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Нина Бродская: глубокий голос ушедшей эпохи

Нина Бродская: глубокий голос ушедшей эпохи

Автор:
14 июля 2023 12:21
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: artist   Музыка   Нина Бродская   СССР   голос   исполнение   переезд   песня   фильм   эстрада   
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Есть песни, которые кажутся вечными. Услышишь строчку, и память услужливо подсовывает остальные. А голос… Кажется, что это единственно правильный голос для её исполнения. Только сложно вспомнить, кому он принадлежит.

Особенно это чувствуется в случае с песнями из старых фильмов. Многие из которых исполнила эта певица.

Ниночка Бродская родилась в Москве в конце 1947 года. Отец девочки был барабанщиком. Поэтому очевидно, что к музыке малышка начала проявлять интерес ещё с пелёнок.

Одновременно с общеобразовательной школой Нина посещала музыкальную. Потом поступила в училище на дирижёрско-хоровое отделение. И, будучи ещё совсем юной 16-летней студенткой, попала в джазовый оркестр Эдди Рознера.

Некоторое время она гастролировала с ансамблем, а на большую сцену попала, исполнив песни «Любовь-кольцо», «Ты как песня» и «Ты лучше всех». Артистку стали  узнавать, приглашать на сборные концерты. Словом, это был успех и признание.

Помимо выступлений и записи пластинок, настоящими шлягерами которых стали «Август», «Как тебя зовут», «Если ты словечко скажешь мне», «Выходной», «Разноцветные кибитки» и не только, Нина Александровна занималась записью песен для многих советских фильмов. В каком-то смысле её можно назвать голосом советского кино 70-х.

На её счету песня из доброй сказки «Буратино», завораживающей глубины исполнение песни «Звенит январская вьюга…» из комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

А как трогательно и проникновенно она исполнила в фильме «Три дня в Москве» песню героини Наталии Варлей «Ты говоришь мне о любви» («Одна снежинка ещё не снег, одна дождинка – ещё не дождь»).

С 1967 года Нина Бродская вместе с мужем Владимиром Богдановым выступали в составе начинающего ВИА «Весёлые ребята».

Казалось, что всё так и будет продолжаться. Но потом артистка попала на карандаш к тогдашнему главе Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию Сергею Лапину. Причиной стал пресловутый национальный признак – еврейское происхождение. Нет, Лапина нельзя назвать упорным недалёким самодуром. Он был вполне образованным, грамотным и тонко чувствующим человеком. Но его пунктиком была чистота советской эстрады, где, как он считал, не место исполнителям еврейского происхождения.

Бродская и ещё несколько артистов попали под удар. Это значило, что исполнительница под запретом на телевидении, радио, вообще везде. Супруги, у которых родился сын Максим, перебрались в Штаты.

Было сложно, но хрупкая и миниатюрная (рост Нины чуть более 150 см) женщина проявила недюжинную силу характера. Она продолжила делать то, что любила и умела – петь. Записала пластинку на русском, которую публика очень тепло приняла. Потом вышла пластинка на английском.

Связи с родиной стойкая женщина, которая помимо пения успешно попробовала себя в таких направлениях как литература, продюсирование и аранжировка, не теряет. Периодически бывает в России и принимает участие в музыкальных мероприятиях.

Она смогла простить и жить дальше. Ведь это особенность людей с большим сердцем.

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Метки: artist   Музыка   Нина Бродская   СССР   голос   исполнение   переезд   песня   фильм   эстрада   
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