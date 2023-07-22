Нестандартный бразильский пега

Эти необычные животные объединили в себе грацию лошади и выносливость осла. Кто же они на самом деле, и как появились в этом мире?
Нестандартные ослики пега появились в позапрошлом веке в Бразилии. Первым заводчиком стал местный священник Торквато, который в периоды отдыха от служения богу занимался скрещиванием разных пород ослов – итальянских, египетских и андалузских. В 1847 году результаты трудов священнослужителя приобрёл местный заводчик и селекционер полковник Резенде.
Но зачем? Понятно, что зверушки получились необычными и милыми. Но какова их практическая ценность, если пега продолжили разводить и дальше? В ходе экспериментов заводчики выяснили любопытный момент: в результате скрещивания ослов пега и чистокровных кобыл получаются идеальные по всем характеристикам гибриды – мулы.
И эстетичные, и выносливые, и быстрые. Настолько, что не грех и в скачках поучаствовать. Мулы действительно участвуют в скачках. Но, конечно, их главная задача более прозаичная. Мулы неприхотливы в еде, долго могут обходиться без воды и гораздо легче переносят жару по сравнению с лошадьми.
Гибриды идеальны как вьючное и верховое животное в гористой и жаркой местности. Если обычному ослику для дальних переходов маловато скорости, а лошади – выносливости, то дитя пега и породистой кобылы справится с такой задачей на ура.
Вот и приходится заводчикам держать пега, чтобы получать действительно достойные, а не средние по показателям гибриды.
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