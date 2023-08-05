Джаза не было, но песня осталась: история хита из фильма «Человек-амфибия»

Нонна была вполне привлекательной внешне – изящной, утончённой, элегантной. То есть в кадре выглядела отлично и сама бы сыграла эпизодическую роль. Но… Всё дело было в запретном джазе. Комиссия со скрипом согласилась на использование записи, но условием, что Сухановой не должно быть в кадре.

Фантастический фильм стал фантастически популярным. Как и песня. А певица, благодаря которой она появилась, так и не приобрела ни признания, ни популярности в широких кругах. Впрочем, она была благодарна судьбе за возможность исполнять любимый джаз.