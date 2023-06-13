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В Дубае башню Бурдж-Халифа окрасили в цвета российского флага

В Дубае башню Бурдж-Халифа окрасили в цвета российского флага

Автор:
13 июня 2023 08:30
Метки: Бурдж-Халиф   Дубай   в мире   видео   фото   цвета российского флага   
1671
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В сообщении на странице небоскреба отметили яркую культуру, богатую историю и выдающиеся достижения РФ:

«Желаем русскому народу хорошего праздника, единства и процветания».

Источник:

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Метки: Бурдж-Халиф   Дубай   в мире   видео   фото   цвета российского флага   
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17  комментариев
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12k
GROMOZEKA 3 часа назад
Читал сегодня новость в телеге.
У свинохохлов дупы разорвало капитально
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8k
soar 53 минуты назад
Зашел комменты почитать и не ошибся)))
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−16
маленькая гойда Час назад
фотошоп?
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4k
Двестиграмм 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
"Мош того?" (с)
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1k
Просто чувак в интернете 2 часа назад
Тем временем хохлы:
Тем временем хохлы:Посмотреть
Тем временем хохлы:
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−16
маленькая гойда 2 часа назад
панорама?
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9k
Billi_Bons 2 часа назад
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52
paulgr 2 часа назад
Ну пусть теперь на День Украины подсветят в желто-голубом. И все, никому не будет обидно.
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