FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 948 постов • 407 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Музыкальный портал
Джаза не было, но песня осталась: история хита из фильма «Человек-амфибия»

Джаза не было, но песня осталась: история хита из фильма «Человек-амфибия»

Автор:
05 августа 2023 18:30
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Нонна Суханова   Песенка о морском дьяволе   СССР   артистка   голос   джаз   исполнение   певица   фильм   человек-амфибия   
1075
5
2

В 30-е джаз как декадентская музыка в СССР был запрещён. Поэтому деятелям культуры приходилось идти на всяческие ухищрения, чтобы протащить произведение в нужном жанре в массы.

В 1962 году на экраны вышел фильм «Человек-амфибия». Зрители с замиранием сердца следили за приключениями Морского Дьявола и искренне ему сочувствовали. А задорной песенке с его упоминанием невозможно было не подпевать. За её включение режиссёру влетело, ведь это буржуазная музыка, недопустимая для того времени. А имя исполнительницы долгое время оставалось загадкой, поскольку его даже не включили в титры.

В кадре всего на миг мелькнула роскошная брюнетка. Но голос ей не принадлежал. Нина Большакова была манекенщицей и сыграла эпизодическую роль певицы из кафе.

А настоящей исполнительницей стала уроженка Ленинграда Нонна Суханова (1934-2014). Девочка окончила музыкальную школу, а в 1957 году получила диплом филологического факультета Ленинградского государственного университета.

Нонна Сергеевна стала первооткрывательницей джазового жанра на советской эстраде. Нашей Эллой Фицджеральд. Цензоры скрипели зубами из-за её упорного желания петь на английском. А несчастным конферансье приходилось изворачиваться, представляя артистку. Звучало комично, но выглядело это следующим образом:

А сейчас для вас будет петь ленинградская джазовая певица Нонна Суханова. Мы её обязали петь на английском, потому что она окончила иняз и нужно обязательно оправдать затраченные на неё средства.

Певица легко переходила из тональности в тональность, чётко ощущала музыку и обладала завораживающим бархатным голосом. Поэтому композитор Андрей Петров писал песню под неё, под конкретную певицу, понимая, что, так как Нонна, её не исполнит никто.

Женщина сначала не впечатлилась идеей, посчитав песенку фривольной и легкомысленной. Но ведь таким и был замысел – передать атмосферу зарубежной действительности. Но слова отошли на второй план, когда Нонна запела. Придирчивый композитор записал целых 9 дублей. Запись шла не в студии, а в ангаре с совершенно безумной акустикой, но это не испортило результат. Последний – девятый дубль, когда в голосе исполнительницы появилась лёгкая хрипотца от усталости, и вошёл в фильм.

Нонна была вполне привлекательной внешне – изящной, утончённой, элегантной. То есть в кадре выглядела отлично и сама бы сыграла эпизодическую роль. Но… Всё дело было в запретном джазе. Комиссия со скрипом согласилась на использование записи, но условием, что Сухановой не должно быть в кадре.

Фантастический фильм стал фантастически популярным. Как и песня. А певица, благодаря которой она появилась, так и не приобрела ни признания, ни популярности в широких кругах. Впрочем, она была благодарна судьбе за возможность исполнять любимый джаз.

Когда в силу возраста голос уже перестал звучать так как надо, она ушла со сцены. Жила с дочерью и внуками и подрабатывала репетитором – давала уроки английского языка. Нонна Сергеевна – певица, выбравшая путь по велению души и сердца, а не ради денег, ушла из жизни в 2014 году после продолжительной болезни.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: Нонна Суханова   Песенка о морском дьяволе   СССР   артистка   голос   джаз   исполнение   певица   фильм   человек-амфибия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
ss Час назад
"В 30-е джаз как декадентская музыка в СССР был запрещён. Поэтому деятелям культуры приходилось идти на всяческие ухищрения, чтобы протащить произведение в нужном жанре в массы."
---
Либерасты, идите найух со своими фантазиями! Вот прямо сейчас снимайте штанишки, нагнитесь и маршируйте стройными колоннами!...

Леонид Утёсов в 1929 году создал собственный джаз, первое выступление которого состоялось 8 марта этого же года. Оркестр он создал под впечатлением от концерта американского джазового оркестра под управлением Теда Льюиса. Когда Утёсов был, в качестве туриста, в Париже, он попал на их выступление.

Оркестр Утёсова сначала назывался "Теа-Джаз". В 1937 году джаз-оркестр Утёсова представил новую, почти исключительно песенную, программу «Песни моей Родины», которая, постоянно обновляясь, шла несколько лет, вплоть до 1941 года.

В 1940 году этот оркестр получил статус государственного джаз-оркестра РСФСР.

Как долго ты, автор, и тебе подобные ушлёпки будете цедить говно сквозь зубы на СССР?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
17k
Поручик Полчаса назад
В 30-е джаз как декадентская музыка в СССР был запрещён. Поэтому деятелям культуры приходилось идти на всяческие ухищрения, чтобы протащить произведение в нужном жанре в массы." ©

Бл.ядь, ну откуда этот бред?
Из журнала "Огонёк" перестроечных времён скопировали?
Это ж бредни из той же серии, что статьи про "миллиард, расстрелянный лично Сталиным", про Берию, "катавшегося по вечерней Москве в поисках школьниц, которых он насиловал потом в своём лимузине", и про "курсантов, которых отправили Москву оборонять от фОшистов, вооружив только лопатными черенками".
35+ лет уже прошло с развала Союза, давно уже нет нужды противокоммунистической пропаганды. Но "старые го.вны" набрасывают до сих пор...
Типа "проверенная методика"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
L.Nemo Час назад
"В 30-е джаз как декадентская музыка в СССР был запрещён"
Что за дичь? Не надоело делать из СССР монстра?

Джаз-сцена зарождается в СССР в 20-е годы одновременно с её расцветом в США. Первый джаз-оркестр России был создан в Москве в 1922 г. поэтом, переводчиком, танцором, театральным деятелем В. Парнахом и носил название «Первый в РСФСР эксцентрический оркестр джаз-банд Валентина Парнаха»[12]. Первым профессиональным джазовым составом, выступившим в радиоэфире и записавшим пластинку считается оркестр пианиста и композитора Александра Цфасмана (Москва). Ранние советские джаз-банды специализировались на исполнении модных танцев (фокстрот, чарльстон).

Джаз приобрёл широкую популярность в 30-е, во многом благодаря ленинградскому ансамблю под руководством актёра и певца Леонида Утёсова и трубача Я. Б. Скоморовского. Кинокомедия с его участием «Весёлые Ребята» (1934) была посвящена истории джазового музыканта и имела соответствующий саундтрек (написанный Исааком Дунаевским). Утёсов и Скоморовский сформировали оригинальный стиль «теа-джаз» (театральный джаз), основанный на смеси музыки с театром, опереттой, большую роль в нём играли вокальные номера и элемент представления. В 1930 1940-х годах Леонид Утёсов и Александр Цфасман были самыми популярными джазовыми исполнителями.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Музыка_СССР#Джаз_в_СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Музыка_СССР#Джаз_в_СССР

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Влад Час назад
А стоит рассматривать эту песню как самостоятельное произведение? Как часть фильма она на месте, а сама по себе как-то не особо. Хотя это лишь мнение и не более того.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
)
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47214



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Тату реализм
Тату реализм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так, стоп

Популярные теги
#фото#Прикол#животные#машина#ДТП#аварии#авто аварии#полиция#милота#факты
#люди#в мире#забавно#интересно#позитив#дети#сарказм#девушки#новости#Автовсячина
#Юмор#автомобили#автомир#история#СССР#Китай#подборка#кино#США#Россия
Тату реализм Тату реализм Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться