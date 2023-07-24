Жительница Онтарио за день посадила более 4500 деревьев

После окончания Даремского колледжа Лесли работает в аэрокосмической промышленности, а также занимается посадкой деревьев. Ее рекорд - 5415 саженцев за 17 часов работы при жаре в 34°C.

По словам Лесли, в работе есть свои плюсы и минусы, которые во многом зависят от погоды. "День может начаться солнечной погодой, а через несколько минут пойдет дождь, проливной ливень, град или снег. Никогда не знаешь, чего ожидать", - рассказывает девушка. "Бывали дни, когда посевная проходила в условиях сильной жары, несколько дней стояла температура от 37 до 40°C, и это было очень тяжело".

Работа не обходится и без серьезных рисков. На прошлой неделе на коллегу Лесли напал медведь-гризли на северо-востоке Британской Колумбии. К счастью, 21-летняя девушка жива, сейчас ее состояние стабильно. Дарт никогда не сталкивалась с гризли, но встречала других медведей, а также лосей и прочих диких животных.