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Жительница Онтарио за день посадила более 4500 деревьев

Жительница Онтарио за день посадила более 4500 деревьев

Автор:
24 июля 2023 15:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Канада   лес   лесовосстановление   пожар   саженец   фотомир   
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В видеоролике, собравшем миллионы просмотров, Лесли Дарт идет по выжженному ландшафту Саскачевана. Девушка энергично погружает в землю лопату, делает ямку, бросает саженец, закапывает его, и повторяет эти действия снова и снова. К концу того дня Дарт посадила 4545 саженцев. За последние три лета она посадила 372290 деревьев по всей Канаде.

29-летняя Дарт сказала, что эта работа требует больших физических и умственных усилий, но при этом приносит удовлетворение. Видеоролик жительницы Канады собрал более 8,7 млн просмотров.

После окончания Даремского колледжа Лесли работает в аэрокосмической промышленности, а также занимается посадкой деревьев. Ее рекорд - 5415 саженцев за 17 часов работы при жаре в 34°C.

По словам Лесли, в работе есть свои плюсы и минусы, которые во многом зависят от погоды. "День может начаться солнечной погодой, а через несколько минут пойдет дождь, проливной ливень, град или снег. Никогда не знаешь, чего ожидать", - рассказывает девушка. "Бывали дни, когда посевная проходила в условиях сильной жары, несколько дней стояла температура от 37 до 40°C, и это было очень тяжело".

Работа не обходится и без серьезных рисков. На прошлой неделе на коллегу Лесли напал медведь-гризли на северо-востоке Британской Колумбии. К счастью, 21-летняя девушка жива, сейчас ее состояние стабильно. Дарт никогда не сталкивалась с гризли, но встречала других медведей, а также лосей и прочих диких животных.

Ежегодно в Британской Колумбии высаживается более 200 млн саженцев. В этом году на территории провинции сгорело более 12000 кв.км леса, и этот сезон, вероятно, станет рекордным.

Джонатан Кларк, президент и генеральный директор организации Replant.ca Environmental, занимающейся вопросами лесовосстановления и охраны окружающей среды в Канаде, говорит, что посадка деревьев в Британской Колумбии имеет большое значение, поскольку в провинции действуют более строгие правила по восстановлению лесов. "На восточном побережье Канады нет никаких правил по посадке деревьев, но там и естественное возобновление успешно проходит, сама природа справляется", - объясняет Кларк. В Британской Колумбии подобных чудес не происходит, поэтому требуется помощь людей.


Сажальщикам обычно платят от 13 до 27 центов за дерево в зависимости от местности. Самая высокая зарплата, которую получала Дарт, составляла 44 цента за дерево на севере Британской Колумбии. Работа тяжелая, но она пользуется популярностью у студентов. Есть и те, кто не бросает дело. Например, Кенни Чаплин из Саскачевана занимается посадкой деревьев уже 35 лет. Он работает ассистентом режиссера и подрабатывает учителем в Реджайне, но именно посадка деревьев "изменила его душу" и позволила быстро продвинуться по карьерной лестнице. Он установил рекорд Гиннесса, посадив в 2001 году в окрестностях города Принс-Альберт 15170 деревьев за один день. В среднем он сажал по одному саженцу каждые 4,5 секунды в течение 19 изнурительных часов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Канада   лес   лесовосстановление   пожар   саженец   фотомир   
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13  комментариев
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19k
Александр 2 часа назад
Настоящий экоактивист, а те кто бегают по дороге и мешают людям, это экомусор
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71k
Пётровыч 3 минуты назад
Подавайте информацию объективно, там работала большая команда а не она одна.
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115
Александра С 24 минуты назад
БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК.
Многие "зеленые" в знак протеста голыми грудями и вялыми писюнами трясутся у мэрии.
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10k
Михаил 24 минуты назад
пздш...в одно рыло хрен посадишь. Чисто физически не сможет, да и, как видно по фотографии, она ходит по целине. А ну копните на всю лопату в лесу )
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7k
evenSeven Полчаса назад
Молодец, девочка!

Интересно только где они столько саженцев берут?
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515
OG 53 минуты назад
Ребята молодцы конечно, но это же не бесплатно.
А теперь давайте посчитаем, в среднем берём 0.2 центов и хотя бы 3000 саженцев (видно есть и Стахановцы по 5 т. делают), 3000х0,2= 600 баксов/день
Я считаю для студентов это очень хорошо, пусть нашему человеку хотя-бы половину платили. Желающих было бы куда больше чем юристов и менеджеров.
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55k
zloykoyot 2 часа назад
6 саженцев за 20 секунд, 18 в минуту, чуть больше 1000 в час. Вполне реально посадить в день 4,5 тысячи, но здоровье нужно иметь отменное. Моя спина такого уже не выдержит, увы. Молодец.
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