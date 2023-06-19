Главное, чтобы костюмчик сидел: животные – обладатели выдающейся кожи

Живой рекламой подгузников это милейшее создание – калимантанская барбурула в силу внешности быть не может. Хотя функционально кому как не этой лягушке этим заниматься? У земноводного нет лёгких как органа в принципе. Поэтому единственный доступный ей способ дыхания – через кожу. Очень неудобно, но плоская тушка и замедленный обмен веществ почти полностью решают проблему и делают жизнь барбурул вполне комфортной. По крайней мере, по лягушачьим меркам.