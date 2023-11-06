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15 фотографий, которые демонстрируют скрытые стороны Объединенных Арабских Эмиратов

15 фотографий, которые демонстрируют скрытые стороны Объединенных Арабских Эмиратов

Автор:
06 ноября 2023 21:50
Сообщество : Путешествия
Метки: Демонстрируют   ОАЭ   Роскошные   Скрытые   ассоциации   стороны   
4433
17

У многих людей ОАЭ ассоциируются с шейхами, белоснежными пляжами и роскошными отелями. Но не все золото, что блестит. Иногда гораздо интереснее увидеть скрытые стороны страны, которые не описаны в туристических путеводителях. Взгляните!

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Метки: Демонстрируют   ОАЭ   Роскошные   Скрытые   ассоциации   стороны   
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1k
Лебовски 2 часа назад
"У нас профсоюзов и нет. У нас есть филиппинцы" (с)
Рекомендую к просмотру фильм "Голограмма для короля" Отличный фильм, затрагивает быт и культуру саудитов.
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17k
Поручик 2 часа назад
Ага.
В самолёте, взлетевшем с ДЗ "Пальма" с парашютистами, реплика пилота перед командой на отделение над морем: "Парни, при отказе отцепляйтесь как можно выше! И старайтесь на запаске тянуть до любой суши! Вон, видите те серые чёрточки в море? Так это акулы!" (быль)
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