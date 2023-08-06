Почему Марк Бернес выбрал именно такой псевдоним и никому не рассказывал, что он означает

Настоящее имя маэстро - Марк Наумович Нейман. В конце 1920-х он сменил фамилию и стал Марком Бернесом. Тогда так поступали многие, но вот о значении слова “Бернес” Марк Наумович не рассказывал. А на прямые вопросы отвечал, что это просто красиво звучит.