Джаза не было, но песня осталась: история хита из фильма «Человек-амфибия»

В 30-е джаз как декадентская музыка в СССР был запрещён. Поэтому деятелям культуры приходилось идти на всяческие ухищрения, чтобы протащить произведение в нужном жанре в массы.
В 1962 году на экраны вышел фильм «Человек-амфибия». Зрители с замиранием сердца следили за приключениями Морского Дьявола и искренне ему сочувствовали. А задорной песенке с его упоминанием невозможно было не подпевать. За её включение режиссёру влетело, ведь это буржуазная музыка, недопустимая для того времени. А имя исполнительницы долгое время оставалось загадкой, поскольку его даже не включили в титры.
В кадре всего на миг мелькнула роскошная брюнетка. Но голос ей не принадлежал. Нина Большакова была манекенщицей и сыграла эпизодическую роль певицы из кафе.
А настоящей исполнительницей стала уроженка Ленинграда Нонна Суханова (1934-2014). Девочка окончила музыкальную школу, а в 1957 году получила диплом филологического факультета Ленинградского государственного университета.
Нонна Сергеевна стала первооткрывательницей джазового жанра на советской эстраде. Нашей Эллой Фицджеральд. Цензоры скрипели зубами из-за её упорного желания петь на английском. А несчастным конферансье приходилось изворачиваться, представляя артистку. Звучало комично, но выглядело это следующим образом:
А сейчас для вас будет петь ленинградская джазовая певица Нонна Суханова. Мы её обязали петь на английском, потому что она окончила иняз и нужно обязательно оправдать затраченные на неё средства.
Певица легко переходила из тональности в тональность, чётко ощущала музыку и обладала завораживающим бархатным голосом. Поэтому композитор Андрей Петров писал песню под неё, под конкретную певицу, понимая, что, так как Нонна, её не исполнит никто.
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Женщина сначала не впечатлилась идеей, посчитав песенку фривольной и легкомысленной. Но ведь таким и был замысел – передать атмосферу зарубежной действительности. Но слова отошли на второй план, когда Нонна запела. Придирчивый композитор записал целых 9 дублей. Запись шла не в студии, а в ангаре с совершенно безумной акустикой, но это не испортило результат. Последний – девятый дубль, когда в голосе исполнительницы появилась лёгкая хрипотца от усталости, и вошёл в фильм.
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Нонна была вполне привлекательной внешне – изящной, утончённой, элегантной. То есть в кадре выглядела отлично и сама бы сыграла эпизодическую роль. Но… Всё дело было в запретном джазе. Комиссия со скрипом согласилась на использование записи, но условием, что Сухановой не должно быть в кадре.
Фантастический фильм стал фантастически популярным. Как и песня. А певица, благодаря которой она появилась, так и не приобрела ни признания, ни популярности в широких кругах. Впрочем, она была благодарна судьбе за возможность исполнять любимый джаз.
Когда в силу возраста голос уже перестал звучать так как надо, она ушла со сцены. Жила с дочерью и внуками и подрабатывала репетитором – давала уроки английского языка. Нонна Сергеевна – певица, выбравшая путь по велению души и сердца, а не ради денег, ушла из жизни в 2014 году после продолжительной болезни.
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Либерасты, идите найух со своими фантазиями! Вот прямо сейчас снимайте штанишки, нагнитесь и маршируйте стройными колоннами!...
Леонид Утёсов в 1929 году создал собственный джаз, первое выступление которого состоялось 8 марта этого же года. Оркестр он создал под впечатлением от концерта американского джазового оркестра под управлением Теда Льюиса. Когда Утёсов был, в качестве туриста, в Париже, он попал на их выступление.
Оркестр Утёсова сначала назывался "Теа-Джаз". В 1937 году джаз-оркестр Утёсова представил новую, почти исключительно песенную, программу «Песни моей Родины», которая, постоянно обновляясь, шла несколько лет, вплоть до 1941 года.
В 1940 году этот оркестр получил статус государственного джаз-оркестра РСФСР.
Как долго ты, автор, и тебе подобные ушлёпки будете цедить говно сквозь зубы на СССР?!
Бл.ядь, ну откуда этот бред?
Из журнала "Огонёк" перестроечных времён скопировали?
Это ж бредни из той же серии, что статьи про "миллиард, расстрелянный лично Сталиным", про Берию, "катавшегося по вечерней Москве в поисках школьниц, которых он насиловал потом в своём лимузине", и про "курсантов, которых отправили Москву оборонять от фОшистов, вооружив только лопатными черенками".
35+ лет уже прошло с развала Союза, давно уже нет нужды противокоммунистической пропаганды. Но "старые го.вны" набрасывают до сих пор...
Типа "проверенная методика"?
Что за дичь? Не надоело делать из СССР монстра?
Джаз-сцена зарождается в СССР в 20-е годы одновременно с её расцветом в США. Первый джаз-оркестр России был создан в Москве в 1922 г. поэтом, переводчиком, танцором, театральным деятелем В. Парнахом и носил название «Первый в РСФСР эксцентрический оркестр джаз-банд Валентина Парнаха»[12]. Первым профессиональным джазовым составом, выступившим в радиоэфире и записавшим пластинку считается оркестр пианиста и композитора Александра Цфасмана (Москва). Ранние советские джаз-банды специализировались на исполнении модных танцев (фокстрот, чарльстон).
Джаз приобрёл широкую популярность в 30-е, во многом благодаря ленинградскому ансамблю под руководством актёра и певца Леонида Утёсова и трубача Я. Б. Скоморовского. Кинокомедия с его участием «Весёлые Ребята» (1934) была посвящена истории джазового музыканта и имела соответствующий саундтрек (написанный Исааком Дунаевским). Утёсов и Скоморовский сформировали оригинальный стиль «теа-джаз» (театральный джаз), основанный на смеси музыки с театром, опереттой, большую роль в нём играли вокальные номера и элемент представления. В 1930 1940-х годах Леонид Утёсов и Александр Цфасман были самыми популярными джазовыми исполнителями.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Музыка_СССР#Джаз_в_СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Музыка_СССР#Джаз_в_СССР