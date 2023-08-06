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Почему Марк Бернес выбрал именно такой псевдоним и никому не рассказывал, что он означает

Почему Марк Бернес выбрал именно такой псевдоним и никому не рассказывал, что он означает

Автор:
06 августа 2023 22:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Марк Бернес   СССР   кинематограф   псевдоним   тайна   эстрада   
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Многие считали его излишне суеверным, а он только смеялся в ответ.

Марк Бернес - культовая фигура советского кинематографа и эстрады. Взять хотя бы его знаменитую “Тёмную ночь”:

А таких песен у маэстро было множество. Он умел найти “ключик” к сердцу слушателя и композиции в его исполнении запоминались раз и навсегда.

Настоящее имя маэстро - Марк Наумович Нейман. В конце 1920-х он сменил фамилию и стал Марком Бернесом. Тогда так поступали многие, но вот о значении слова “Бернес” Марк Наумович не рассказывал. А на прямые вопросы отвечал, что это просто красиво звучит.

Но исследователи жизни и творчества Марка Наумовича считают иначе. “Бернес” состоит из двух слов: “бар” - сын на арамейском и “нес” - чудо. То есть его псевдоним, это “сын чуда” или “чародей”.

Конечно, в карьере Бернеса сыграло не только звучное и загадочное имя. Он был по-настоящему талантлив и харизматичен. Снимался, пел и добился ошеломляющего успеха. Его пластинки выходили огромными тиражами, а фильмы собирали аншлаги. Он стал одним из главных кумиров своего поколения.

Но даже на пике славы Марк Наумович Бернес не рассказывал о значении своего псевдонима - боялся спугнуть удачу.

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Метки: Марк Бернес   СССР   кинематограф   псевдоним   тайна   эстрада   
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3  комментария
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Юр21 56 минут назад
Душевные у него песни были, действительно он мог найти ключик к сердцам зрителей.
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Serg 8 минут назад
А что так мало о таком хорошем человеке написали?
Берите пример с соседей, вон о Панине, аж на целых два листа!
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41k
Бабай Полчаса назад
Кароче. Никто не знает почему.
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