15 фотографий, которые демонстрируют скрытые стороны Объединенных Арабских Эмиратов

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У многих людей ОАЭ ассоциируются с шейхами, белоснежными пляжами и роскошными отелями. Но не все золото, что блестит. Иногда гораздо интереснее увидеть скрытые стороны страны, которые не описаны в туристических путеводителях. Взгляните!
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