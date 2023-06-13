В Дубае башню Бурдж-Халифа окрасили в цвета российского флага

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В сообщении на странице небоскреба отметили яркую культуру, богатую историю и выдающиеся достижения РФ:
«Желаем русскому народу хорошего праздника, единства и процветания».
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