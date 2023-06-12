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Нина Коста: нежная девушка с мудрой душой и волшебным вокалом

Нина Коста: нежная девушка с мудрой душой и волшебным вокалом

Автор:
12 июня 2023 13:53
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Нина Коста   СССР   Солистка   артистка   голос   монолог   певица   песня   эстрада   
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Советская эстрадная певица Нина Коста (Нина Александровна Костарева) появилась на свет в 1941 году в Ужгороде. Карьера обладательницы завораживающего глубокого голоса обещала быть головокружительной. Так и вышло, но только в самом начале.

К музыке девочка приобщилась с детских лет. В этом помогли народные песни, звучавшие дома, участие в колядовании. Поэтому выбор музыкального училища после окончания школы стал очевидным. После получения диплома Нина попала в Буковинский ансамбль песни и танца. Но молодой певице хотелось большего – выступать сольно. И после пробы пера в ВИА «Гуниб» она стала солисткой Ленинградского мюзик-холла.

Шли годы. Кажется, что мечта осуществилась. Но Нина не чувствовала себя счастливой. Ей хотелось найти что-то своё, уникальное, особенное, а не петь модные и потому востребованные песни. И у неё получилось: Коста нашла своё направление, выделяющее певицу на фоне других. Им стал жанр песни-монолога, во время исполнения которой артист делится с публикой своими мыслями и чувствами.

Нина Александровна принимала участие в нескольких знаковых фестивалях, в том числе пела в парижском зале «Олимпия», стала лауреатом молодежного фестиваля политической песни в Сочи (1969 год), международного телевизионного фестиваля в Ростоке «Шлягер-70».


С 1974 года жила в Москве, где выступала в дуэте с Юлием Слободкиным, сотрудничала с ансамблями «Синяя птица» и «От сердца к сердцу». Завершила карьеру как солистка джаз-оркестра Утёсова. Странно, но при таком ярком взлёте артистической карьеры Косты не состоялось. При впечатляющих вокальных данных она так и осталась на уровне средних коллективов.

Почему так вышло? Ходили разговоры, что к этому приложила руку Пугачёва, поскольку на начальном этапе певицы конкурировали друг с другом. Возможно Косте просто не хватило немного удачи.

Сейчас Нина Александровна живёт в Москве и категорически избегает публичности и всего, что связано с миром искусства. Но она в любом  случае осталась в истории как представительница уникального направления и обладательница завораживающего голоса, способного касаться невидимых струн души.

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Метки: Музыка   Нина Коста   СССР   Солистка   артистка   голос   монолог   певица   песня   эстрада   
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12  комментариев
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Соломей 3 часа назад
ну бабушка герантофила алкина, не один десяток карьер загубила, даже уже в совсем недавнее время, так что собственно не удивительно.
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veter-tornado@mail.ru Час назад
раньше у певцов голоса были звонкие
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6k
Андрей Крылов 2 часа назад
Я дитё 70-тых. Ну, родился в в 69, но начал что-то понимать и помнить нормально понятно когда. Вот помню стыковку Собза с Апполоном, помню брежнева. "Лестой олент помню и куча разных песен временами полузабытых исполнителей. Помню и уже тогда очень не молодых певцов, вроде...Не буду перечислять. Их все знают. А вот эту певицеу не помню. Как-то прошло мимо. И, послушав что тут кинули, не могу сказать, что хоть что-то восторг. Очень в тему 60-тых. Пости с акцетом польским. ТОгжда это было модно. Не могу ни чего сказать плохого про эту певицу. Но .... У меня её творчество и как не отложилось в голове. Не запомнилось и чего. А даже оченоь вовое. что вроде бы "старым пердунам " должно быть "мимо кассы" мнебывает что и нрпавится. :) В общем, что я хотел сказать? С тарше меня тут на\рза не так уж и много. И не думаючто даже старшие уж оченьл запомнили ту пивицу. Грусно. Вотзможно оченьл хороший человек. Не знаю. Но с темой очобенности творчетваа та де клава Шульжнко -кук акруче. Хотя тут несравнимый стиьь. Клачссика стиля в тос духе -
Ссылка www.youtube.com
В чём то же похоже? Но... Эта песня была спета до мего рождеия, и я её момню...
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5k
Горожанин 3 часа назад
"Коста нашла своё направление, выделяющее певицу на фоне других. Им стал жанр песни-монолога"
------

Демагогия и бред. Любая песня - это монолог. Даже если там есть иногда диалоговые формы - это монолог автора - поэта.
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6k
ManRox 4 часа назад
Про добрую душу знаю, про мудрую впервые слышу, глядя на заголовок

"девушка с мудрой душой".

Поправили бы, написали:

Нина Коста: мудрая, нежная девушка с волшебным вокалом.

А то как то прям не по русски выглядит как в анекдоте:

Репетиция Бориса Годунова в еврейском театре. Актер, играющий Годунова, произносит свою реплику:
- Азохен вэй, товарищи бояре! Я шо-то Шуйского не вижу среди тут?
Режиссёр:
- Стоп, стоп! Моня, не среди тут, а между здесь! Это будет хоть немножечко по-русски.
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