Магическая лирика Гертруды Юхиной

Есть песни, которые неразрывно связаны с определённым голосом. И слушая запись, понимаешь, что никто не смог бы исполнить её лучше.
Гертруда Юхина – уроженка Ленинграда. Девочка родилась в 1939 году и с юных лет столкнулась с испытаниями – пережила блокаду города в годы войны.
Уже в мирное время Герта, как ласково звали её родные, пошла учиться, выбрав математико-механический факультет Ленинградского государственного университета.
Но тяга к музыке переборола. Девушка бросила учёбу и занялась творчеством. Сначала выступала с оркестром п/у Анатолия Бадхена и с инструментальным ансамблем п/у Владимира Дмитриева. Позднее пошла работать в Ленконцерт.
Возможно, получи исполнительница академическое образование, манера исполнения получилась бы более правильной, но и более безликой. А так самобытный голос певицы, её нежное сопрано, в исполнении которого прозвучали такие сделавшие её известной песни как «Над Кронштадтом туман» и «Песня о тебе», остался особенным. Пусть и без должной огранки.
Источник:
Источник:
В 1967 году Гертруда Георгиевна исполнила в фильме, снятом в жанре телеконцерта, «Песню о моем отце».
Источник:
Второй раз на экране она появилась вместе с другими звёздами того периода – Хилем, Пьехой и прочими, приняв участие в съёмках картины «Лирическое настроение».
Источник:
В художественном фильме Игоря Усова «Табачный капитан» 1972 года артистка озвучила героиню Натальи Фатеевой. Через несколько лет Юхина приняла участие в совместном советско-американском фильме-сказке «Синяя птица» и спела песню «Крылья в небе». Следующие несколько лет певица активно выступала и гастролировала.
В сложных 90-х, когда будущее искусства было очень туманным, Юхина уехала за границу и некоторое время прожила в Штатах, Канаде и Израиле. Но потом вернулась в родной Петербург. Конечно, сейчас в силу возраста (Гертруде Георгиевне 84 года) она не выступает. Но в истории нашей эстрады она осталась как достойная, интересная и самобытная исполнительница.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Как-то определеннее надо, а то такие посты, тёплые, интересные, вызывающие приступ ностальгии, право, ставят в тупик.