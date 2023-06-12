Нина Коста: нежная девушка с мудрой душой и волшебным вокалом

С 1974 года жила в Москве, где выступала в дуэте с Юлием Слободкиным, сотрудничала с ансамблями «Синяя птица» и «От сердца к сердцу». Завершила карьеру как солистка джаз-оркестра Утёсова. Странно, но при таком ярком взлёте артистической карьеры Косты не состоялось. При впечатляющих вокальных данных она так и осталась на уровне средних коллективов.

Почему так вышло? Ходили разговоры, что к этому приложила руку Пугачёва, поскольку на начальном этапе певицы конкурировали друг с другом. Возможно Косте просто не хватило немного удачи.