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Магическая лирика Гертруды Юхиной

Магическая лирика Гертруды Юхиной

Автор:
12 июля 2023 10:36
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Гертруда Юхина   Концерт   Музыка   СССР   артистка   личность   певица   персона   песня   эстрада   
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Есть песни, которые неразрывно связаны с определённым голосом. И слушая запись, понимаешь, что никто не смог бы исполнить её лучше.

Гертруда Юхина – уроженка Ленинграда. Девочка родилась в 1939 году и с юных лет столкнулась с испытаниями – пережила блокаду города в годы войны.

Уже в мирное время Герта, как ласково звали её родные, пошла учиться, выбрав математико-механический факультет Ленинградского государственного университета.

Но тяга к музыке переборола. Девушка бросила учёбу и занялась творчеством. Сначала выступала с оркестром п/у Анатолия Бадхена и с инструментальным ансамблем п/у Владимира Дмитриева. Позднее пошла работать в Ленконцерт.

Возможно, получи исполнительница академическое образование, манера исполнения получилась бы более правильной, но и более безликой. А так самобытный голос певицы, её нежное сопрано, в исполнении которого прозвучали такие сделавшие её известной песни как «Над Кронштадтом туман» и «Песня о тебе», остался особенным. Пусть и без должной огранки.

В 1967 году Гертруда Георгиевна исполнила в фильме, снятом в жанре телеконцерта, «Песню о моем отце».

Второй раз на экране она появилась вместе с другими  звёздами того периода – Хилем, Пьехой и прочими, приняв участие в съёмках картины «Лирическое настроение».

В художественном фильме Игоря Усова «Табачный капитан» 1972 года артистка озвучила героиню Натальи Фатеевой. Через несколько лет Юхина приняла участие в совместном советско-американском фильме-сказке «Синяя птица» и спела песню «Крылья в небе». Следующие несколько лет певица активно выступала и гастролировала.

В сложных 90-х, когда будущее искусства было очень туманным, Юхина  уехала за границу и некоторое время прожила в Штатах, Канаде и Израиле. Но потом  вернулась в родной Петербург. Конечно, сейчас в силу возраста (Гертруде Георгиевне 84 года) она не выступает. Но в истории нашей эстрады она осталась как достойная, интересная и самобытная исполнительница.

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Метки: Гертруда Юхина   Концерт   Музыка   СССР   артистка   личность   певица   персона   песня   эстрада   
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2  комментария
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Борис Карабанов Час назад
Опять, вот, недосказанность какая-то. Ни слова не написано относительно её отношения к СВО. Поэтому и с отношением к ней невозможно определиться: то ли это действительно "достойная, интересная и самобытная исполнительница", а то ли "певица ртом выжившая из ума".
Как-то определеннее надо, а то такие посты, тёплые, интересные, вызывающие приступ ностальгии, право, ставят в тупик.
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83
Лера Борис Карабанов 11 минут назад
А какое её отношение к СВО? Признаться от души, я вообще впервые вижу и слышу эту певицу. Она выступает вполне типично для того времени, поёт очень неплохо, но нельзя выделить в качестве каких-то особых таланта или притягательности. Тогда было достаточно много великолепных исполнителей и авторов...
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