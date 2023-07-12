Магическая лирика Гертруды Юхиной

В художественном фильме Игоря Усова «Табачный капитан» 1972 года артистка озвучила героиню Натальи Фатеевой. Через несколько лет Юхина приняла участие в совместном советско-американском фильме-сказке «Синяя птица» и спела песню «Крылья в небе». Следующие несколько лет певица активно выступала и гастролировала.

В сложных 90-х, когда будущее искусства было очень туманным, Юхина уехала за границу и некоторое время прожила в Штатах, Канаде и Израиле. Но потом вернулась в родной Петербург. Конечно, сейчас в силу возраста (Гертруде Георгиевне 84 года) она не выступает. Но в истории нашей эстрады она осталась как достойная, интересная и самобытная исполнительница.