большого количества волосяных луковиц кожа моментально рвётся. В качестве компенсации природа наделила мышей повышенной способностью к регенерации: за сутки повреждения на теле восстанавливается более чем на 60%. Включая потовые железы, хрящи и прочее. Без образования рубцов и шрамов. И эту мышиную способность определённо стоит изучить более подробно.
Легко и непринуждённо адаптироваться под окружающую среду, принимая нужную текстуру, форму, цвет, яркость, могут каракатицы и осьминоги. Слиться с местностью – это про этих головоногих. Они так выживают. Но интересно другое: как эти довольно примитивные создания получают достаточно данных, чтобы оперативно произвести все необходимые изменения? Аналогичными способностями наделены и хамелеоны.
Признанный рекордсмен в этой области – австралийская ящерица молох. Это страшненькое шипастое создание, которое можно спокойно снимать в ужастиках без грима, представляет собой живую губку. В коже ящерицы имеются специальные углубления, при попадании в которых влаги она перенаправляется по особым каналам прямиком в пасть. Если жажда не слишком сильная, то молох некоторое время может хранить запасы воды в теле.
Живой рекламой подгузников это милейшее создание – калимантанская барбурула в силу внешности быть не может. Хотя функционально кому как не этой лягушке этим заниматься? У земноводного нет лёгких как органа в принципе. Поэтому единственный доступный ей способ дыхания – через кожу. Очень неудобно, но плоская тушка и замедленный обмен веществ почти полностью решают проблему и делают жизнь барбурул вполне комфортной. По крайней мере, по лягушачьим меркам.
А этому дивному созданию очень подошла бы должность завхоза: очень уж практичные, рациональные и экономные морские слизни. Они могут фотосинтезировать, как это делают зелёные растения. Как именно – точно неизвестно, но хитрые родичи улиток научились внедрять в свою ДНК клетки водорослей. И производить с их помощью хлорофилл, используя который вполне можно обходиться без еды, питаясь
святым духом солнечным светом.
А от какой полезной способности кожи вы бы не отказались?
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