Нина Бродская: глубокий голос ушедшей эпохи

Ниночка Бродская родилась в Москве в конце 1947 года. Отец девочки был барабанщиком. Поэтому очевидно, что к музыке малышка начала проявлять интерес ещё с пелёнок.

Одновременно с общеобразовательной школой Нина посещала музыкальную. Потом поступила в училище на дирижёрско-хоровое отделение. И, будучи ещё совсем юной 16-летней студенткой, попала в джазовый оркестр Эдди Рознера.