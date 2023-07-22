Нестандартный бразильский пега

Гибриды идеальны как вьючное и верховое животное в гористой и жаркой местности. Если обычному ослику для дальних переходов маловато скорости, а лошади – выносливости, то дитя пега и породистой кобылы справится с такой задачей на ура.

Вот и приходится заводчикам держать пега, чтобы получать действительно достойные, а не средние по показателям гибриды.