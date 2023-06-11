"У них не было даже защитных костюмов": в Казахстане горят леса и гибнут лесничие

Самому младшему из погибших в августе исполнилось бы 25 лет, самому старшему было 63 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил понедельник, 12 июня, днем общенационального траура. Президент РФ направил соболезнования и слова поддержки в адрес главы Казахстана и казахского народа.





По последним сообщениям Минэкологии Казахстана, площадь пожара локализована на 60 тысячах га. Обстановка постепенно стабилизируется. "В тушении задействованы 922 человека личного состава, около 200 единиц техники и 8 вертолетов. У нас было три очага развития. В двух очагах пожар фактически минимизирован, на западной окраине в Каштакском лесничестве активно продолжается развитие пожара. На территории Камышенского лесничества пожар практически локализован, в Успенском лесничестве идет работа по его локализации. На сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет. Сейчас население возвращается в свои дома, угроза полностью снята. Привлечены силы и средства ДЧС Астаны, Карагандинской области, Семея, ВКО, а также силы и средства Минобороны в количестве 200 человек. Практически все силы и средства ГЛПР "Семей орманы" также привлечены», – отметил заместитель акима области", - сообщил аким Абайской области Дмитрий Гариков.





А президент Токаев на встрече с родственниками погибших лесничих попал в неудобное положение, когда люди стали спрашивать, как могло произойти такое, что вместо професиональных пожарных тушить огонь отправили лесничих. У них не было ни оборудования, ни даже защитной спецодежды.





