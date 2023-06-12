Нина Коста: нежная девушка с мудрой душой и волшебным вокалом

Советская эстрадная певица Нина Коста (Нина Александровна Костарева) появилась на свет в 1941 году в Ужгороде. Карьера обладательницы завораживающего глубокого голоса обещала быть головокружительной. Так и вышло, но только в самом начале.
К музыке девочка приобщилась с детских лет. В этом помогли народные песни, звучавшие дома, участие в колядовании. Поэтому выбор музыкального училища после окончания школы стал очевидным. После получения диплома Нина попала в Буковинский ансамбль песни и танца. Но молодой певице хотелось большего – выступать сольно. И после пробы пера в ВИА «Гуниб» она стала солисткой Ленинградского мюзик-холла.
Шли годы. Кажется, что мечта осуществилась. Но Нина не чувствовала себя счастливой. Ей хотелось найти что-то своё, уникальное, особенное, а не петь модные и потому востребованные песни. И у неё получилось: Коста нашла своё направление, выделяющее певицу на фоне других. Им стал жанр песни-монолога, во время исполнения которой артист делится с публикой своими мыслями и чувствами.
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Нина Александровна принимала участие в нескольких знаковых фестивалях, в том числе пела в парижском зале «Олимпия», стала лауреатом молодежного фестиваля политической песни в Сочи (1969 год), международного телевизионного фестиваля в Ростоке «Шлягер-70».
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С 1974 года жила в Москве, где выступала в дуэте с Юлием Слободкиным, сотрудничала с ансамблями «Синяя птица» и «От сердца к сердцу». Завершила карьеру как солистка джаз-оркестра Утёсова. Странно, но при таком ярком взлёте артистической карьеры Косты не состоялось. При впечатляющих вокальных данных она так и осталась на уровне средних коллективов.
Почему так вышло? Ходили разговоры, что к этому приложила руку Пугачёва, поскольку на начальном этапе певицы конкурировали друг с другом. Возможно Косте просто не хватило немного удачи.
Сейчас Нина Александровна живёт в Москве и категорически избегает публичности и всего, что связано с миром искусства. Но она в любом случае осталась в истории как представительница уникального направления и обладательница завораживающего голоса, способного касаться невидимых струн души.
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Демагогия и бред. Любая песня - это монолог. Даже если там есть иногда диалоговые формы - это монолог автора - поэта.
"девушка с мудрой душой".
Поправили бы, написали:
Нина Коста: мудрая, нежная девушка с волшебным вокалом.
А то как то прям не по русски выглядит как в анекдоте:
Репетиция Бориса Годунова в еврейском театре. Актер, играющий Годунова, произносит свою реплику:
- Азохен вэй, товарищи бояре! Я шо-то Шуйского не вижу среди тут?
Режиссёр:
- Стоп, стоп! Моня, не среди тут, а между здесь! Это будет хоть немножечко по-русски.