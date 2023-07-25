Всегда первая и ни на кого не похожая Нина Дорда

В 50-х Нина Ильинична перешла в Оркестр московского театра эстрады под управлением Николая Миниха. С ним записала свои первые пластинки. В 1954 году вошла в состав джаз-оркестра Эдди Рознера. И именно благодаря гастролям приобрела известность уже всесоюзного масштаба. Во время работы в джаз-оркестре певица начала сотрудничать с композитором Оскаром Фельцманом. И её репертуар пополнился такими песнями Оскара Борисовича как «Ландыши», «Весна в парке», «Поезда», «Ходит песенка по кругу».