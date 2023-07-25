Всегда первая и ни на кого не похожая Нина Дорда

Эта исполнительница – своего рода первооткрывательница песен, которые в исполнении уже других артистов стали вечными хитами.
В их числе «Старый клён», «Ландыши», «Песня остаётся с человеком», «Плачет девочка в автомате» и не только. Родители маленькой москвички Ниночки, появившейся на свет 27 августа 1924 года, никак не были связаны с искусством. Семье приходилось буквально выживать, балансируя на грани нищеты. И единственной отдушиной девочки стала музыка.
В 13 лет Нина Дорда поступила в музыкальную школу, после окончания которой девушка стала выступать в ресторане гостиницы «Москва». И к ней пришла известность. Этот момент даже отражён в повести Аксенова «Московская сага» (героиню звали Вера Горда).
Там же девушка познакомилась с пианистом Михаилом Липским, впоследствии ставшим её мужем. Всякого рода легкомысленные песенки после войны попали под запрет. Власти считали, что искусство должно быть идейным, серьёзным и основательным. А поскольку стиль ресторанной певички не попадал под это определение, то ей пришлось переквалифицироваться.
В 50-х Нина Ильинична перешла в Оркестр московского театра эстрады под управлением Николая Миниха. С ним записала свои первые пластинки. В 1954 году вошла в состав джаз-оркестра Эдди Рознера. И именно благодаря гастролям приобрела известность уже всесоюзного масштаба. Во время работы в джаз-оркестре певица начала сотрудничать с композитором Оскаром Фельцманом. И её репертуар пополнился такими песнями Оскара Борисовича как «Ландыши», «Весна в парке», «Поезда», «Ходит песенка по кругу».
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При этом известно, что песня «Ландыши» прославила Гелену Великанову. Так вышло, что в тот период было обычной практикой давать права на исполнение одной и той же композиции нескольким артистам. Этот вариант исполнения полюбился слушателям и стал хрестоматийным, хотя первой, как и в случае с другими песнями, была Дорда.
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Вместе с мужем певица создала новый ансамбль, в котором солировала и гастролировала не только по просторам Союза, но и ездила за границу. Образ певицы, как написали в газете Латинской Америки, не соответствовал общепринятому советскому. Эту непохожесть ей не простили по возвращении даже с учётом того, что певице благоволила сама всесильная Екатерина Фурцева.
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Популярность артистки постепенно стала падать. Репертуар Дорды расходился по другим исполнителям. В прессе стали мелькать критические статьи и едкие публикации. Но певицу это не огорчало. Она гастролировала, продолжая оставаться востребованной публикой. Ведь под песни именно в её исполнении люди влюблялись, создавали, просто жили.
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На эстраде появились новые звёзды. И Дорду попросили уйти из «Москонцерта», где она проработала больше 40 лет. С этого момента она перестала появляться на публике. А приглашения на шоу и телепередачи всегда отклоняла, аргументируя тем, что не хочет, чтобы поклонники видели её стареющей и беспомощной.
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Ушла из жизни яркая представительница своей эпохи в 2016 году в почтенном возрасте 91 года. Оставив о себе память в виде песен – лёгких, трогательных, напоминающих о чём-то важном и исполненных звенящим, как серебряный колокольчик, проникновенным сопрано Нины Ильиничны.
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А сейчас ограничиваются лишь именем, а то и погонялом самого исполнителя. Хотя ежу понятно, что они не сами эти песни в 99 процентах случаях сочиняют. Но авторы остаются слушателю/зрителю неизвестны. Что не есть хорошо.