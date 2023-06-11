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"У них не было даже защитных костюмов": в Казахстане горят леса и гибнут лесничие

"У них не было даже защитных костюмов": в Казахстане горят леса и гибнут лесничие

Автор:
11 июня 2023 13:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Казахстан   Токаев   видео   горит лес   лес   лесничие   пожар   
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Масштабный пожар начался с Абайской области, где загорелся природный резерват "Семей орманы"("Семейский лес"). Сначала огнём была охвачена территория в 2000 га, но уже через несколько суток площадь пожара увеличилась в несколько раз. Президенту Токаеву пришлось отвечать на неудобные вопросы родственников лесничих, которые первыми отправились тушить пожар и погибли.

В Казахстане который день бушуют лесные пожары. Началось всё 8 июня. В 12:03 поступило сообщение о возникновении пожара в 66 квартале Батпаевского лесничества. Бороться с огнём были вынуждены сами работники Новошульбинского филиала «Семей орманы». Вечером того же дня с ними прервалось сообщение, и тогда стали предприниматься более серьезные меры.


В Абайской области провели эвакуацию нескольких сёл, а на пожар по приказу главы МЧС были переброшены подразделения Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей и Астаны.


Если днём ранее сообщали о пожаре на площади в 2000 га, то 9 июня пришлось тушить огонь уже на 30000 гектаров. К этой работе привлекли 600 человек, 168 единиц техники, включая технику Минобороны.


Между тем, причиной пожара в Семейском лесу назвали разряды молнии. Подъехать к очагу возгорания техника не смогла из-за высоких барханов, поэтому тушить огонь пытались вручную и - безуспешно. Пламя быстро начало распространяться по территории.


Огонь затронул и жилые посёлки. Сгорели два дома и одно нежилое строение в Барышевке. В г. Семей, который является областным центром, объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

После того как техника смогла добраться до очага возгорания, откуда начался пожар, поступили печальные известия о гибели лесничих, которые своими силами пытались остановить огонь. 14 человек погибли, сражаясь с пламенем - 10 июня были найдены их тела. Министерство экологии Казахстана опубликовало имена и фотографии погибших. Опознать удалось не всех. Тела сильно обгорели и, возможно, понадобится генетическая экспертиза для установления личностей погибших.


Самому младшему из погибших в августе исполнилось бы 25 лет, самому старшему было 63 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил понедельник, 12 июня, днем общенационального траура. Президент РФ направил соболезнования и слова поддержки в адрес главы Казахстана и казахского народа.


По последним сообщениям Минэкологии Казахстана, площадь пожара локализована на 60 тысячах га. Обстановка постепенно стабилизируется. "В тушении задействованы 922 человека личного состава, около 200 единиц техники и 8 вертолетов. У нас было три очага развития. В двух очагах пожар фактически минимизирован, на западной окраине в Каштакском лесничестве активно продолжается развитие пожара. На территории Камышенского лесничества пожар практически локализован, в Успенском лесничестве идет работа по его локализации. На сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет. Сейчас население возвращается в свои дома, угроза полностью снята. Привлечены силы и средства ДЧС Астаны, Карагандинской области, Семея, ВКО, а также силы и средства Минобороны в количестве 200 человек. Практически все силы и средства ГЛПР "Семей орманы" также привлечены», – отметил заместитель акима области", - сообщил аким Абайской области Дмитрий Гариков.


А президент Токаев на встрече с родственниками погибших лесничих попал в неудобное положение, когда люди стали спрашивать, как могло произойти такое, что вместо професиональных пожарных тушить огонь отправили лесничих. У них не было ни оборудования, ни даже защитной спецодежды.



Общественный деятель Серик Байгалиев тоже уверен, что всю эту ситуацию с пожаром нужно расследовать на самом серьезном уровне. Весь день казахстанцы наблюдали, как горит лес, и только лесничие боролись с огнём. «А что в это время делали акимы города и области и их заместители? В соцсетях мы прекрасно видели, что аким области и аким города отмечали годовщину области, поздравляли мальчика с Днем рождения, в течение дня участвовали в различных мероприятиях. Вечером был концерт, хотя пожар уже было видно с любой точки города Семей. Мое мнение, что подобные мероприятия должны быть отменены, уже тогда надо было создать оперативный штаб, и бить тревогу. А аким области Абай прибыл на место только через 12 часов», - возмущается общественник.


«Если бы с утра были приняты меры, то, возможно, это все можно было предотвратить. Если бы утром поехали, подняли тревогу, то возможно, тогда бы не погибли люди, не было бы пожара такого крупного масштаба. Основная ответственность за пожар лежит на резервате, комитете лесного хозяйства, которое подчиняется министерству экологии, и МИО», – уверен Байгалиев.


В Казахстане уверены, что президент сдержит своё слово и накажен виновных. По крайней мере, глава МЧС Казахстана Юрий Ильин уже освобождён от должности Будут ли еще наказанные, покажет время.

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Метки: Казахстан   Токаев   видео   горит лес   лес   лесничие   пожар   
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40  комментариев
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37k
Александр 3 часа назад
Ну теперь западные друзья помогут Токаеву в тушении пожаров, пришлют людей, технику - естественно безвозмездно. Ой, о чем это я. Сейчас Токаев вспомнит про дружбу с Россией...
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11k
Алексей 9 минут назад
Надо строчно помочь,ведь они так часто нам помогают,всегда поддерживают, так любят Россию.
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1k
ChePaev Полчаса назад
вот лично меня, как россиянина, проблемы казахов вот вообще не е.б.у.т, пусть учатся самостоятельно свое дерьмо выгребать без посторонней помощи, а то приучили их всех, чуть что -сразу им помощь спешит, они теперь даже штаны снять самостоятельно, чтобы посрать, сами не могут.
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561
Damvrot Hohlam 38 минут назад
чёт он в этот раз губы не накрасил .
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15k
ss 49 минут назад
Семей... Это кажется бывший Семипалатинск?... Город, начавший своё существование с семи палаток в целинные времена.
Мои соболезнования семьям погибших героев.


Однако, хочу заметить, что почти всегда героизм - это предшествующее ему расπиздяйство. Которое говорит о том, что всё лесное хозяйство пришло в полный упадок. Не производится разделение леса на сектора в пробитием противопожарных делянок, отсутствует необходимая противопожарная технике. Короче, типичное для капитализма хищническое отношение к общественному достоянию, каким, в том числе, является и лес.
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19k
Александр Час назад
2/3 русские фамилии, похоже отец и сын погибли. Соболезную
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2k
Alex Час назад
Щас двуличная свинья заговорит о вечной дружбе с Россией
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1k
Миша Час назад
Хрен он вертолётами потушит. Вырубками сектор огораживать, и встречный пал пускать. Ну Запад ему тоже соболезнования выскажет, а зелик точно сообщит кто поджог ) На двух стульях сидеть Токаеву оказывается не так комфортно, как виделось.
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705
vtoroyshans 2 часа назад
толи ещё будет... что творилось в прошлом году , в этом ещё цветочки. дядька у меня работает лесником , серебрянское лесничество( от усть -каменогорска 90 километров) . в прошлом году полыхало вообще всё, вот прям всё вокруг усть-каменогорска, тушили полтора месяца безуспешно естественно... потушили когда начались дожди.
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1k
ChePaev 2 часа назад
а нам говорили что там только степь и говно, откуда там леса?
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14k
Kucher 3 часа назад
Надеюсь в России хватит мозгов, не помогать больше казахам. Уж больно их "спасибо" как-то странно звучит.
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15k
Alex 3 часа назад
14 человек...Сгорели в лесу. Кошмар. Виновных под суд. Как можно отправить людей без опыта и снаряжения?
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6k
ManRox 3 часа назад
Фига себе конечно, людей жалко сражались с огнём и погибли
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33k
АнтонПолднев 3 часа назад
Я не специалист, но с вертушки тушат как-то странновато... Пал идёт стеной. Они выливают бочку точечно. Иииии....? Пал идёт дальше. Ничего не изменилось.
Если есть спецы, поправьте.
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5k
BenderRodriguez 3 часа назад
Там на фото погибшие отец и сын. Страшно такое видеть. Всем семьям погибших мои соболезнования.
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10k
Бритва 3 часа назад
а у наших лесничих как выглядят защитные костюмы?
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174
Андрей Бритва Полчаса назад
самые современные ,не имеющие аналогов в мире !
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